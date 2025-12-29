Φον ντερ Λάιεν για Ζελένσκι-Τραμπ: «Υπήρξε καλή πρόοδος – Κομβικής σημασίας η ύπαρξη ακλόνητων εγγυήσεων ασφάλειας από την πρώτη κιόλας ημέρα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Με μήνυμά της στο Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε για τις σημερινές συνομιλίες μεταξύ Τραμπ – Ζελένσκι ότι «είχαμε μια καλή τηλεφωνική συνομιλία διάρκειας μίας ώρας με τον Πρόεδρο Τραμπ, τον Πρόεδρο Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες για να συζητήσουμε τη σημερινή τους συνάντηση σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις».

«Υπήρξε καλή πρόοδος, την οποία χαιρετίσαμε. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να συνεχίσει να εργάζεται με την Ουκρανία και τους εταίρους μας στις ΗΠΑ για να εδραιώσει αυτή την πρόοδο. Κομβικής σημασίας σε αυτή την προσπάθεια είναι η ύπαρξη ακλόνητων εγγυήσεων ασφάλειας από την πρώτη κιόλας ημέρα» πρόσθεσε.

 

