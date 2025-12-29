Βλαδίμηρος Κυριακίδης για Έφη Μουρίκη: «Εφευρίσκουμε κάποιες παγίδες επίτηδες ο ένας με τον άλλον»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Στην εκπομπή Update της ΕΡΤ μίλησε το απόγευμα της Κυριακής ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και με αφορμή τη θεατρική του συνύπαρξη με τη σύζυγό του, Έφη Μουρίκη, στην παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ», αναφέρθηκε στη σχέση τους.

Απαντώντας στο τι είναι αυτό που κρατά ένα ζευγάρι τόσα χρόνια μαζί, μακριά από τη ρουτίνα, ο ηθοποιός είπε αρχικά: «Η μοίρα του καλλιτέχνη είναι να είναι μοναχικός. Η φαντασία που παίρνουμε από τα έργα και βγάζουμε προς τα έξω, θέλει απίστευτη δουλειά. Αυτό αυτομάτως σε καθιστά μοναχικό για να μπορείς να αφουγκράζεσαι αλλιώς και την ίδια σου τη ζωή, την ίδια σου τη σχέση και την ίδια σου τη δουλειά».

«Δεν έχουμε σταματήσει να θαυμάζουμε ο ένας τον άλλον. Να αγαπάμε την προσωπικότητα που έχουμε απέναντί μας. Όσες φορές κι αν έχουμε πέσει στην μπλόφα της συνήθειας, εφευρίσκουμε κάποιες παγίδες επίτηδες ο ένας με τον άλλον. Όχι για να ρίξουμε τον άλλον, αλλά για να πέσουμε εμείς. Να πέσουμε εμείς και να ξυπνήσουμε, για να αντιμετωπίσουμε τον άλλον ειλικρινά» πρόσθεσε.

«Αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν γίνεται με τη συζήτηση. Μη νομίζεις ότι ξυπνάμε το πρωί και μέχρι το βράδυ συζητάμε. Θέλει πολλή εσωτερική δουλειά για να το καταλάβεις. Εμείς έχουμε την πολυτέλεια να ζούμε δανεικές ζωές. Είναι πολύ μεγάλο δώρο αυτό. Δηλαδή διανύουμε για έξι μήνες μια ζωή που εμείς δεν είμαστε έτσι. Είναι μια άλλη ζωή» συμπλήρωσε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόση ώρα αντέχουν οι άνδρες στο σεξ ανάλογα με την ηλικία – Ποιοι κατέχουν την πρωτιά;

Γκρίζα μαλλιά: Κινέζοι επιστήμονες ανέπτυξαν ενέσεις που επαναφέρουν το φυσικό χρώμα

Άκης Σκέρτσος: 4 πλεονάσματα που κατακτήσαμε και 8 ελλείμματα που πρέπει να θεραπεύσουμε

Καμπανάκι κινδύνου στη διεθνή ναυσιπλοΐα από το πλήγμα σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μεσόγειο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:30 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Μπριζίτ Μπαρντό: Η επίσκεψή της στην Ελλάδα και τα μπάνια στην Ύδρα – Η γνωριμία της με τον Γιάννη Σπανό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έφυγε από τη ζωή σήμερα (28/12), είχε επισκεφθεί τη χώρα μας στις 1...
16:17 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Και ο Θεός έπλασε τη… Μπριζίτ Μπαρντό: Η κινηματογραφική ζωή και η αγάπη για τα ζώα – «Είναι εύκολα θηράματα, όπως ήμουν εγώ σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου»

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία απασχόλησε τα φώτα της δημοσιότητας από 15 ετών, και το όνομά της έ...
15:33 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Μπριζίτ Μπαρντό: Οι απογοητεύσεις στη ζωή της και ο μόνος αγώνας που ήθελε να δώσει – «Ήμουν πολύ χαρούμενη, πολύ πλούσια και πολύ δυστυχισμένη»

Η Μπριζίτ Μπαρντό έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, με την είδηση του θανάτου της να γίνεται...
14:15 , Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025

Μπριζίτ Μπαρντό: Η ζωή και η καριέρα ενός μύθου που έγινε συνώνυμο της ομορφιάς – Ποια ήταν η θρυλική «Μπεμπέ»

Στην εκπνοή του 2025, μία από τις ομορφότερες γυναίκες που έχουν περάσει από τον χώρο του θεάμ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα