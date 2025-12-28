Γκύζη: «Άκουγα φωνές» λέει γείτονας του 74χρονου που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες

Σύνοψη από το

  • Ένας 74χρονος άνδρας στο Γκύζη μαχαίρωσε την 67χρονη σύζυγό του το μεσημέρι της Κυριακής και στη συνέχεια αυτοκτόνησε πέφτοντας από την ταράτσα.
  • Στο ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε ο δράστης έγραφε «Δεν αντέχω άλλο», ενώ γείτονες είχαν ακούσει «φωνές» από το διαμέρισμα. Ο ηλικιωμένος φρόντιζε για χρόνια τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να είχε άνοια.
  • Η 67χρονη σύζυγος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», έχοντας ξεπεράσει τον κίνδυνο. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Γκύζη Κυψέλη

«Δεν αντέχω άλλο» έγραφε στο ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε στον γιο του, ο 74χρονος που μαχαίρωσε την 67χρονη σύζυγό του το μεσημέρι της Κυριακής (28/12), στο υπόγειο διαμέρισμά τους επί της οδού Λοκρίδος, στην περιοχή του Γκύζη, και στην συνέχεια αυτοκτόνησε πέφτοντας από την ταράτσα.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο υπόγειο, όταν ο 74χρονος μαχαίρωσε την σύζυγό του, 67 ετών, στο λαιμό, ενώ στην συνέχεια ενώ στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, πέρασε στο διπλανό κτίριο και πήδηξε στο κενό, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Μάλιστα, βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα του δράστη που απευθυνόταν προς οικείο του πρόσωπο, λέγοντας πως δεν άντεχε άλλο την κατάσταση που βίωνε, ενώ το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε εντοπίστηκε κοντά του.

Η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο “Γεώργιος Γεννηματάς”, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Γκύζη Κυψέλη

Γκύζη Κυψέλη

«Είχα ακούσει φωνές»

«Μια δυο φορές είχα ακούσει φωνές, δυνατές συζητήσεις από το διαμέρισμα» λέει στο Star κάτοικος της περιοχής. Σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό μέσο, είχαν προηγηθεί τηλεφωνήματα στις αρχές για φωνές και φασαρία στο ισόγειο της πολυκατοικίας.

«Από την απέναντι πολυκατοικία που μένω, άκουγα φωνές, να μιλάνε έντονα» αναφέρει άλλος κάτοικος στο Star. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φρόντιζε για χρόνια τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να είχε άνοια.

Όπως λέει η θεία του 74χρονου στον ΑΝΤ1, η γυναίκα του ήταν κατάκοιτη. «Ήταν κουραστικό αυτό το πράγμα. Απελπίστηκαν μάλλον, ξέρω και εγώ τι να πω;».

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ώρα αντέχουν οι άνδρες στο σεξ ανάλογα με την ηλικία – Ποιοι κατέχουν την πρωτιά;

Γκρίζα μαλλιά: Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν ενέσεις που επαναφέρουν το φυσικό χρώμα

Άκης Σκέρτσος: 4 πλεονάσματα που κατακτήσαμε και 8 ελλείμματα που πρέπει να θεραπεύσουμε

Καμπανάκι κινδύνου στη διεθνή ναυσιπλοΐα από το πλήγμα σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μεσόγειο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:42 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα: Ουρές χιλιομέτρων στο Μαρτίνο

Σε «Οδύσσεια» έχει εξελιχθεί η επιστροφή όσων ταξίδεψαν τα Χριστούγεννα και επιστρέφουν στα σπ...
22:52 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: «Κόβεται» στα δύο η χώρα τη Δευτέρα – Νέα πανελλαδική σύσκεψη μετά την Πρωτοχρονιά

Αποφασισμένοι να κόψουν την Ελλάδα στα δύο είναι οι αγρότες, οι οποίοι από την Δευτέρα (29/12)...
22:27 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο μία ηλικιωμένη – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 9 άτομα

Στο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μετά την φωτιά που ξέσπασε ...
22:24 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Στο «μικροσκόπιο» των Εισαγγελικών Αρχών 4 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις – «Αύριο ξεκινάω τον αγώνα μου» λέει ο Μπότας

Στο «μικροσκόπιο» των Εισαγγελικών Αρχών βρίσκονται 4 αγρότες από την Κρήτη, που φέρονται να έ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα