Τραγωδία στη Ροδόπη: Κινητική και νοητική αναπηρία αντιμετώπιζε ο 7χρονος – Δηλητηριάστηκε από μονοξείδιο του άνθρακα και κατέληξε συνεπεία εγκαυμάτων 

Σύνοψη

  • Τραγωδία στη Ροδόπη με ένα 7χρονο παιδί που αντιμετώπιζε κινητική και νοητική αναπηρία να απανθρακώνεται σε πυρκαγιά σε μονοκατοικία.
  • Δικογραφία σχηματίστηκε εις βάρος της μητέρας του παιδιού για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς φέρεται να χρησιμοποίησε πετρέλαιο για να αναζωπυρώσει τη φωτιά σε ξυλόσομπα.
  • Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, το 7χρονο παιδί δηλητηριάστηκε από μονοξείδιο του άνθρακα και κατέληξε συνεπεία εγκαυμάτων. Ο 5χρονος αδελφός και ο πατέρας νοσηλεύονται με εγκαύματα, αλλά η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη χθεσινή τραγωδία στο χωριό Ρίζωμα του Δήμου Ιάσμου του Νομού Ροδόπης, με την πυρκαγιά σε μονοκατοικία οικογένειας όπου απανθρακώθηκε ένα 7χρονο παιδί.

Όπως έγινε γνωστό από την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος της μητέρας του για εμπρησμό από αμέλεια, καθώς η γυναίκα φέρεται να προσπάθησε να αναζωπυρώσει τη φωτιά της ξυλόσομπας στο δωμάτιο που κοιμόντουσαν η ίδια, ο 7χρονος και ο 5χρονος αδελφός του, με την προσθήκη πετρελαίου, ενέργεια που κατά τις ενδείξεις προκάλεσε έντονη ανάφλεξη στο μικρό δωμάτιο, του οποίου η στέγη ήταν κατασκευασμένη από ξύλο και πλαστικά μέρη.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας ανέφεραν και τα 2 παιδιά αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το 7χρονο παιδί αντιμετώπιζε και νοητική αναπηρία.

Ο Προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης, Νικόλαος Κηφνίδης, διενήργησε νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του θύματος, και σύμφωνα με το πόρισμά του, το άτυχο παιδί δηλητηριάστηκε από εισπνοή μονοξειδίου το άνθρακα, έχασε τις αισθήσεις του, και εν συνεχεία κατέληξε, συνεπεία εγκαυμάτων δεύτερου και τρίτου βαθμού σε κεφαλή και άνω και κάτω άκρα.

Με εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού σε πόδια, χέρια και πρόσωπο ο 5χρονος

Ο 5χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με εγκαύματα πρώτου και δεύτερου βαθμού σε πόδια, χέρια και πρόσωπο, και σύμφωνα με την πληροφόρηση από τη διοίκηση του νοσοκομείου, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Το ίδιον ισχύει και για τον πατέρα, ο οποίος νοσηλεύεται στο “Σισμανόγλειο” γενικό νοσοκομείο Κομοτηνής με εγκαύματα στα κάτω άκρα που υπέστη κατά την προσπάθειά του να απεγκλωβίσει τα παιδιά.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής, υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Συλλυπητήριο μήνυμα του Ειδικού Σχολείου για την απώλεια του 7χρονου στο Ρίζωμα Ροδόπης

Μαθητής του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής ήταν ο 7χρονος που χθες απανθρακώθηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι της οικογένειάς του.

Σε συλλυπητήριο μήνυμα της εκπαιδευτικής μονάδας, αναφέρεται:

«Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την απώλεια του μαθητή μας, Σ.Σ., στην οικογένειά του και στους οικείους του. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή η σκέψη μας είναι μαζί τους και προσευχόμαστε για την ανάπαυση της ψυχής του μικρού μας μαθητή».

 

