Τροχαίο στα Ιωάννινα: Αυτοκίνητο… σκαρφάλωσε στο καπό άλλου οχήματος – ΦΩΤΟ

Πρωτοφανείς εικόνες από τροχαίο που συνέβη λίγο μετά τις 8 το πρωί της Τετάρτης (8/7) στον Περιφερειακή Οδό των Ιωαννίνων, όπου συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα και το ένα «σκαρφάλωσε» πάνω στο άλλο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή του Περιφερειακού με την οδό Σταυρακίου, στο φανάρι των γηπέδων και της Λαχαναγοράς, κάτω από συνθήκες που διερευνούν οι αρχές.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδει το epirus-tv-news.gr, το ένα αυτοκίνητο βρέθηκε πάνω στο καπό του δεύτερου οχήματος, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.