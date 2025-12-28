Πάτρα: Μεθυσμένος ο 50χρονος οδηγός που «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο και τραυμάτισε εργαζόμενο – «Γλίτωσε από θαύμα» – Δείτε βίντεο

Σε κατάσταση μέθης φαίνεται πως βρισκόταν ο 50χρονος οδηγός αυτοκινήτου, που «καρφώθηκε» πάνω σε ένα σταθμευμένο απορριμματοφόρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο εργαζόμενος καθαριότητας, στην Πάτρα, χθες (27/12) το βράδυ.

Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο απορριμματοφόρο του δήμου Πατρέων την ώρα της αποκομιδής. «Δεν προλάβαμε να τον κατεβάσουμε (σ.σ. τον κάδο), και αυτός ήρθε κατευθείαν πάνω. Ούτε να σταματήσει, ούτε να κόψει» λέει στον ΑΝΤ1, ο 49χρονος υπάλληλος, Μιχάλης Κωστογιαννόπουλος.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και πήρε εξιτήριο χωρίς όμως ακόμα να είναι σε θέση να εργαστεί.

«Ο Μιχάλης γλίτωσε από θαύμα. Τώρα η κατάστασή του είναι δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Ο άνθρωπος καταρχήν πονάει πάρα πολύ. Με παυσίπονα, πρέπει να είναι ξάπλα και εννοείται ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Και δεν ξέρουμε η κατάσταση αυτή πώς θα καταλήξει», λέει στην κάμερα του ΑΝΤ1 η αδελφή του τραυματία.

Αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο και υπέβαλλαν σε αλκοτέστ τον 50χρονο υπαίτιο οδηγό. Αρχικά το μηχάνημα έδειξε 1,51 και στη συνέχεια 1,10, ενώ το όριο είναι 0,24.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 50χρονο και ενημέρωσαν τον εισαγγελέα. Πρόκειται για επιχειρηματία από την Πάτρα. Ο εισαγγελέας έδωσε προφορική εντολή και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη, όχι όμως κακουργηματική.