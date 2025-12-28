Νικήτας Κακλαμάνης: Εισήγηση για «κόφτη» στη live μετάδοση των Εξεταστικών Επιτροπών – Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

«Κόφτη» στις ζωντανές μεταδόσεις των Εξεταστικών Επιτροπών προανήγγειλε ότι θα εισηγηθεί ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης στη Διάσκεψη των Προέδρων, με αφορμή τα όσα έχουν γίνει στις τελευταίες συνεδριάσεις για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στιγμές που μάλιστα έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάντως, εξήγησε ότι οι όποιες αλλαγές θα εφαρμοστούν στο μέλλον. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του προέδρου της Βουλής προκάλεσε την αντίδραση κομμάτων της αντιπολίτευσης που υποστηρίζουν ότι επιχειρείται συγκάλυψη.

«Αν συνεχιστεί έτσι, θα κάνω μία συζήτηση στη Διάσκεψη των Προέδρων και θα τους βάλω προ των ευθυνών τους» είπε μιλώντας στο Action24 ο πρόεδρος της Βουλής, που υποστηρίζει ότι αυτό που εμφανίζεται στο κοινό αδικεί την κοινοβουλευτική επιτροπή. «Οι συζητήσεις διαρκούν 12 ώρες την ημέρα, δηλαδή δεν είναι του ποδιού. Αλλά οι μισοί συζητάνε για το θέμα για το οποίο συνεστήθη, οι άλλοι μισοί για άλλα θέματα που καμία σχέση δεν έχουν», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η δημοσιότητα των συνεδριάσεων διαφυλάσσεται μέσω της ζωντανής κάλυψης από τους αρμόδιους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Ερωτηθείς σχετικά, διευκρίνισε ότι το φαινόμενο της εκτός θέματος συζήτησης είναι μεν οριζόντιο αλλά κυρίως εκδηλώνεται από την αντιπολίτευση. Απέφυγε ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένο πολιτικό, αν και οι δημοσιογράφοι του ανέφεραν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σημειώνεται όμως πως ο «κόφτης», εφόσον επιβληθεί, δεν θα αφορά στην παρούσα εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Αυτή θα τελειώσει έτσι, ως έχει», τόνισε. Οι αλλαγές, σύμφωνα με τον κ. Κακλαμάνη, θα ενταχθούν στο πλαίσιο της μεγάλης αναθεώρησης του Κανονισμού της Βουλής, που είναι αναγκαία, καθώς οι διατάξεις του έγιναν πριν περίπου 40 χρόνια, όταν στη Βουλή υπήρχαν μόλις τέσσερα κόμματα και πλέον υπάρχουν οκτώ κόμματα με 25 ανεξάρτητους βουλευτές.

«Εγώ έζησα μία Βουλή με τον Φλωράκη, τον Κύρκο, τον Γιάνναρο, τον Φαράκο, προσωπικότητες. Ή τον Κανελλόπουλο, τον Ράλλη…» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Κακλαμάνης.

ΣΥΡΙΖΑ: Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης;

«Ο πρόεδρος της Βουλής επέλεξε τις μέρες των γιορτών, μέσω μιας τηλεοπτικής συνέντευξης για να ανακοινώσει ότι η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει την κατάργηση των ζωντανών μεταδόσεων των εξεταστικών επιτροπών από το κανάλι της Βουλής.

Η κίνηση αυτή συνιστά ακόμα ένα πλήγμα στην θεσμική υπόληψη και δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Και δεν είναι η πρώτη», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία σημειώνεται ακόμα:

«Έχει προηγηθεί η ασυλία υπουργών και η άρνηση για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών τόσο στο έγκλημα των Τεμπών όσο και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε προηγηθεί η ιλαρότητα με τις επιστολές ψήφους. Είχε προηγηθεί η αυθαιρεσία και η άρνηση πρόσκλησης κρίσιμων μαρτύρων σε εξεταστικές και προανακριτικές επιτροπές που έκλειναν με διαδικασίες fast track.

Έχουν την αυταπάτη ότι με το μαύρο στη ζωντανή μετάδοση θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη άνεση στις διαδικασίες συγκάλυψης; Κάνουν λάθος.

Η κοινωνία έχει στραμμένο το βλέμμα της στους σκοτεινούς σχεδιασμούς, ανησυχεί και φωνάζει για δικαιοσύνη. Αυτό το αίτημα δε μπορεί να σιγήσει από καμία απόφαση. Να μην τολμήσουν να προχωρήσουν σε μια τέτοια μεθόδευση. Να μην παριστάνει ο Πρόεδρος της Βουλής τον εκτελεστικό βραχίονα του Μαξίμου. Είναι ντροπιαστικό για το ρόλο του ως θεσμός και τη διαδρομή του ως πολιτικός».

Βελόπουλος: Θέλει να απαγορεύσει να μεταδίδονται τηλεοπτικά οι εξεταστικές της Βουλής – Ντροπή

«Ο άνθρωπος που επιχείρησε να νομιμοποιήσει τους τραμπούκους της Βουλής, σήμερα “τραμπουκίζει τη Δημοκρατία”. Ο κύριος Κακλαμάνης θέλει να απαγορεύεται να μεταδίδονται οι εξεταστικές επιτροπές δημόσια» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Και πρόσθεσε:

«Αυτό λέγεται αυταρχισμός. Αυτό λέγεται φασισμός. Αυτό λέγεται αντιδημοκρατική συμπεριφορά. Ντροπή στον κύριο Κακλαμάνη και σε όποιον θέλει να το επιβάλει.»

Νέα Αριστερά: Το Μαξίμου «ρίχνει μαύρο» στην Βουλή

«Ο πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη, ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στην Βουλή προτίθεται να καταργήσει την ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά. «Κάτι τέτοιο συνιστά ευθέως αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική πρακτική, γεγονός που πλέον δεν μας εκπλήσσει», καταγγέλλει, τονίζοντας πως «η καταφυγή σε τέτοιες μεθοδεύσεις καταδεικνύει όμως τον πανικό που έχει καταλάβει το Μαξίμου από την σύζευξη της Βουλής με τα μπλόκα των αγροτών, με αιχμή το σκανδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Το περασμένο καλοκαίρι, το Μαξίμου επέλεξε να σώσει Βορίδη και Αυγενάκη απορρίπτοντας την προφανή λύση της Προανακριτικής Επιτροπής, υπέρ της απλής Εξεταστικής Επιτροπής. Φάνηκε όμως ξεκάθαρα από τις αποκαλύψεις στην Επιτροπή, και την παρέλαση διαφόρων στελεχών της ΝΔ που ‘κερδίζουν στο τζόκερ’, πως το Μαξίμου, ούτε την Εξεταστική αντέχει», σχολιάζει η Νέα Αριστερά και καταλήγει:

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη νομίζει ότι με το πέπλο σιωπής θα μπορέσει να διαχύσει και να συγκαλύψει ακόμα ένα σκάνδαλο. Όμως ο κόσμος πλέον ξέρει, και κάθε μεθόδευση του Μαξίμου, απλώς υπογραμμίζει την ενοχή του».