Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της Emmeline Duncan

Το Halloween είναι καθημερινότητα στο Έλιαν Χόλοου του Όρεγκον, όπου η Μπέιλι Μπριγκς πουλά τα πιο πρόσφατα βιβλία τρόμου και μυστηρίου στο πολυσύχναστο βιβλιοπωλείο Lazy Bones – όταν δεν αποκαλύπτει θανατηφόρα μυστικά και εγκλήματα που στοιχειώνουν την πόλη…

Ειδικά αυτό το Halloween, υπάρχουν ακόμη περισσότεροι λόγοι για να γιορτάσει κανείς, καθώς η φίλη της Μπέιλι από το κολέγιο, η Ρέιβεν, ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας κάνοντας έναν γάμο σε σκοτεινό ύφος, ταιριαστό με την εποχή. Ως παράνυμφος, η Μπέιλι νιώθει εξαντλημένη προσπαθώντας να βοηθήσει στις προετοιμασίες του γάμου, ενώ παράλληλα η δουλειά στο βιβλιοπωλείο της αυξάνεται λόγω του ετήσιου φεστιβάλ Halloween.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, βρίσκεται να παίζει τον ρόλο του ειρηνοποιού ανάμεσα στις παράνυμφους Κόλμπι και Άιβι, των οποίων οι καβγάδες προσθέτουν ακόμη περισσότερη ένταση στις ήδη υφέρπουσες εντάσεις εντός του γαμήλιου περιβάλλοντος, ανάμεσα στην παραδοσιακή οικογένεια του γαμπρού και τους μποέμ γονείς της νύφης.

Προσπαθώντας να μειώσει το άγχος και να απολαύσει το πνεύμα της σεζόν, η Μπέιλι οργανώνει το μπατσελορέτ πάρτι το βράδυ της αποκριάτικης παρέλασης του Halloween. Όλοι συμφωνούν να λάβουν μέρος στους εορτασμούς και να ντυθούν με στολές. Όμως συναντούν συνέχεια άτομα ντυμένα με στολή Χάρου, κι αυτό, όπως αποδεικνύεται, είναι κακός οιωνός. Μια έκρηξη συγκλονίζει τη διαδρομή της παρέλασης, προκαλώντας πανικό. Όταν ο καπνός διαλύεται, η Άιβι βρίσκεται νεκρή, κι όλοι πιστεύουν ότι έχει δολοφονηθεί.

Η Κόλμπι ανακρίνεται από την αστυνομία, αφού αρκετοί μάρτυρες αναφέρουν τις πολύ δημόσιες συγκρούσεις μεταξύ των δύο παράνυμφων.

Για να περιορίσει τη λίστα των υπόπτων και να αποδείξει την αθωότητα της Κόλμπι, η Μπέιλι θα πρέπει να εντοπίσει το κίνητρο που όπλισε το χέρι του δολοφόνου και να εμποδίσει τις γαμήλιες καμπάνες να μετατραπούν σε κάλεσμα κηδείας.

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews