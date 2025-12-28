Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο μία ηλικιωμένη – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 9 άτομα

  • Μια ηλικιωμένη γυναίκα διασωληνώθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, αφού μεταφέρθηκε εκτάκτως μετά από πυρκαγιά σε διαμέρισμα στην Κάτω Τούμπα.\n- Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην οδό Επταλόφου, τυλίγοντας στις φλόγες την κατοικία.\n- Το ΕΚΑΒ μετέφερε συνολικά εννέα άτομα στο νοσοκομείο, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση. Στο σημείο επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Στο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μετά την φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (28/12) σε διαμέρισμα στην Τούμπα. Εκεί οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της.

Η ηλικιωμένη διέμενε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου που τυλίχθηκε στις φλόγες στην οδό Επταλόφου. Το ΕΚΑΒ μετέφερε εκτός από την ίδια, συνολικά εννέα άτομα στο Ιπποκράτειο, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, όλοι τους σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με το voria.gr.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για την πυρκαγιά που ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 19:35 με ισχυρές δυνάμεις της να σπεύδουν στο σημείο.

Συνολικά επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα βραχιονοφόρο.

23:42 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

