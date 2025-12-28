Στο «μικροσκόπιο» των Εισαγγελικών Αρχών 4 αγρότες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις – «Αύριο ξεκινάω τον αγώνα μου» λέει ο Μπότας

  • Στο «μικροσκόπιο» των Εισαγγελικών Αρχών βρίσκονται 4 αγρότες από την Κρήτη, που φέρονται να έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις τόσο για αγροτεμάχια, όσο και για ζωϊκό κεφάλαιο, μεταξύ των οποίων και ο Γιώργος Μπότας.
  • Στον διασταυρωτικό έλεγχο, ο Γιώργος Μπότας «κοκκίνησε» για 17 αγροτεμάχια που δήλωνε ως μισθωμένα, τα οποία δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές ιδιοκτησίες, αποκομίζοντας 49.021,14 ευρώ για τα χωράφια-«φαντάσματα».
  • Ο κ. Μπότας δήλωσε ότι «Από αύριο ξεκινάω τον αγώνα μου μέσω του δρόμου της Δικαιοσύνης», καθώς οι λογαριασμοί του έχουν δεσμευτεί.
Στο «μικροσκόπιο» των Εισαγγελικών Αρχών βρίσκονται 4 αγρότες από την Κρήτη, που φέρονται να έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις τόσο για αγροτεμάχια, όσο και για ζωϊκό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, οι τραπεζικοί λογαριασμοί των οποίων έχουν δεσμευτεί, όπως συνέβη και με τον αγρότη Γιώργο Μπότα και Κώστα Ανεστίδη.

Ο Γιώργος Μπότας, μέλος συντονιστικού μπλόκου Μαλγάρων, Γενικός Γραμματέας Β’ αγροτικού συνεταιρισμού Χαλάστρας, δήλωσε: «Εδώ και δύο ημέρες οι λογαριασμοί μου είναι μπλοκαρισμένοι. Δεν έχω ενημέρωση από πουθενά, δεν έχω κληθεί από κανέναν. Μαθαίνω από τα site για το πρόβλημα που προέκυψε».

Οι έλεγχοι αφορούν στις Δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2019-24. Στον διασταυρωτικό έλεγχο το όνομα Γιώργος Μπότας «κοκκίνησε», 17 αγροτεμάχια τα οποία δήλωνε ως μισθωμένα για καλλιέργεια, φαίνεται ότι δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές ιδιοκτησίες, καθώς οι εκτάσεις αυτές δεν εμφανίζονταν στις δηλώσεις Ε9 των προσώπων που ο ίδιος εμφάνιζε ως εκμισθωτές.

Μετά τους ελέγχους, η Οικονομική Αστυνομία ζήτησε επίσημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να προσδιορίσει τα ποσά που καταβλήθηκαν στον ελεγχόμενο για τα συγκεκριμένα 17 αγροτεμάχια. Σύμφωνα με το πόρισμα, ο Γιώργος Μπότας εισέπραξε 49.021,14 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση αποκλειστικά για τα χωράφια-«φαντάσματα». Συνολικά, για την περίοδο 2019–24, ο αγροτοσυνδικαλιστής έλαβε επιδοτήσεις ύψους 126.448,66 ευρώ.

Ο Γιώργος Μπότας υπέβαλε Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και για το 2025. Στην αίτηση αυτή δήλωσε 15 αγροτεμάχια, τα περισσότερα εκ των οποίων ταυτίζονται με εκείνα που είχαν δηλωθεί τα έτη 2022 και 2024 και για τα οποία έχει ήδη διαπιστωθεί ότι ήταν ψευδώς δηλωμένα.

Ο κ. Μπότας δήλωσε: «Από αύριο ξεκινάω τον αγώνα μου μέσω του δρόμου της Δικαιοσύνης. Θα μιλήσω με τον δικηγόρο μου για να βρούμε την λύση στο πρόβλημα».

Ο Γιώργος Μπότας είναι ο δεύτερος αγροτοσυνδικαλιστής από τη Βόρεια Ελλάδα που ελέγχεται για παράνομη είσπραξη επιδοτήσεων, μετά τον Κώστα Ανεστίδη.

