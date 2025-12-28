Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο μία ηλικιωμένη – Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 9 άτομα

Στο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μετά την φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (28/12) σε διαμέρισμα στην Τούμπα. Εκεί οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της.

Η ηλικιωμένη διέμενε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου που τυλίχθηκε στις φλόγες στην οδό Επταλόφου. Το ΕΚΑΒ μετέφερε εκτός από την ίδια, συνολικά εννέα άτομα στο Ιπποκράτειο, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, όλοι τους σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με το voria.gr.

Η πυροσβεστική ειδοποιήθηκε για την πυρκαγιά που ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 19:35 με ισχυρές δυνάμεις της να σπεύδουν στο σημείο.

Συνολικά επιχείρησαν 26 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και ένα βραχιονοφόρο.