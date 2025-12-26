Ρώμη: Πέθανε σε ηλικία 100 ετών η Μαρία Σόλε Ανιέλι, αδελφή του Τζάνι

Σύνοψη από το

  • Πέθανε σε ηλικία 100 ετών η Μαρία Σόλε Ανιέλι, αδελφή του Τζάνι και λιγότερο κοσμική περσόνα της οικογένειας, στην κατοικία της έξω από τη Ρώμη.
  • Η Μαρία Σόλε Ανιέλι πρόσφερε κοινωνικό έργο, διετέλεσε δήμαρχος για μία δεκαετία και δεν γοητεύτηκε ποτέ από τους τίτλους και τη μεγάλη ζωή ή τη βιομηχανία της οικογένειάς της.
  • Είχε έντονες ευαισθησίες για τη φύση και το περιβάλλον, διετέλεσε πρόεδρος του Fondazione Agnelli και αγαπούσε τα άλογα, με ίππο από την εκτροφή της να κατακτά ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1972.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μαρία Σόλε Ανιέλι

Την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 100 ετών, άφησε η Μαρία Σόλε Ανιέλι. Η αδελφή του Τζάνι και λιγότερο κοσμική περσόνα της οικογένειας Ανιέλι, έφυγε πλήρης ημερών στην κατοικία της στο Τοριμπιέτρα, έξω από τη Ρώμη.

Η Κόμισσα είχε παντρευτεί δύο φορές, αρχικά τον κόμη Ρανιέρι Καμπέλο ντέλα Σπίνα και μετά τον θάνατό του, τον κόμη Πίο Τεοντοράνι-Φάμπρι. Απέκτησε πέντε παιδιά και δεν γοητεύτηκε ποτέ από τους τίτλους και τη μεγάλη ζωή, αλλά ούτε και από τη βιομηχανία που μεγαλούργησε η οικογένειά της.

Αντίθετα, πρόσφερε κοινωνικό έργο, χωρίς να επιδιώξει ενεργά πολιτικό ρόλο, αν και ανέλαβε επί μία δεκαετία τη δημαρχία του Καμπέλο σουλ Κλιτούννο, κωμόπολη στην κεντρική Ιταλία.

Συγκεκριμένα, διοίκησε τον δήμο από το 1960 έως το 1970, με ευρεία αποδοχή από την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, η Μαρία Σόλε Ανιέλι είχε έντονες ευαισθησίες για τη φύση και το περιβάλλον, κάτι που χαρακτήρισε και τον ανιψιό της, Εντοάρντο Ανιέλι, γιο του Τζάνι, μια από τις πιο τραγικές και αντιφατικές φιγούρες της δυναστείας.

Μεθοδική και χαμηλών τόνων, διετέλεσε επίσης πρόεδρος του ιδρύματος Fondazione Agnelli για δεκατέσσερα χρόνια.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως μεγάλη της αγάπη υπήρξαν και τα άλογα, ενώ το 1972, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου, ο ίππος Woodland από τη δική της εκτροφή κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο σύνθετο αγώνισμα ιππασίας, με αναβάτη τον Αλεσάντρο Αρτζέντον.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορούν τα κόκκινα νύχια να προσελκύσουν τον άνδρα που επιθυμείτε – Τι δείχνει νέα έρευνα

Η makeup artist της Julia Roberts αποκαλύπτει το τρικ της για φυσικά και γεμάτα χείλη

Επίδομα μητρότητας: Τι αλλάζει για χιλιάδες μητέρες

Τέλη κυκλοφορίας: Ποιοι απαλλάσσονται και τι πρέπει να κάνουν

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:00 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Παρίσι: 3 τραυματίες σε επίθεση με μαχαίρι στο μετρό – Συνελήφθη ο δράστης

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε στο μετρό του Παρισιού με τρεις τραυματίες. Σύμφωνα με την κρατι...
20:16 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: 47χρονος πυροβόλησε και σκότωσε την σύζυγό του έπειτα από καβγά για το ποδόσφαιρο

Ένας άνδρας υπό την επήρεια αλκοόλ πυροβόλησε και σκότωσε την σύζυγό του και την 13χρονη θετή ...
19:47 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ζελένσκι: Δηλώνει έτοιμος να προκηρύξει δημοψήφισμα για το ειρηνευτικό σχέδιο που θα συμφωνήσει με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι...
14:56 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέα συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι την Κυριακή – Τα θέματα που βρίσκονται στο τραπέζι και το «άνοιγμα» Πούτιν για ανταλλαγή εδαφών

Νέα συνάντηση θα έχουν ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα