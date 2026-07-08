Αποφυλακίζεται ο Τζέιμς Δαλαμάγκας – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του για τη σύλληψη

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας αναμένεται να αποφυλακιστεί σήμερα, καθώς έγινε δεκτό το αίτημα των συνηγόρων του, αφού το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται έχει παραγραφεί στην Ελλάδα. Ο 56χρονος είχε συλληφθεί τον Ιούνιο στο Άλσος Αιγιαλείας, με βάση ερυθρά αγγελία της Interpol για υπόθεση ανθρωποκτονίας στην Αυστραλία το 1999, ενώ ο δικηγόρος του υποστηρίζει ότι η σύλληψη δεν θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί.

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Τζέιμις Δαλαμάγκας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας αναμένεται να αποφυλακιστεί σήμερα, αφού έγινε δεκτό σχετικό αίτημα των συνηγόρων του καθώς το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται έχει παραγραφεί στην Ελλάδα.
  • Είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου στο Άλσος Αιγιαλείας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Interpol για υπόθεση ανθρωποκτονίας.
  • Ο 56χρονος αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η εμφάνιση δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα.

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Εξελίξεις στην υπόθεση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος αναμένεται να αποφυλακιστεί μέχρι το μεσημέρι, σήμερα, αφού έγινε δεκτό σχετικό αίτημα των συνηγόρων του καθώς το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται έχει παραγραφεί στην Ελλάδα.

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Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου στο Άλσος Αιγιαλείας, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Interpol, έπειτα από αίτημα των αυστραλιανών Αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Ο 56χρονος, που κρατείται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

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Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, Γιάννης Αποστολόπουλος, στον ΑΝΤ1, αναμένεται να του επιβληθούν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του η σύλληψη του 56χρονου δεν θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί, καθώς –όπως υποστηρίζει– από το 2025 είχε πάψει να ισχύει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μετά την παραγραφή της υπόθεσης και σχετική διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

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Ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός είχε χαρακτηριστεί επί σειρά ετών ως ένας από τους πλέον καταζητούμενους της Αυστραλίας για τη φερόμενη εμπλοκή του στη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία είχε σημειωθεί το 1999 στο Σίδνεϋ.

Μετά το περιστατικό, σύμφωνα με τις αυστραλιανές Αρχές, είχε εγκαταλείψει τη χώρα και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου φέρεται να ζούσε για χρόνια σε περιοχή της Αιγιάλειας χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας.

 

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