Χειμερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα τις δύο επόμενες Κυριακές – Έλεγχοι για πλασματικές προσφορές

Ανοιχτά θα παραμείνουν στο πλαίσιο των χειμερινών εκπτώσεων, τα καταστήματα τις επόμενες δύο Κυριακές (18 και 25 Ιανουαρίου) με προτεινόμενο ωράριο από τις 11 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Η περίοδος της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου ξεκίνησε τη Δεύτερα 12 Ιανουαρίου, τόσο για τα φυσικά όσο και τα ηλεκτρονικά καταστήματα όλης της χώρας και η οποία θα διαρκέσει έως το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου.

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Σύμφωνα με το enikonomia.gr, οι έμποροι και σε αυτή την εκπτωτική περίοδο εμφανίζονται συγκρατημένα μεν, αισιόδοξοι δε, πως παρά την πίεση που συνεχίζουν να δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά, οι χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα τους θα λειτουργήσουν ως κίνητρο για τους καταναλωτές ώστε να προχωρήσουν σε αγορές αγαθών που έχουν ανάγκη. Άλλωστε, όπως έχει φανεί, ειδικά τα τελευταία χρόνια εν μέσω των πληθωριστικών πιέσεων, παρότι οι όποιες αγορές γίνονται, είναι συγκρατημένες και λιγότερο αυθόρμητες σε σχέση με το παρελθόν, εντούτοις κάθε περίοδος προσφορών και εκπτώσεων αποτελεί μία ευκαιρία για να ζεσταθεί η αγοραστική κίνηση.

Οι κλάδοι που παραδοσιακά προσελκύουν εντονότερα το αγοραστικό ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων είναι εκείνοι της ένδυσης και τις υπόδησης, των ειδών τεχνολογίας και των ειδών για το σπίτι. Προϊόντα δηλαδή που καλύπτουν προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες των καταναλωτών. Αρκετοί από τους εκπρόσωπους του εμπορικού κόσμου ζητούν αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και αναμόρφωση των εκπτώσεων.

Αλλαγή θεσμικού πλαισίου

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλη Κορκίδη, ο οποίος μεταξύ άλλων, επισημαίνει ότι απαιτείται ανανέωση και έξυπνη αξιοποίηση του θεσμού ώστε να αποκτήσει εκ νέου ενδιαφέρον και να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην ακρίβεια, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να αναμορφωθεί η διάρκεια και ο τρόπος των εκπτώσεων.

Κατά τη διάρκεια της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου, θα ενταθούν και οι έλεγχοι για πλασματικές εκπτώσεις, προκειμένου να εντοπισθούν περιπτώσεις πλασματικών εκπτώσεων. Δηλαδή προϊόντα οι τιμές των οποίων αυξήθηκαν πριν από τις εκπτώσεις για να επανέλθουν στα ίδια επίπεδα κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Ένα ακόμη πεδίο στο οποίο θα εστιάσουν οι «ψηφιακοί» ελεγκτές θα είναι και εάν τηρείται η νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, όπως για παράδειγμα εάν εταιρείες έχουν προχωρήσει σε ανατιμήσεις των προϊόντων τους και στη συνέχεια τα πωλούν με έκπτωση ή σε προσφορά κάτι που απαγορεύεται ρητά από τον νόμο.