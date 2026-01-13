Σύλλογος θυμάτων των Τεμπών για Μαρία Καρυστιανού: Δεν θα γίνουμε όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες, όφειλε να είχε παραιτηθεί

Σύνοψη από το

  • Πέντε από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ζητούν την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία, συνδέοντας ευθέως τη στάση τους με την ανακοίνωση της για πολιτικό εγχείρημα.
  • Τα μέλη υπογραμμίζουν ότι ο ρόλος του Συλλόγου δεν μπορεί να ταυτίζεται με κομματικές επιλογές και ότι η παραίτηση όφειλε να είχε υποβληθεί από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.
  • «Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις», τονίζουν στη δήλωσή τους τα πέντε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύλλογος θυμάτων των Τεμπών για Μαρία Καρυστιανού: Δεν θα γίνουμε όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες, όφειλε να είχε παραιτηθεί

Με επίσημη δήλωσή τους, πέντε από τα επτά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ζητούν πλέον καθαρά την παραίτηση της Μαρίας Καρυστιανού από την προεδρία, συνδέοντας ευθέως τη στάση τους με την ανακοίνωση της ίδιας ότι προχωρά σε πολιτικό εγχείρημα και δημιουργία κόμματος.

Το κείμενο υπογράφουν οι Παύλος Ασλανίδης, Ελένη Βασάρα, Μιρέλα Ρούτσι, Βασίλης Παυλίδης και Αναστάσιος Ταχμαζίδης, οι οποίοι γνωστοποιούν ότι έχουν ήδη ζητήσει από τη Μαρία Καρυστιανού να αποχωρήσει από τη θέση της, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να χαράσσει πολιτική πορεία εκπροσωπώντας τον Σύλλογο. Όπως υπογραμμίζουν, ο ρόλος του Συλλόγου δεν μπορεί να ταυτίζεται με κομματικές επιλογές ή πολιτικές κινήσεις.

Στη δήλωσή τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τονίζουν: «Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις».

Στο ίδιο πλαίσιο, τα πέντε μέλη αναφέρουν ότι από τη στιγμή που ελήφθη η απόφαση για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, η παραίτηση από την προεδρία θα έπρεπε ήδη να έχει υποβληθεί. Παράλληλα, καταλογίζουν στη Μαρία Καρυστιανού αδικαιολόγητη απουσία από την τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Επειδή τις τελευταίες μέρες πληθαίνουν οι δηλώσεις της κ. Καρυστιανού ότι αναμένει να της ζητηθεί να παραιτηθεί από Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών,

Επειδή απουσίαζε χωρίς αιτιολογία από την πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ του Συλλόγου μας, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και ήδη έχει ενημερωθεί για την απόφασή του να της ζητηθεί να παραιτηθεί, παρότι θεωρούμε ότι όφειλε να το έχει πράξει από την πρώτη στιγμή που αποφάσισε να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος,

Επειδή η κατάσταση αυτή συνδέεται με την τακτική της Προέδρου να ενεργεί στο όνομα του Συλλόγου χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συζήτηση ή έγκριση του ΔΣ για πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις της με τις οποίες δεν συμφωνούμε τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ,

Κι επειδή η ίδια δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί στην Απόφαση του ΔΣ που της έχει κοινοποιηθεί, και δε θέλουμε να υπάρχει καμία παρερμηνεία ή υπόνοια για αυτή μας την ενέργεια, αποφασίσαμε να γνωστοποιήσουμε ότι πήραμε τη σχετική απόφαση ως πλειοψηφία του ΔΣ στην τελευταία συνεδρίαση.

Είναι αυτονόητο ότι η κ. Καρυστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας τον Σύλλογο ή χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της Προέδρου του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών.

Δε θα επιτρέψουμε ο Σύλλογος των Συγγενών του Εγκλήματος των Τεμπών, να αποτελέσει όχημα για προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις.

Αυτό που θέλουμε είναι ο Σύλλογος να αποτελεί στήριγμα για κάθε συγγενή που πλήγηκε ανεπανόρθωτα από το Έγκλημα.

Συνεχίζουμε σταθερά την προσπάθεια ανάδειξης των πραγματικών αιτίων και όλων των ενόχων για το έγκλημα που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις να αποκαλυφθούν στη Δίκη που ξεκινάει σε λίγους μήνες, παρά τη συνεχιζόμενη προσπάθεια συγκάλυψης και τον κατακερματισμό με τις επιμέρους δίκες που είναι σε εξέλιξη.

Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη στήριξή του, αλλά και για τον ανυποχώρητο αγώνα του να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη.

Αυτή είναι η πραγματική δικαίωση.

Τα μέλη του ΔΣ

Παύλος Ασλανίδης, Αντιπρόεδρος
Ελένη Βασάρα, Γραμματέας
Μιρέλα Ρούτσι, Ταμίας
Βασίλης Παυλίδης, Μέλος
Αναστάσιος Ταχμαζίδης, Μέλος».

