Πάτρα: Μεθυσμένος ο 50χρονος οδηγός που «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο και τραυμάτισε εργαζόμενο – «Γλίτωσε από θαύμα» – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Σε κατάσταση μέθης βρισκόταν ο 50χρονος οδηγός αυτοκινήτου που «καρφώθηκε» σε απορριμματοφόρο στην Πάτρα, τραυματίζοντας εργαζόμενο καθαριότητας.- Το αλκοτέστ έδειξε υψηλή συγκέντρωση αλκοόλ (1,51 και 1,10), με τον 50χρονο να συλλαμβάνεται αρχικά, αλλά να αφήνεται ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα και να του ασκείται δίωξη.- Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου πήρε εξιτήριο, αλλά δεν είναι ακόμα σε θέση να εργαστεί, καθώς, όπως αναφέρει η αδελφή του, «γλίτωσε από θαύμα» και πονάει πολύ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΠΑΤΡΑ ΤΡΟΧΑΙΟ

Σε κατάσταση μέθης φαίνεται πως βρισκόταν ο 50χρονος οδηγός αυτοκινήτου, που «καρφώθηκε» πάνω σε ένα σταθμευμένο απορριμματοφόρο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο εργαζόμενος καθαριότητας, στην Πάτρα, χθες (27/12) το βράδυ.

Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο απορριμματοφόρο του δήμου Πατρέων την ώρα της αποκομιδής. «Δεν προλάβαμε να τον κατεβάσουμε (σ.σ. τον κάδο), και αυτός ήρθε κατευθείαν πάνω. Ούτε να σταματήσει, ούτε να κόψει» λέει στον ΑΝΤ1, ο 49χρονος υπάλληλος, Μιχάλης Κωστογιαννόπουλος.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και πήρε εξιτήριο χωρίς όμως ακόμα να είναι σε θέση να εργαστεί.

«Ο Μιχάλης γλίτωσε από θαύμα. Τώρα η κατάστασή του είναι δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Ο άνθρωπος καταρχήν πονάει πάρα πολύ. Με παυσίπονα, πρέπει να είναι ξάπλα και εννοείται ότι δεν μπορεί να δουλέψει. Και δεν ξέρουμε η κατάσταση αυτή πώς θα καταλήξει», λέει στην κάμερα του ΑΝΤ1 η αδελφή του τραυματία.

Αστυνομικοί κλήθηκαν στο σημείο και υπέβαλλαν σε αλκοτέστ τον 50χρονο υπαίτιο οδηγό. Αρχικά το μηχάνημα έδειξε 1,51 και στη συνέχεια 1,10, ενώ το όριο είναι 0,24.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 50χρονο και ενημέρωσαν τον εισαγγελέα. Πρόκειται για επιχειρηματία από την Πάτρα. Ο εισαγγελέας έδωσε προφορική εντολή και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη, όχι όμως κακουργηματική.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ώρα αντέχουν οι άνδρες στο σεξ ανάλογα με την ηλικία – Ποιοι κατέχουν την πρωτιά;

Γκρίζα μαλλιά: Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν ενέσεις που επαναφέρουν το φυσικό χρώμα

Ακίνητα: Έρχεται πλατφόρμα διασταύρωσης για τη χρήση με «κρυφές μισθώσεις» – Πότε θα τεθεί σε λειτουργία και ποιους αφορά

Καιρός: Νεφώσεις και ασθενείς βροχές – Η πρόγνωση για τη Δευτέρα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:07 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 28/12/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 3007 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Κυριακής (28/12). Οι τυχεροί αριθμοί εί...
21:44 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα ηλικιωμένων στην Κάτω Τούμπα – Έγιναν απεγκλωβισμοί – Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε ένα ηλικιωμ...
21:09 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Γκύζη: Κατάκοιτη και με σοβαρά προβλήματα υγείας η 66χρονη που την μαχαίρωσε ο σύζυγός της – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Σοβαρά προβλήματα υγείας αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, η 67χρονη γυναίκα, την οποία μαχαί...
20:27 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Χαμόγελο του Παιδιού: Συνεχίζεται η αναζήτηση του 8χρονου που εξαφανίστηκε στην Αρτέμιδα – Έληξε το Amber Alert

Ένας 8χρονος αγνοείται στην Αρτέμιδα Αττικής, με την αναζήτηση του μικρού παιδιού να συνεχίζετ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα