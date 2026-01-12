Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της Emmeline Duncan

Enikos Newsroom

Media

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της Emmeline Duncan

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά – Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα της Emmeline Duncan

Το Halloween είναι καθημερινότητα στο Έλιαν Χόλοου του Όρεγκον, όπου η Μπέιλι Μπριγκς πουλά τα πιο πρόσφατα βιβλία τρόμου και μυστηρίου στο πολυσύχναστο βιβλιοπωλείο Lazy Bones – όταν δεν αποκαλύπτει θανατηφόρα μυστικά και εγκλήματα που στοιχειώνουν την πόλη…

Ειδικά αυτό το Halloween, υπάρχουν ακόμη περισσότεροι λόγοι για να γιορτάσει κανείς, καθώς η φίλη της Μπέιλι από το κολέγιο, η Ρέιβεν, ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας κάνοντας έναν γάμο σε σκοτεινό ύφος, ταιριαστό με την εποχή. Ως παράνυμφος, η Μπέιλι νιώθει εξαντλημένη προσπαθώντας να βοηθήσει στις προετοιμασίες του γάμου, ενώ παράλληλα η δουλειά στο βιβλιοπωλείο της αυξάνεται λόγω του ετήσιου φεστιβάλ Halloween.

Και σαν να μην έφταναν αυτά, βρίσκεται να παίζει τον ρόλο του ειρηνοποιού ανάμεσα στις παράνυμφους Κόλμπι και Άιβι, των οποίων οι καβγάδες προσθέτουν ακόμη περισσότερη ένταση στις ήδη υφέρπουσες εντάσεις εντός του γαμήλιου περιβάλλοντος, ανάμεσα στην παραδοσιακή οικογένεια του γαμπρού και τους μποέμ γονείς της νύφης.

Προσπαθώντας να μειώσει το άγχος και να απολαύσει το πνεύμα της σεζόν, η Μπέιλι οργανώνει το μπατσελορέτ πάρτι το βράδυ της αποκριάτικης παρέλασης του Halloween. Όλοι συμφωνούν να λάβουν μέρος στους εορτασμούς και να ντυθούν με στολές. Όμως συναντούν συνέχεια άτομα ντυμένα με στολή Χάρου, κι αυτό, όπως αποδεικνύεται, είναι κακός οιωνός. Μια έκρηξη συγκλονίζει τη διαδρομή της παρέλασης, προκαλώντας πανικό. Όταν ο καπνός διαλύεται, η Άιβι βρίσκεται νεκρή, κι όλοι πιστεύουν ότι έχει δολοφονηθεί.

Η Κόλμπι ανακρίνεται από την αστυνομία, αφού αρκετοί μάρτυρες αναφέρουν τις πολύ δημόσιες συγκρούσεις μεταξύ των δύο παράνυμφων.

Για να περιορίσει τη λίστα των υπόπτων και να αποδείξει την αθωότητα της Κόλμπι, η Μπέιλι θα πρέπει να εντοπίσει το κίνητρο που όπλισε το χέρι του δολοφόνου και να εμποδίσει τις γαμήλιες καμπάνες να μετατραπούν σε κάλεσμα κηδείας.

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά της Emmeline Duncan, μαζί αστυνομικά best sellers

Covid: Πότε ο κορωνοϊός μπορεί να προκαλέσει θρομβώσεις στο αίμα – Πώς να προστατευτούμε;

ΔΥΠΑ: Επιδοτήσεις 17.500 ευρώ σε ανέργους για να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση

Συντάξεις: Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 – Οι βασικοί λόγοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:07 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Χρυσές Σφαίρες 2026: Θρίαμβος για το «One Battle After Another» με 4 βραβεία και δικαίωση για τον Σαλαμέ – Η λίστα των μεγάλων νικητών

Με ανατροπές και σαρκασμό η 83η τελετή για τις Χρυσές Σφαίρες ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακ...
07:21 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά της Emmeline Duncan – Μαζί αστυνομικά best sellers

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Στοιχειωμένα μυστικά της Emmeline Duncan – Μαζί αστυνομ...
13:34 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Σήμερα με τη Realnews: Μυστηριώδης εξαφάνιση – Ένα καθηλωτικό θρίλερ γεμάτο αγωνία από τον διεθνώς αναγνωρισμένο συγγραφέα Rick Mofina 

Σήμερα με τη Realnews: Μυστηριώδης εξαφάνιση –Ένα καθηλωτικό θρίλερ γεμάτο αγωνία από το...
13:23 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση 10/1: Οι νικητές και οι χαμένοι του Σαββάτου

Δύσκολη μέρα ήταν για αρκετές εκπομπές το Σάββατο (10/1/2026) καθώς κατέγραψαν μεγάλες απώλειε...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι