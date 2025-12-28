Τραμπ: «Θα υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – Έχουμε τα εχέγγυα για μία συμφωνία»

«Πιστεύω ότι έχουμε στα σκαριά μια συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που υποδεχόταν στα σκαλιά του Μαρ-α-Λάγκο τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως πιστεύει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «είναι σοβαρός όσον αφορά την ειρήνη». «Πιστεύω ότι και οι δύο πρόεδροι θέλουν να κάνουν συμφωνία», ανέφερε ο Τραμπ.

«Πιστεύω ότι έχουμε τα εχέγγυα για μια συμφωνία που θα είναι καλή για την Ουκρανία, καλή για όλους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό», τόνισε. Πρόσθεσε ότι θα υπάρξει μια «ισχυρή» συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και ότι «οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ ενεργά εμπλεκόμενες».

«Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν συμπεριφερθεί πραγματικά υπέροχα και είναι πολύ σύμφωνες με αυτή τη συνάντηση και με την επίτευξη μιας συμφωνίας. Είναι όλοι υπέροχοι άνθρωποι», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι θα έχουν μία πολύ καλή συνάντηση σήμερα. «Αυτός ο κύριος δούλεψε πολύ σκληρά και είναι πολύ γενναίος», ανέφερε.

Σε σχετική ερώτηση ο Τραμπ τόνισε πως πιστεύει ότι ένα «γρήγορο» τέλος στον πόλεμο είναι πιθανό. «Είτε θα τελειώσει είτε θα συνεχιστεί για πολύ καιρό και εκατομμύρια επιπλέον άνθρωποι θα πεθάνουν. Και κανείς δεν το θέλει αυτό», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα», υπογράμμισε ο Τραμπ.

«Δεν έχω προθεσμία. Ξέρετε ποια είναι η δική μου προθεσμία; Να τερματίσω τον πόλεμο», πρόσθεσε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην «τελική τους φάση» και ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνουν στα «σοβαρά» το ειρηνευτικό σχέδιο.