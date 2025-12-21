Βλαδίμηρος Κυριακίδης για Έφη Μουρίκη: «Δεν υπάρχει ανταγωνισμός στη σχέση μας, αλλά συναγωνισμός»

  • Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη μίλησαν για την παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ», με τον ηθοποιό να χαρακτηρίζει το έργο «πολύ σημαντικό» που λύνει απορίες για τις σχέσεις των ζευγαριών.
  • Για τη δική τους σχέση, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχει ανταγωνισμός στη σχέση μας, αλλά συναγωνισμός».
  • Η Έφη Μουρίκη τόνισε την υπέροχη συνεργασία τους στη σκηνή, δηλώνοντας: «Η ευτυχία μας είναι ότι είμαστε 4 άτομα πάνω στη σκηνή που επικοινωνούμε υπέροχα».
Για την παράσταση «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» στο θέατρο Ζίνα στην οποία πρωταγωνιστούν και την σχέση τους μίλησαν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης και η Έφη Μουρίκη.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο με τον συγγραφέα να γράφει απίστευτες αλήθειες. Σου λύνονται πολλές απορίες για τις σχέσεις των ζευγαριών. Όχι μόνο την τοξικότητα αλλά και την αγάπη του ζευγαριού, και το γεγονός ότι δεν ξέρουν να αντιμετωπίσουν ένας τον άλλο. Αν βγάλουμε τις υπαρξιακές μας αγωνίες προς τα έξω θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι», ανέφερε στο Mega ο ηθοποιός.

«Δεν υπάρχει ανταγωνισμός στη σχέση μας, αλλά συναγωνισμός. Εάν βρεις τον άνθρωπο της ζωής σου “τελείωσε”. Όσο μεγαλώνουν οι άνθρωποι μεγαλώνει και ο εγωισμός», συνέχισε.

Η Έφη Μουρίκη συμπλήρωσε: «Η ευτυχία μας είναι ότι είμαστε 4 άτομα πάνω στη σκηνή που επικοινωνούμε υπέροχα. Τα άλλα δύο παιδιά είναι υπέροχα. Στο θέατρο εάν δεν είναι όλος ο θίασος ενωμένος και σε τέτοια έργα, το αποτέλεσμα δεν είναι το ποθούμενο. Εδώ είναι μία υπέροχη συνεργασία. Πολλές φορές δεν έχουμε την δυνατότητα να δούμε αντικειμενικά τον εαυτό μας, είναι άλλο ένα θέμα που θίγει ο Άλμπι. Γι΄αυτό ίσως τα βάζουμε με τον άλλον».

«Ακόμη και το να αγαπάς, το μαθαίνεις. Σε κάθε βήμα μαθαίνεις να αγαπάς. Για την «συνταγή» των 37 χρόνων που συμπορευόμαστε στη ζωή, πιστεύω πως η ζωή, η σχέσεις, δεν έχει συνταγές και γι’ αυτό είναι κάτι όμορφο», σημείωσε η ηθοποιός.

