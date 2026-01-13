Αγρότες: Πώς «ναυάγησε» η συνάντηση του Μητσοτάκη με τα μπλόκα της Πανελλαδικής – Κανονικά το «ραντεβού» με τη δεύτερη επιτροπή

Ορίστηκε για σήμερα (13/1) τις 15:00 το μεσημέρι η συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, από τα Πράσινα Φανάρια και των υπόλοιπων μπλόκων που συντάσσονται μαζί τους, εκτός αυτών που συμμετέχουν στην Πανελλαδική Επιτροπή.

Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την άρνηση των αγροτών που εκπροσωπεί η Πανελλαδική Επιτροπή να προσέλθουν στον διάλογο, ανέφεραν ότι η στάση αυτή δείχνει πως οι προθέσεις ορισμένων εκπροσώπων των μπλόκων “δεν αφορούσαν την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου”. Όπως σημείωναν, “όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στον διάλογο”, υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία πρόσκληση της κυβέρνησης απευθύνθηκε χθες το απόγευμα και περιλάμβανε δύο ξεχωριστά ραντεβού, καθώς δεν κατέστη δυνατή η συγκρότηση ενιαίας επιτροπής εκπροσώπησης.

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι ο διάλογος “γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς και όχι για να εξυπηρετηθούν προσωπικές επιλογές ή κομματικές σκοπιμότητες των λίγων”, προσθέτοντας ότι “κυβέρνηση και κοινωνία δεν έχουν άλλο χρόνο για εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική”.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στη συνάντηση, μετά την ολοκλήρωση συσκέψεων στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας. Όπως αναφέρουν, η απόφαση ελήφθη λόγω διαφωνιών για τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης, ενώ προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η κυβέρνηση ζήτησε να κατατεθούν δύο διακριτές συνθέσεις εκπροσώπων, έως 20 άτομα η καθεμία, αντί της πρότασης της Πανελλαδικής για μία 25μελή επιτροπή αγροτών και μία 10μελή επιτροπή κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές “το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25”.

“Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές”, επισημαίνουν ακόμη οι κυβερνητικές πηγές.

Οι αγρότες εκτιμούν ότι υπό τις συνθήκες αυτές δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και καταγγέλλουν κυβερνητικούς χειρισμούς που, κατά την άποψή τους, οδηγούν σε διάσπαση του αγροτικού μετώπου.

Κανονικά η συνάντηση με τη δεύτερη επιτροπή

Την ίδια ώρα, η συνάντηση με τη δεύτερη επιτροπή, που αποτελείται από εκπροσώπους των Πράσινων Φαναριών, έξι ακόμη μπλόκων που συντάσσονται με αυτά, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά αύριο στις 15:00 στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κυβερνητικές πηγές, αναφερόμενες στα διαδικαστικά, υπογράμμιζαν ότι από την αρχή είχε τεθεί ανώτατο όριο εκπροσώπων ώστε ο διάλογος να είναι ουσιαστικός, σημειώνοντας ότι, παρά ταύτα, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποδέχθηκε την αύξηση του αριθμού συμμετεχόντων έως τους 25. Απέδιδαν δε το ναυάγιο του διαλόγου «στην αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα».

Δεν θα συμμετάσχει στον διάλογο με τον πρωθυπουργό το Παγκρήτιο Συντονιστικό των αγροτών. Όπως ανακοίνωσαν «είμαστε θετικοί στον διάλογο με τον πρωθυπουργό, με μοναδικό στόχο την ανάδειξη όλων των σοβαρών και διαχρονικών προβλημάτων που ταλανίζουν τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο, τόσο ως παραγωγούς όσο και ως κατοίκους ενός νησιού με ιδιαίτερες και αυξημένες δυσκολίες. Μετά ωστόσο την τοποθέτηση παραγωγών που ανήκουν στο μπλόκο της Νίκαιας, πως η παρουσία Κρητικών στον διάλογο είναι λόγος για να μην παραβρεθούν οι ίδιοι και προκειμένου να μην υπάρχει καμία προσχηματική δικαιολογία, παραχωρούμε τον χώρο του διαλόγου σε αυτούς».

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες που συνεδρίασαν στην περιοχή του Αγγελόκαστρου αποφάσισαν μπλόκο επ’ αόριστον. Σύμφωνα με την απόφαση, θα παραμείνουν στα διόδια του Αγγελόκαστρου, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα, εξετάζονται περαιτέρω μορφές κινητοποιήσεων, όπως κλείσιμο παραδρόμων και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο του Αγρινίου.

Στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες του μπλόκου στη Μπάρα Σιάτιστας αποφάσισαν να μην μεταβούν στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε εκ νέου αποκλεισμός της Εγνατίας Οδού για όλα τα οχήματα από σήμερα, Τρίτη στις 12.00 το μεσημέρι, καθώς και κλείσιμο του παραδρόμου της παλαιάς εθνικής οδού Κοζάνης–Καστοριάς για τα φορτηγά, από τις 13.00 έως τις 15.00.

Παράλληλα, οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα αποφάσισαν τον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά επ’ αόριστον, από σήμερα στις 12.00, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όπως προβλέπεται στην απόφαση, σε ορισμένα χρονικά διαστήματα θα προχωρούν και σε αποκλεισμό για τα ΙΧ οχήματα, με την κατάσταση να επανεκτιμάται καθημερινά.

Στη Μεσσηνία, το τοπικό μπλόκο, έπειτα από συνέλευση, αποφάσισε να συνταχθεί με τα υπόλοιπα πανελλαδικά μπλόκα και να μην συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση, εκφράζοντας διαφωνία με τους όρους που τίθενται. Για τις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συνολικές και συλλογικές αποφάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Πλήρης η ταύτιση με τις αποφάσεις της Νίκαιας για τους αγρότες της Αχαΐας. Το μπλόκο της Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας αποφάσισε να μην παραστεί στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Παράλληλα οι αγρότες της Αχαΐας ετοιμάζονται να σκληρύνουν τη στάση τους και να προχωρήσουν και σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Οι αποφάσεις για τις μορφές αυτές, θα ληφθούν έπειτα από την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια.

Τέλος, από το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύεται ότι “θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων”, ενώ σε περίπτωση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων αρμόδιες για τη διαχείριση της κατάστασης είναι οι Αρχές.

Τι λένε οι αγρότες της Πανελλαδικής

Οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση για «εμπαιγμό και προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού κινήματος». Όπως εξηγούν, «μιλάμε για 60 μπλόκα, με ποικιλία καλλιεργειών, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και αλιείς. Ζητήθηκε αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των αγροτών, 20 μόνο άτομα και σε δύο μόνο ώρες. Δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν επί της ουσίας τα προβλήματα που έχουμε θέσει».

Οι αγρότες προσθέτουν ότι, παρά την πρόθεση του πρωθυπουργού να συναντήσει όποιο μπλόκο θέλει, «θα μπορούσε να διαθέσει μία ή δύο ώρες επιπλέον από τον προσωπικό του χρόνο, έτσι ώστε να γίνει ουσιαστικός διάλογος». Καταγγέλλουν ακόμη ότι το βράδυ της Κυριακής ενημερώθηκαν ξαφνικά για δεύτερη συνάντηση με αγρότες που δεν συμφωνούν με τη διαχείριση του αγροτικού ζητήματος από την Πανελλαδική Επιτροπή.

«Να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε να ζητάμε συνάντηση με τον ίδιο και την κυβέρνησή του, τα 35 μέλη σε δύο επιτροπές, αλλά ταυτόχρονα θα κλιμακώνουμε. Θα κλείνουμε τους δρόμους όσες ώρες θέλουμε, σε όποιο σημείο θέλουμε», τόνισε ο Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Ζητάμε ξανά από την κυβέρνηση συνάντηση. Θα παίξουμε όλα τα χαρτιά μας, θα κατέβουμε στην Αθήνα. Να διατηρήσουμε ενότητα, είμαστε στην πιο κρίσιμη ώρα. Από την Τρίτη κλιμακώνουμε, να καταλάβουν ποιος έχει τη δύναμη», υπογράμμισε ο Ρίζος Μαρούδας.

«Την Αθήνα δεν την θέλουν, όταν κατέβουμε θα γίνουν δεύτερα Τέμπη. Θα πλημμυρίσει με εκατομμύρια κόσμου όλη η Αθήνα», υπογράμμισε ο Κώστας Χατζής, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας, ο οποίος πριν την Γενική τους Συνέλευση είχε τονίσει πως η άρνηση αφορά αποκλειστικά τη «μορφή και σύνθεση της επιτροπής που εμείς καταλήξαμε».

Ο Ρίζος Μαρούδας ανέλυσε τι έγινε την τελευταία εβδομάδα και η κατάσταση οδηγήθηκε στο «ναυάγιο» της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν έξι μπλόκα που δεν συμβαδίζουν με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

«Μετά από 45 μέρες στον δρόμο. Μας φέρονται με τρομοκρατία και απειλές. Πήγε να μας βάλει τρικλοποδιά, ούτε τις δικές τους δεσμεύσεις δεν τηρούν. Εμείς θέλαμε να πάμε στην συνάντηση, αλλά μας ακυρώνουν για να παίξουν τα δικά τους παιχνίδια. Ο κόσμος δεν έχει φράγκο, κόσμος αυτοκτονεί. Πάνε να διασπάσουν το αγροτικό κίνημα. Να συζητήσουν με τα έξι μπλόκα αν θέλουν. Δεν πουλάμε την ζωή μας εμείς για ψίχουλα. Ο λαός μας στηρίζει γιατί λένε οι αγρότες μπορούν να κερδίσουν. Γιατί είναι και δική τους νίκη» τόνισε.