Άδωνις Γεωργιάδης στον Realfm 97,8 για αγρότες: Κάποιοι την έχουν ψωνίσει μου φαίνεται – Ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος

  • Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε στον Realfm 97,8 μετά την άρνηση των μπλόκων να πάνε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε πως «Ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος», επισημαίνοντας ότι «η παρακώλυση των συγκοινωνιών είναι βαρύ ποινικό αδίκημα με βαριές ποινικές και αστικές συνέπειες».
  • Ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι «αυτή η αρχική συμπάθεια έχει εξαφανιστεί, γιατί έχουν πληρωθεί τα πάντα, δεν έχουν καμία δικαιολογία να ταλαιπωρούν», προσθέτοντας πως «δεν υπάρχει μια έκφραση και ενιαία αιτήματα από το αγροτικό κίνημα».
Enikos Newsroom

πολιτική

Γεωργιάδης

Ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε στον Realfm 97,8 μετά την άρνηση των μπλόκων της Πανελλαδικής να πάνε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Εγώ δεν ξέρω κανέναν να θέτει όρο στον Πρωθυπουργό τι θα πει, κάποιοι την έχουν ψωνίσει μου φαίνεται» σημείωσε χαρακτηριστικά, μιλώντας στη Στεφανία Κασίμη και τον Σπύρο Παπαδάκη.

«Έχει περάσει προ πολλού η κόκκινη γραμμή. Τα μέτρα έχουν εξειδικευτεί μια χαρά. Υπάρχουν επιχειρήσεις χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς χαμηλή φορολογία, χωρίς κλειδωμένη χαμηλή τιμή στο ρεύμα. Γιατί μια επαγγελματική ομάδα να παίρνει δια της βίας ό,τι θέλει;» είπε στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης.

«Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο, αλλά Πρωθυπουργός είναι, δεν μπορεί να περιμένει. Αν νομίζει κανείς ότι το κράτος είναι αδύναμο, κάνει λάθος. Ζητάω να εφαρμοστεί ο νόμος. Δεν θέλω τη βία, γιατί αυτό επιδιώκουν. Αυτό που επιδιώκουν είναι να στείλουμε τα ΜΑΤ για να λένε η κυβέρνηση μας δέρνει. Υπάρχουν υπεραρκετά εργαλεία», συμπλήρωσε ο υπουργός Υγείας.

«Η παρακώλυση των συγκοινωνιών είναι βαρύ ποινικό αδίκημα»

«Το κράτος έχει πάρα πολλά όπλα στη διάθεσή του, το μεγαλύτερο είναι η εφαρμογή του νόμου. Η παρακώλυση των συγκοινωνιών είναι βαρύ ποινικό αδίκημα με βαριές ποινικές και αστικές συνέπειες. Το τρακτέρ δεν στο επιδότησε το κράτος για να κλείνεις τον δρόμο και να ταλαιπωρείς την οικονομία» επεσήμανε.

«Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα. Τον παραδέχομαι τον Μητσοτάκη, έχει δείξει πολύ μεγάλη υπομονή, δημοκρατικότητα και γενναιοδωρία, οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν» ανέφερε.

Στη συνέχεια υπογράμμισε πως «στην αρχή αντιμετώπισα κι εγώ με μια συμπάθεια τις αγροτικές κινητοποιήσεις λόγω των καθυστερήσεων στις πληρωμές. Αυτή η αρχική συμπάθεια έχει εξαφανιστεί, γιατί έχουν πληρωθεί τα πάντα, δεν έχουν καμία δικαιολογία να ταλαιπωρούν».

«Δεν υπάρχει μια έκφραση και ενιαία αιτήματα από το αγροτικό κίνημα. Αν ψάξεις θα καταλάβεις το πρωτοφανές. Άλλα αιτήματα έχουν οι αγρότες της Κρήτης, άλλα της Λάρισας, άλλα των Σερρών και άλλα του Αγρίνιου, πολλές φορές είναι και αντίθετα» σχολίασε.

Ακούστε το ηχητικό:

 

