Θεσσαλονίκη: Πιο αργά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία των δήμων Σερβίων, Αριστοτέλη και Πολυγύρου

Σύνοψη από το

  • Την απόφαση να χτυπήσει αργότερα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία πήραν οι δήμαρχοι Σερβίων, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.
  • Στον δήμο Σερβίων Κοζάνης όλες οι σχολικές μονάδες θα αρχίσουν τα μαθήματά τους στις 9:15 το πρωί, ενώ στον δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων θα ανοίξουν στις 9:00 το πρωί.
  • Στον δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί σε αρκετές κοινότητες θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μια ώρα αργότερα από το καθιερωμένο ωράριο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Πιο αργά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία των δήμων Σερβίων, Αριστοτέλη και Πολυγύρου

Tην απόφαση να χτυπήσει αργότερα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία πήραν οι δήμαρχοι Σερβίων, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

Στον δήμο Σερβίων Κοζάνης όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα αρχίσουν τα μαθήματά τους στις 9:15 το πρωί δηλαδή με καθυστέρηση μίας ώρας.

Οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί Σταθμοί του δήμου θα λειτουργήσουν χωρίς καμία μεταβολή στο ωράριό τους.

Στον δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων σε Πολύγυρο, Βραστά, Ταξιάρχη και σε όλα τα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων, θα ανοίξουν στις 9:00 το πρωί.

Στον δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής, στις Κοινότητες Αρναία , Στανό , Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Βαρβάρα, Μεγάλη Παναγία, Σταγειρα και Στρατονικη οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους μια ώρα αργότερα από το καθιερωμένο ωράριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι έχετε πάθει burnout παρότι συνεχίζετε να λειτουργείτε «φυσιολογικά», σύμφωνα με ειδικό

ΕΟΦ: Εκτός ελληνικής αγοράς 230 φάρμακα-Τι σημαίνει για τους ασθενείς

Conde Nast Traveller: Αυτά είναι τα ελληνικά νησιά που θα κυριαρχήσουν το 2026 – Στην κορυφή της λίστας η Πάρος

Ανακαίνιση σπιτιού: Πότε πρέπει να βγάζουμε άδεια από πολεοδομία – Λίστα με τις εργασίες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:06 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Δεν συμμετέχουν στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό οι αγρότες της Αχαΐας – Μπλόκο επ’ αόριστον για όλα τα οχήματα στο Αγγελόκαστρο

Πλήρης είναι η ταύτιση με τις αποφάσεις της Νίκαιας, για τους αγρότες της Αχαΐας, ενώ την ίδια...
22:50 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Τελικό «όχι» στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό λέει η πλειοψηφία των μπλόκων – Το ραντεβού που «κλείδωσε» και οι νέες κινητοποιήσεις που ετοιμάζονται 

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο αγροτικό ζήτημα που απασχολεί εδώ και καιρό την χώρα μας, καθώ...
22:34 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Καμίνια: Τρόμος για 97χρονη και την κόρη της στα χέρια ληστών – Τρεις συλλήψεις ύστερα από καταδίωξη

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, ύστερα από πεζή καταδίωξη από αστυνομικούς της ‘Αμεσης ...
21:53 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Μπλόκα Φθιώτιδας: Οι αγρότες αποφάσισαν να μην πάνε στη συνάντηση στο Μαξίμου

Ξεκάθαρη θέση απέναντι στη συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Τρίτης στο Μ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι