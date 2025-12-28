Τραμπ: «Θα υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Έχουμε τα εχέγγυα για μία συμφωνία»

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: «Θα υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Έχουμε τα εχέγγυα για μία συμφωνία»

«Πιστεύω ότι έχουμε στα σκαριά μια συμφωνία», δήλωσε ο  Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που υποδεχόταν στα σκαλιά του Μαρ-α-Λάγκο τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως πιστεύει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «είναι σοβαρός όσον αφορά την ειρήνη». «Πιστεύω ότι και οι δύο πρόεδροι θέλουν να κάνουν συμφωνία», ανέφερε ο Τραμπ.

«Πιστεύω ότι έχουμε τα εχέγγυα για μια συμφωνία που θα είναι καλή για την Ουκρανία, καλή για όλους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό», τόνισε. Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει μια «ισχυρή» συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και ότι «οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ ενεργά εμπλεκόμενες».

«Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν συμπεριφερθεί πραγματικά υπέροχα και είναι πολύ σύμφωνες με αυτή τη συνάντηση και με την επίτευξη μιας συμφωνίας. Είναι όλοι υπέροχοι άνθρωποι», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι θα έχουν μία πολύ καλή συνάντηση σήμερα. «Αυτός ο κύριος δούλεψε πολύ σκληρά και είναι πολύ γενναίος», ανέφερε.

Σε σχετική ερώτηση ο Τραμπ τόνισε πως πιστεύει ότι ένα «γρήγορο» τέλος στον πόλεμο είναι πιθανό. «Είτε θα τελειώσει είτε θα συνεχιστεί για πολύ καιρό και εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι θα πεθάνουν. Και κανείς δεν το θέλει αυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα», υπογράμμισε ο Τραμπ.

«Δεν έχω προθεσμία. Ξέρετε ποια είναι η δική μου προθεσμία; Να τερματίσω τον πόλεμο», πρόσθεσε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην «τελική τους φάση» και ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνουν στα «σοβαρά» το ειρηνευτικό σχέδιο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ώρα αντέχουν οι άνδρες στο σεξ ανάλογα με την ηλικία – Ποιοι κατέχουν την πρωτιά;

Γκρίζα μαλλιά: Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν ενέσεις που επαναφέρουν το φυσικό χρώμα

Ακίνητα: Έρχεται πλατφόρμα διασταύρωσης για τη χρήση με «κρυφές μισθώσεις» – Πότε θα τεθεί σε λειτουργία και ποιους αφορά

Καιρός: Νεφώσεις και ασθενείς βροχές – Η πρόγνωση για τη Δευτέρα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:03 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

LIVE: Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι – «Πιστεύω ότι έχουμε στα σκαριά μία συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Σε εξέλιξη είναι η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στ...
18:57 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν πριν από την συνάντηση με Ζελένσκι στη Φλόριντα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη...
17:31 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Έφτασε στη Φλόριντα ο Ζελένσκι – Θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες παρουσία του Τραμπ

Τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ευρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει...
17:13 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Το Σεντ Τροπέ αποχαιρετά την Μπριζίτ Μπαρντό – «Θα συνεχίσει να ζει στην ψυχή της πόλης μας»

«Η Μπριζίτ Μπαρντό βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο» και «θα συνεχίσει να ζει σ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα