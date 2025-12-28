Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα ηλικιωμένων στην Κάτω Τούμπα – Έγιναν απεγκλωβισμοί – Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το βράδυ της Κυριακής (28/12).

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονταν στο εσωτερικό του, και η Πυροσβεστική τους απομάκρυνε σε ασφαλές σημείο.

Παράλληλα, σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου βρίσκονταν μια γυναίκα με τα τρία παιδιά της. Για να προστατευτούν κλείστηκαν στο πίσω δωμάτιο της οικίας τους. Απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες μόλις έσβησε η φωτιά στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.

Οι φλόγες κατέστρεψαν το διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού.