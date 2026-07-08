Αποφυλακίζεται ο Τζέιμς Δαλαμάγκας – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του για τη σύλληψη

Εξελίξεις στην υπόθεση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος αναμένεται να αποφυλακιστεί μέχρι το μεσημέρι, σήμερα, αφού έγινε δεκτό σχετικό αίτημα των συνηγόρων του καθώς το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται έχει παραγραφεί στην Ελλάδα.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, είχε συλληφθεί στις αρχές Ιουνίου στο Άλσος Αιγιαλείας, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Interpol, έπειτα από αίτημα των αυστραλιανών Αρχών για υπόθεση ανθρωποκτονίας.

Ο 56χρονος, που κρατείται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, αναμένεται να αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο δικηγόρος του, Γιάννης Αποστολόπουλος, στον ΑΝΤ1, αναμένεται να του επιβληθούν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του η σύλληψη του 56χρονου δεν θα έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί, καθώς –όπως υποστηρίζει– από το 2025 είχε πάψει να ισχύει το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, μετά την παραγραφή της υπόθεσης και σχετική διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός είχε χαρακτηριστεί επί σειρά ετών ως ένας από τους πλέον καταζητούμενους της Αυστραλίας για τη φερόμενη εμπλοκή του στη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου, η οποία είχε σημειωθεί το 1999 στο Σίδνεϋ.

Μετά το περιστατικό, σύμφωνα με τις αυστραλιανές Αρχές, είχε εγκαταλείψει τη χώρα και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου φέρεται να ζούσε για χρόνια σε περιοχή της Αιγιάλειας χρησιμοποιώντας διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας.