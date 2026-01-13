Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 13 Ιανουαρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα Ερμύλλος, Ερμίλλος, Ερμύλλη, Ερμίλλη, Ερμύλα.
  • Οι Άγιοι Μάρτυρες Έρμυλος και Στρατόνικος έζησαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Λικινίου, ο οποίος διέταξε διωγμό κατά των Χριστιανών περί το 320 – 322 μ.Χ.
  • Ο διάκονος Έρμυλος, αφού ομολόγησε την πίστη του, υποβλήθηκε σε βασανιστήρια, ενώ ο φίλος του Στρατόνικος, παρακολουθώντας το μαρτύριό του, επίσης ομολόγησε τον Χριστό. Τελικά, τους έριξαν μαζί στον ποταμό Ίστρο, όπου και οι δύο έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Εορτολόγιο

Τρίτη 13 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ερμύλλος, Ερμίλλος, Ερμύλλη, Ερμίλλη, Ερμύλα.

Άγιοι Έρμυλος και Στρατόνικος

Οι Άγιοι Μάρτυρες Έρμυλος και Στρατόνικος ζούσαν κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα της Ανατολής Λικινίου (308 – 323 μ.Χ). Ο Λικίνιος, όπως είναι γνωστό, για να ευχαριστήσει τους ειδωλολάτρες που αντιπαθούσαν τον Μέγα Κωνσταντίνο, διέταξε, περί το 320 – 322 μ.Χ., διωγμό κατά των Χριστιανών.

Ο Άγιος Έρμυλος, κατά την εκκλησιαστική τάξη, ήταν διάκονος. Όταν παρουσιάσθηκε ενώπιον του αυτοκράτορα και ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό, υποβλήθηκε σε φοβερά βασανιστήρια. Πρώτα τον μαστίγωσαν με αγκαθωτά μαστίγια. Οι φρικώδεις βασανισμοί δεν έφεραν το ποθούμενο αποτέλεσμα. Στη δεινή δε αυτή κατάσταση ευρισκόμενος ο Άγιος Έρμυλος, κλείσθηκε στην φυλακή. Μετά από λίγες μέρες καταβλήθηκε νέα προσπάθεια, για να αρνηθεί ο Μάρτυς τον Χριστό. Εκείνος απάντησε δοξολογώντας και ευχαριστώντας το Άγιο Όνομα του Κυρίου.

Μεταξύ εκείνων που παρευρίσκονταν στο μαρτύριο του Αγίου Ερμύλου, ήταν και ο φίλος του Στρατόνικος, που υπέφερε πολύ για τα παθήματά του. Μπροστά στο θέαμα του μαρτυρίου του φίλου του, ο Στρατόνικος δεν μπόρεσε να κρατήσει τους στεναγμούς και τα δάκρυά του. Αμέσως τον συνέλαβαν και τον κάλεσαν να αρνηθεί τον Χριστό. Και εκείνος ακολούθησε τον δρόμο της καλής ομολογίας του φίλου του Ερμύλου. Το μαρτύριο επεκτάθηκε και σ’ αυτόν. Τον κτύπησαν και ακολούθως τον έριξαν μαζί με τον Έρμυλο στον ποταμό Ίστρο (Δούναβη), όπου και οι δυο τους εδέχθησαν το μακάριο τέλος και έλαβαν τους στεφάνους του μαρτυρίου.

Κάποιοι Χριστιανοί που πληροφορήθηκαν τα γεγονότα, κατέβαλαν κάθε προσπάθεια, για να βρουν τα τίμια λείψανα των Αγίων. Και όταν, μετά τρεις μέρες, τα είδαν κάπου στις όχθες του ποταμού, τα παρέλαβαν και τα ενταφίασαν μαζί.

Η Σύναξη των Αγίων Μαρτύρων Ερμύλου και Στρατονίκου ετελείτο στον ευκτήριο οίκο του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή που ονομάζεται Οξεία (νησί της Προποντίδας), στη Φιρμούπολη, που ήταν κοντά στην Κωνσταντινούπολη, και «εν τοις του Σπουδαίου» κοντά στο Ορφανοτροφείο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βρείτε τις 3 διαφορές στη φωτό με τον άνδρα που σηκώνει τον γιο του – Μπορείτε να λύσετε αυτό το τεστ παρατηρητικότητας μέσ...

Το φρούτο της Βραζιλίας που μπορεί να μειώσει το σάκχαρο και να ενισχύσει το ανοσοποιητικό

Εκπτώσεις: Ανοιχτά τα καταστήματα τις δύο επόμενες Κυριακές -Έλεγχοι για πλασματικές προσφορές

Conde Nast Traveller: Αυτά είναι τα ελληνικά νησιά που θα κυριαρχήσουν το 2026 – Στην κορυφή της λίστας η Πάρος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:36 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται έως και τις 16 Ιανουαρίου

Συνολικά 63.123.366,76 ευρώ έχουν αρχίσει να καταβάλλονται σε 66.607 δικαιούχους, από τις 12 έ...
06:30 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (13/1) στην Αθήνα και σε άλλες 8 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορ...
06:23 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες τυλίχθηκε αποθήκη κουφωμάτων στη Νέα Μαγνησία

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη κουφωμάτων στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκ...
05:53 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

Σαν σήμερα 13 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Γεγονότα 1...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι