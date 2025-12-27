Άνδρας μιλάει για τη διάγνωση που του άλλαξε τη ζωή: «Είχα ένα βουητό στα αυτιά μου για χρόνια – Αυτό που βρήκαν οι γιατροί με συγκλόνισε»

Σύνοψη από το

  • Ένας 59χρονος άνδρας, που για χρόνια πίστευε ότι το βουητό στα αυτιά του ήταν εμβοές, έλαβε μια συγκλονιστική διάγνωση: ένας μη χειρουργήσιμος όγκος στη βάση του εγκεφάλου του.
  • Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ένα μηνιγγίωμα του σκηνιδίου, έναν όγκο αργής ανάπτυξης, για τον οποίο ο 59χρονος υποβλήθηκε σε ακτινοχειρουργική Gamma Knife, μια εξειδικευμένη διαδικασία.
  • Παρά τις σοβαρές παρενέργειες που αντιμετωπίζει, δέκα χρόνια μετά τη διάγνωση, ο Darren μετατρέπει τον προσωπικό του εφιάλτη σε μια αποστολή προσφοράς και ελπίδας για την έρευνα στους όγκους του εγκεφάλου.
Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Πηγή φωτογραφίας: freepik

Για χρόνια, ένας άνδρας πίστευε πως το ενοχλητικό βουητό στα αυτιά του ήταν απλώς ένα σημάδι κόπωσης ή μια τυπική περίπτωση εμβοών. Όμως, πίσω από αυτόν τον «αθώο» ήχο κρυβόταν ένας σιωπηλός και επικίνδυνος εισβολέας. Μια τυπική εξέταση ακοής στάθηκε η αφορμή για να αποκαλυφθεί η σκληρή αλήθεια. Σήμερα, δέκα χρόνια μετά τη διάγνωση που του άλλαξε τη ζωή, ο 59χρονος σπάει τη σιωπή του και εξηγεί πώς μετέτρεψε τον προσωπικό του εφιάλτη σε μια αποστολή προσφοράς και ελπίδας.

Γυναίκα που διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου προειδοποιεί: «Αυτή είναι η πιο ύπουλη πτυχή της νόσου»

Η διάγνωση που του άλλαξε τη ζωή: Ένας «σιωπηλός» εχθρός στη βάση του εγκεφάλου

Μετά από χρόνια μάχης με τις εμβοές, οι γιατροί παρέπεμψαν τον Darren Harris για μαγνητική τομογραφία (MRI). Οι εξετάσεις αποκάλυψαν ότι ζούσε χωρίς να το γνωρίζει με ένα μηνιγγίωμα του σκηνιδίου (tentorial meningioma) — έναν όγκο αργής ανάπτυξης στη βάση του εγκεφάλου του, ο οποίος κρίθηκε μη χειρουργήσιμος.

Η μάχη με τον όγκο στον εγκέφαλο και η ελπίδα της τεχνολογίας

Μετά τη διάγνωσή του τον Μάρτιο του 2015, ο 59χρονος υποβλήθηκε σε ακτινοχειρουργική Gamma Knife, μια εξειδικευμένη διαδικασία που χρησιμοποιεί περισσότερες από 300 δέσμες ακτινοβολίας για την εξόντωση των καρκινικών κυττάρων προστατεύοντας ταυτόχρονα τον υγιή ιστό.

Άνδρας που διαγνώστηκε με σπάνιο καρκίνο εξομολογείται: «Μία απόφαση μου έσωσε τη ζωή»

«Ήταν τεχνολογία αιχμής», εξηγεί ο Darren. «Στερέωσαν ένα μεταλλικό πλαίσιο στο κρανίο μου για να παραμένω εντελώς ακίνητος, χαρτογράφησαν τον όγκο σε 3D και στη συνέχεια τον στόχευσαν με ακρίβεια. Η θεραπεία κόστισε 35.000 λίρες. Ευτυχώς, είχα ιδιωτική ασφάλιση υγείας, αλλά πολλές οικογένειες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα και χρηματοδότηση, ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση στις καλύτερες θεραπείες».

Οι παρενέργειες και η μάχη που συνεχίζεται

Αν και η επέμβαση ήταν επιτυχής, η ζωή του Darren άλλαξε δραματικά. Ανέπτυξε επιληψία, έχασε την άδεια οδήγησής του και διαγνώστηκε με κολπική μαρμαρυγή, μια καρδιακή πάθηση που πυροδοτήθηκε από το στρες των κρίσεων.

Σήμερα, συνεχίζει να ζει με νευρολογικές παρενέργειες, όπως:

  • Προβλήματα όρασης
  • Μυρμήγκιασμα (αιμωδίες) στην αριστερή πλευρά του σώματός του

Μια προσπάθεια προσφοράς και ελπίδας

Για να τιμήσει τη δέκατη επέτειο από τη διάγνωσή του, ο Darren και η σύζυγός του Sharon οργάνωσαν μια φιλανθρωπική εκδήλωση για την έρευνα γύρω από τους όγκους στον εγκέφαλο. «Ξέρω πόσο απίστευτα τυχερός είμαι που βρίσκομαι ακόμα εδώ», λέει ο άνδρας. «Όμως, πάρα πολλοί άνθρωποι δεν είναι τόσο τυχεροί. Γι’ αυτό η χρηματοδότηση της έρευνας είναι ζωτικής σημασίας. Χρειαζόμαστε επενδύσεις ώστε περισσότεροι άνθρωποι να φτάνουν σε τέτοια ορόσημα και οι οικογένειες στο μέλλον να έχουν πραγματική ελπίδα, καλύτερες θεραπείες και, τελικά, μια οριστική θεραπεία».

Έχοντας συγκεντρώσει πάνω από 800 λίρες στην πρόσφατη εκδήλωση φιλανθρωπικού χαρακτήρα που διοργάνωσε, ο Darren είναι αποφασισμένος να κάνει «κάτι θετικό». «Ήταν ένας μακρύς δρόμος, αλλά πιστεύουμε στην προσφορά», αναφέρει. «Για όποιον βρίσκεται στην αρχή του ταξιδιού με έναν όγκο στον εγκέφαλο, συμβουλεύω να προχωρά μέρα με τη μέρα και να ακούει τους χειρουργούς του».

Darren Harris – braintumourresearch.org

