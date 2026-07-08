Τροχαίο στα Ιωάννινα: Αυτοκίνητο… σκαρφάλωσε στο καπό άλλου οχήματος – ΦΩΤΟ

Ένα πρωτοφανές τροχαίο συνέβη το πρωί της Τετάρτης 8 Ιουλίου στην Περιφερειακή Οδό των Ιωαννίνων, όπου δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και το ένα βρέθηκε πάνω στο καπό του άλλου. Το ατύχημα, που διερευνάται από τις αρχές, προκάλεσε μόνο υλικές ζημιές χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

τροχαίο Ιωάννινα
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πρωτοφανείς εικόνες από τροχαίο που συνέβη λίγο μετά τις 8 το πρωί της Τετάρτης (8/7) στον Περιφερειακή Οδό των Ιωαννίνων, όπου συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα και το ένα «σκαρφάλωσε» πάνω στο άλλο.
  • Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή του Περιφερειακού με την οδό Σταυρακίου, στο φανάρι των γηπέδων και της Λαχαναγοράς, κάτω από συνθήκες που διερευνούν οι αρχές.
  • Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός από το συμβάν, παρά μόνο υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πρωτοφανείς εικόνες από τροχαίο που συνέβη λίγο μετά τις 8 το πρωί της Τετάρτης (8/7) στον Περιφερειακή Οδό των Ιωαννίνων, όπου συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα και το ένα «σκαρφάλωσε» πάνω στο άλλο.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη συμβολή του Περιφερειακού με την οδό Σταυρακίου, στο φανάρι των γηπέδων και της Λαχαναγοράς, κάτω από συνθήκες που διερευνούν οι αρχές.

Όπως φαίνεται στις εικόνες που μεταδίδει το epirus-tv-news.gr, το ένα αυτοκίνητο βρέθηκε πάνω στο καπό του δεύτερου οχήματος, χωρίς ευτυχώς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ