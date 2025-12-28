Σάμος: Συνελήφθη 47χρονος για 27 απάτες – Πάνω από 440.000 ευρώ η λεία του

Σύνοψη από το

  • Συνελήφθη στη Σάμο ένας 47χρονος, κατόπιν εντάλματος της ΕΛ.ΑΣ., για απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
  • Εξιχνιάστηκαν τουλάχιστον 27 περιπτώσεις απάτης, διαπραχθείσες από το 2009 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τη λεία να ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.
  • Ο κατηγορούμενος υποδυόταν διάφορους αξιωματούχους και επικαλείτο ψευδώς διασυνδέσεις, ενώ στην υπόθεση ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή επτά ακόμη συνεργών του.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Ένας 47χρονος συνελήφθη στη Σάμο, έπειτα από σχετικό ένταλμα της ΕΛ.ΑΣ., για απάτες και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση).

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, εξιχνιάστηκαν 27 τουλάχιστον περιπτώσεις απάτης, που διαπράχθηκαν το διάστημα 2009 έως Σεπτέμβριο 2025, σε βάρος πολιτών στη Σάμο, στη Νάξο, στο Ναύπλιο, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στην Κάλυμνο, στην Άρτα και σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Είχε προηγηθεί πολύμηνη προανακριτική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου, υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σάμου, στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιήθηκαν στοιχεία και δεδομένα από καταθέσεις και ειδικές ανακριτικές πράξεις, καθώς και ευρήματα από ψηφιακά πειστήρια, μετά από καταγγελία που είχε υποβληθεί σε βάρος του κατηγορουμένου τον Ιούλιο του 2025, για την τέλεση του αδικήματος της αντιποίησης.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία της έρευνας, ο 47χρονος υποδυόμενος κατά περίπτωση, αστυνομικό, στέλεχος της Ιnterpol, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, υπάλληλο της Βουλής των Ελλήνων, υπάλληλο Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής (κ.ά.) και επικαλούμενος ψευδώς, υποτιθέμενες διασυνδέσεις του με πρόσωπα που κατέχουν θέσεις εγνωσμένου κύρους, εξαπάτησε με διάφορα προσχήματα πολίτες, αποσπώντας παράνομα οικονομικό όφελος που ξεπερνά τις 440.000 ευρώ.

Επιπλέον, ο κατηγορούμενος ενέχεται και σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις εκβίασης πολιτών, με σκοπό είτε να τους αποθαρρύνει να καταγγείλουν την έκνομη δραστηριότητά του στις αρμόδιες Αρχές, είτε να αποτρέψει την περαιτέρω διεκδίκηση αφαιρεθέντων από αυτούς χρηματικών ποσών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε σπίτια όπου διαμένει ο 47χρονος στη Σάμο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, διάφορα έγγραφα που αφορούν σε ηλεκτρονικές πληρωμές και συναλλαγές του συλληφθέντος.

Η κακουργηματικής φύσεως ποινική δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει επίσης τα αδικήματα, της αντιποίησης, της ψευδούς κατάθεσης, της κλοπής, της εκβίασης, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στα προσωπικά δεδομένα, ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης των υποθέσεων αυτών, ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή επτά ακόμη ατόμων, συνεργών του 47χρονου.

