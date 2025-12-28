Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα ηλικιωμένων στην Κάτω Τούμπα – Έγιναν απεγκλωβισμοί – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το βράδυ της Κυριακής.
  • Η Πυροσβεστική απομάκρυνε σε ασφαλές σημείο το ηλικιωμένο ζευγάρι που βρισκόταν μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμα. Απεγκλωβίστηκαν επίσης μια γυναίκα με τα τρία παιδιά της από τον τρίτο όροφο.
  • Οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερώς το διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΦΩΤΙΑ

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το βράδυ της Κυριακής (28/12).

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά οι δύο ηλικιωμένοι βρίσκονταν στο εσωτερικό του, και η Πυροσβεστική τους απομάκρυνε σε ασφαλές σημείο.

Παράλληλα, σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου βρίσκονταν μια γυναίκα με τα τρία παιδιά της. Για να προστατευτούν κλείστηκαν στο πίσω δωμάτιο της οικίας τους. Απεγκλωβίστηκαν από πυροσβέστες μόλις έσβησε η φωτιά στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.

Οι φλόγες κατέστρεψαν το διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού.

ΦΩΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22:07 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

