Γεωργιάδης και Πλεύρης για Διεθνή Αμνηστία και Δικαστήριο της Χάγης: «Αντιδυτικά και αριστεροκρατούμενα όργανα»

Κριτική στη Διεθνή Αμνηστία και στο Δικαστήριο της Χάγης σχετικά με το μεταναστευτικό, άσκησαν με αναρτήσεις τους στα social media ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

To Σάββατο, ο Άδωνις Γεωργιάδης, είχε γράψει στο X ότι η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι «αδιάφορα αριστεροκρατούμενα σχήματα» και πως «κανείς δεν πρέπει να τους δίνει καμία σημασία».

Την Κυριακή, τη σκυτάλη πήρε ο Θάνος Πλεύρης, ο οποίος σχολιάζοντας τo tweet του υπουργού Υγείας, έγραψε: «Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανοίγει με το γνωστό του ξεκάθαρο τρόπο μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει να κάνουμε με ειλικρίνεια. Η νομολογία πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών δικαστηρίων και οι αποφάσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργάνων έχουν επηρεαστεί από μια πολυετή ηγεμονία της αριστερής ιδεολογίας».

«Συχνά λοιπόν επιβάλλουν στους ευρωπαίους λαούς και στη δύση ιδεολογικά φορτισμένες αποφάσεις. Ειδικά στη μετανάστευση το βλέπουμε συχνά. Δυσκολεύουν τις αποφάσεις απελάσεων, αντιδρούν στη δημιουργία κέντρων φιλοξενιας εκτός ΕΕ, αντιδρούν στη δημιουργία ασφαλών τρίτων χωρών για απέλαση, αντιδρούν στην απαίτηση των κρατών να φυλάσσουν τα σύνορα τους, όσα δηλαδή κυρίαρχες κυβερνήσεις με την ψήφο των ευρωπαϊκών λαών θέλουν να υποστηρίξουν και τελικά αυτά τα όργανα θέλουν να επιβάλουν στους ευρωπαίους να ανεχθούν αθρόα ροή στην ΕΕ στο όνομα του ανθρωπισμού» πρόσθεσε.

«Προσωπικά μου είναι αδιάφορη η κριτική που δέχονται νομοθετικά κείμενα που υποστήριξα όπως η αναστολή ασύλου, η ποινικοποίηση της παρανομης διαμονής και η επιτάχυνση απελάσεων από αυτά τα όργανα. Αντιθέτως συχνά η αρνητική κριτική από αυτά επιβεβαιώνουν την ορθότητα των αποφάσεων και την ανάγκη λήψης ακόμη αυστηρότερων μέτρων στο επίπεδο της αποτροπής» συμπλήρωσε ο Θάνος Πλεύρης