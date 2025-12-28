Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: Το βίντεο από το διαπραγματευτικό τραπέζι – Τα αστεία του Αμερικανού προέδρου με τους δημοσιογράφους

Μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο κατώφλι του Μαρ-α-Λάγκο οι δύο πρόεδροι πέρασαν στο εσωτερικό και πήραν τις θέσεις τους στο διαπραγματευτικό τραπέζι.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία με τον Ζελένσκι κάθεται στα αριστερά στην κεντρική τραπεζαρία στο Μαρ-α-Λάγκο. Στα δεξιά βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ που έχει στο πλευρό του τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, τον ειδικό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Πριν ξεκινήσει ο Τραμπ επέτρεψε στους δημοσιογράφους και τους φωτορεπόρτερ να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο από το διαπραγματευτικό τραπέζι. Αστειεύτηκε μαζί τους και τους πρότεινε να περάσουν έξω για να τους σερβίρουν μεσημεριανό μέχρι να τελειώσει η συνάντηση.

Πατήστε πάνω στο βίντεο προκειμένου να το δείτε στο επίσημο κανάλι του Λευκού Οίκου στο YouTube: