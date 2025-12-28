Γκύζη: «Άκουγα φωνές» λέει γείτονας του 74χρονου που μαχαίρωσε την σύζυγό του και αυτοκτόνησε – Το δράμα πίσω από τις κλειστές πόρτες

«Δεν αντέχω άλλο» έγραφε στο ιδιόχειρο σημείωμα που άφησε στον γιο του, ο 74χρονος που μαχαίρωσε την 67χρονη σύζυγό του το μεσημέρι της Κυριακής (28/12), στο υπόγειο διαμέρισμά τους επί της οδού Λοκρίδος, στην περιοχή του Γκύζη, και στην συνέχεια αυτοκτόνησε πέφτοντας από την ταράτσα.

Όπως έγραψε νωρίτερα το enikos.gr, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο υπόγειο, όταν ο 74χρονος μαχαίρωσε την σύζυγό του, 67 ετών, στο λαιμό, ενώ στην συνέχεια ενώ στη συνέχεια ανέβηκε στην ταράτσα της πολυκατοικίας, πέρασε στο διπλανό κτίριο και πήδηξε στο κενό, βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Μάλιστα, βρέθηκε ιδιόχειρο σημείωμα του δράστη που απευθυνόταν προς οικείο του πρόσωπο, λέγοντας πως δεν άντεχε άλλο την κατάσταση που βίωνε, ενώ το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε εντοπίστηκε κοντά του.

Η γυναίκα είναι σοβαρά τραυματισμένη και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο “Γεώργιος Γεννηματάς”, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, και έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

«Είχα ακούσει φωνές»

«Μια δυο φορές είχα ακούσει φωνές, δυνατές συζητήσεις από το διαμέρισμα» λέει στο Star κάτοικος της περιοχής. Σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό μέσο, είχαν προηγηθεί τηλεφωνήματα στις αρχές για φωνές και φασαρία στο ισόγειο της πολυκατοικίας.

«Από την απέναντι πολυκατοικία που μένω, άκουγα φωνές, να μιλάνε έντονα» αναφέρει άλλος κάτοικος στο Star. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος φρόντιζε για χρόνια τη σύζυγό του, η οποία φέρεται να είχε άνοια.

Όπως λέει η θεία του 74χρονου στον ΑΝΤ1, η γυναίκα του ήταν κατάκοιτη. «Ήταν κουραστικό αυτό το πράγμα. Απελπίστηκαν μάλλον, ξέρω και εγώ τι να πω;».

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό.