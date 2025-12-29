Βλαδίμηρος Κυριακίδης για Έφη Μουρίκη: «Εφευρίσκουμε κάποιες παγίδες επίτηδες ο ένας με τον άλλον»

Στην εκπομπή Update της ΕΡΤ μίλησε το απόγευμα της Κυριακής ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και με αφορμή τη θεατρική του συνύπαρξη με τη σύζυγό του, Έφη Μουρίκη, στην παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γούλφ», αναφέρθηκε στη σχέση τους.

Απαντώντας στο τι είναι αυτό που κρατά ένα ζευγάρι τόσα χρόνια μαζί, μακριά από τη ρουτίνα, ο ηθοποιός είπε αρχικά: «Η μοίρα του καλλιτέχνη είναι να είναι μοναχικός. Η φαντασία που παίρνουμε από τα έργα και βγάζουμε προς τα έξω, θέλει απίστευτη δουλειά. Αυτό αυτομάτως σε καθιστά μοναχικό για να μπορείς να αφουγκράζεσαι αλλιώς και την ίδια σου τη ζωή, την ίδια σου τη σχέση και την ίδια σου τη δουλειά».

«Δεν έχουμε σταματήσει να θαυμάζουμε ο ένας τον άλλον. Να αγαπάμε την προσωπικότητα που έχουμε απέναντί μας. Όσες φορές κι αν έχουμε πέσει στην μπλόφα της συνήθειας, εφευρίσκουμε κάποιες παγίδες επίτηδες ο ένας με τον άλλον. Όχι για να ρίξουμε τον άλλον, αλλά για να πέσουμε εμείς. Να πέσουμε εμείς και να ξυπνήσουμε, για να αντιμετωπίσουμε τον άλλον ειλικρινά» πρόσθεσε.

«Αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν γίνεται με τη συζήτηση. Μη νομίζεις ότι ξυπνάμε το πρωί και μέχρι το βράδυ συζητάμε. Θέλει πολλή εσωτερική δουλειά για να το καταλάβεις. Εμείς έχουμε την πολυτέλεια να ζούμε δανεικές ζωές. Είναι πολύ μεγάλο δώρο αυτό. Δηλαδή διανύουμε για έξι μήνες μια ζωή που εμείς δεν είμαστε έτσι. Είναι μια άλλη ζωή» συμπλήρωσε ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.