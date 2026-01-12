Αγρότες: Τελικό «όχι» στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό λέει η πλειοψηφία των μπλόκων – Το ραντεβού που «κλείδωσε» και οι νέες κινητοποιήσεις που ετοιμάζονται 

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο αγροτικό ζήτημα που απασχολεί εδώ και καιρό την χώρα μας, καθώς ναυαγεί η μία εκ των δύο συναντήσεων αντιπροσώπων των αγροτών με τον Πρωθυπουργό, λίγες μόνο ώρες πριν από το προγραμματισμένο «ραντεβού». Το πρόβλημα που έχει προκύψει και έχει ως αποτέλεσμα την άρνηση των αγροτών να συμμετέχουν, φαίνεται πως αφορά στην μορφή και τη σύνθεση των επιτροπών που έχουν προτείνει οι παραγωγοί που εκπροσωπεί η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, για την συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα, αρνητικοί στην προοπτική της (13/01) συνάντησης την Τρίτη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, εμφανίστηκαν οι αγρότες από τα μπλόκα της Νίκαιας, στη Λάρισα και της Καρδίτσας, υποστηρίζοντας πως «η κυβέρνηση τους εμπαίζει». Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αγρότες προσανατολίζονται σε νέα πανελλαδική σύσκεψη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επόμενες κινήσεις τους, στις οποίες δεν αποκλείεται να περιλαμβάνεται και αυτή της κατάβασης των αγροτών στην πρωτεύουσα με τρακτέρ για την πραγματοποίηση συλλαλητηρίου.

«Η Κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική. Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές» ανέφεραν μεταξύ άλλων, το βράδυ της Δευτέρας κυβερνητικές πηγές.

Θα πραγματοποιηθεί το ένα ραντεβού στις 15:00 με τον Πρωθυπουργό

Την ίδια στιγμή, τα μπλόκα από τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και άλλες περιοχές, που διαφοροποιούνται από την πανελλαδική επιτροπή, ετοιμάζονταν για το ξεχωριστό ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη στις 3 μετά το μεσημέρι. Πρόκειται για τη συνάντηση του μπλόκου των Πράσινων Φαναριών κι άλλων 16 μπλόκων και συλλόγων, με τον πρωθυπουργό.

O Δημήτρης Τσιλιάς, από το μπλόκο των πράσινων φαναριών, δήλωσε στην ΕΡΤ: «Να γίνει εποικοδομητικός διάλογος, πάμε με συγκεκριμένο σχέδιο προτάσεις. Είναι αργά για να κάνουμε νούμερα αν θα πάμε ή δεν θα πάμε. Άλλωστε η Πανελλαδική Επιτροπή δεν είναι ένα θεσμοθετημένο όργανο και δεν έχει καταστατικό». O ίδιος συμπλήρωσε: «Είναι αργά για να κάνουμε νούμερα αν θα πάμε ή δεν θα πάμε. Άλλωστε η Πανελλαδική Επιτροπή δεν είναι ένα θεσμοθετημένο όργανο και δεν έχει καταστατικό».

Ποια μπλόκα δηλώνουν ότι θα απουσιάσουν από την συνάντηση και γιατί

Από την Καρδίτσα και τον αυτοκινητόδρομο Ε65, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού δήλωσαν ότι θα απουσιάσουν από το ραντεβού με τον πρωθυπουργό. Όπως εξηγούν, η απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων να συγκροτηθούν δύο επιτροπές – μία 20μελής με εκπροσώπους του φυτικού κεφαλαίου και μία με κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους – δεν έγινε δεκτή από την κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να κρίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος.

«Εφόσον δεν γίνει δεκτό το αίτημα για δύο επιτροπές, η Καρδίτσα θα είναι απούσα», δήλωσαν οι αγρότες. Η πρόταση που θα κάνει το μπλόκο της Καρδίτσας είναι να κατέβουν στην Αθήνα με αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ για ένα μεγάλο συλλαλητήριο και να επιχειρήσουν εκεί να δουν τον πρωθυπουργό, όπως έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση για «εμπαιγμό και προσπάθεια διάσπασης του αγροτικού κινήματος». Όπως εξηγούν, «μιλάμε για 60 μπλόκα, με ποικιλία καλλιεργειών, μελισσοκόμους, κτηνοτρόφους και αλιείς. Ζητήθηκε αντιπροσωπευτική εκπροσώπηση των αγροτών, 20 μόνο άτομα και σε δύο μόνο ώρες. Δεν είναι δυνατόν να συζητηθούν επί της ουσίας τα προβλήματα που έχουμε θέσει».

Οι αγρότες προσθέτουν ότι, παρά την πρόθεση του πρωθυπουργού να συναντήσει όποιο μπλόκο θέλει, «θα μπορούσε να διαθέσει μία ή δύο ώρες επιπλέον από τον προσωπικό του χρόνο, έτσι ώστε να γίνει ουσιαστικός διάλογος». Καταγγέλλουν ακόμη ότι το βράδυ της Κυριακής ενημερώθηκαν ξαφνικά για δεύτερη συνάντηση με αγρότες που δεν συμφωνούν με τη διαχείριση του αγροτικού ζητήματος από την Πανελλαδική Επιτροπή.

Όπως σημειώνεται, η κυβέρνηση πρότεινε τη συγκρότηση δύο μπλοκ για να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά οι αγρότες επιμένουν ότι «για 60 μπλόκα και μια 20μελή επιτροπή, πόσα προβλήματα μπορούν να συζητηθούν ουσιαστικά;».

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τα βασικά αιτήματα των αγροτών παραμένουν κοινά, ανεξαρτήτως περιοχής ή ειδικότητας: «Κανείς δεν είπε ότι σε αυτό το διάλογο θα συζητηθούν όλα και ότι δεν θα υπάρξει συνέχεια. Το επίδικο είναι να συζητηθούν τα διαρθρωτικά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα με προοπτική στο μέλλον».

Τι λένε από την Νίκαια

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας, αλλά και το σύνολο των μπλόκων που συμμετέχουν στην πανελλαδική επιτροπή, περίπου 60 μπλόκα σε όλη τη χώρα, δεν θα συμμετάσχουν στην προγραμματισμένη μέχρι πριν λίγες ώρες συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Υποστηρίζουν ότι αθετήθηκε μια συμφωνία που υπήρχε σε ό,τι αφορά την εκπροσώπησή τους στο «τραπέζι» του διαλόγου.

Όπως τόνισαν μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας στο μπλόκο της Νίκαιας ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας υπό τα χειροκροτήματα των αγροτών, ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό με τους δικούς τους όρους, δηλαδή τις δύο επιτροπές συνολικά 35 εκπροσώπων και ταυτόχρονα αναμένοντας απάντηση από την κυβέρνηση κλιμακώνουν, όπως μετέδωσε το onlarissa.

«Να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε να ζητάμε συνάντηση με τον ίδιο και την κυβέρνησή του, τα 35 μέλη σε δύο επιτροπές, αλλά ταυτόχρονα θα κλιμακώνουμε. Θα κλείνουμε τους δρόμους όσες ώρες θέλουμε, σε όποιο σημείο θέλουμε», τόνισε ο Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Ζητάμε ξανά από την κυβέρνηση συνάντηση. Θα παίξουμε όλα τα χαρτιά μας, θα κατέβουμε στην Αθήνα. Να διατηρήσουμε ενότητα, είμαστε στην πιο κρίσιμη ώρα. Από την Τρίτη κλιμακώνουμε, να καταλάβουν ποιος έχει τη δύναμη», υπογράμμισε ο Ρίζος Μαρούδας.

«Την Αθήνα δεν την θέλουν, όταν κατέβουμε θα γίνουν δεύτερα Τέμπη. Θα πλημμυρίσει με εκατομμύρια κόσμου όλη η Αθήνα», υπογράμμισε ο Κώστας Χατζής, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας, ο οποίος πριν την Γενική τους Συνέλευση είχε τονίσει πως η άρνηση αφορά αποκλειστικά τη «μορφή και σύνθεση της επιτροπής που εμείς καταλήξαμε».

Αναλυτικότερα ο Σωκράτης Αλειφτήρας επισήμανε: «Καταλαβαίνω την κόπωση όλων μας, αλλά δεν επιτρέπεται μετά από 45 μέρες να κάνουμε πίσω στη ζωή και την αξιοπρέπειά μας, στην ίδια την επιβίωσή μας. Την προηγούμενη φορά που κλιμακώσαμε και περιμένοντας τον διάλογο, ως ένδειξη καλής θέλησης, είπαμε δεν θα προχωρήσουμε σε κανένα είδος κλιμάκωσης. Απ’ ότι φάνηκε κάναμε λάθος, έπρεπε να του είχαμε κλειστούς τους δρόμους και να δούμε αν σήμερα θα αρνούνταν την συνάντηση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Στη συντονιστική ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις. Σας ζητάω να μην το βάλουμε κάτω τώρα. Να μην μας καταβάλλει ούτε η κούραση, ούτε οι απειλές μέσω τηλεφωνημάτων και η όποια τρομοκρατία στήνουν κατά του αγροτικού κινήματος. Να προχωρήσουμε, να συνεχίσουμε να ζητάμε συνάντηση με τον ίδιο και την κυβέρνησή του, τα 35 μέλη σε δύο επιτροπές, αλλά ταυτόχρονα θα κλιμακώνουμε. Θα του κλείνουμε τους δρόμους όσες ώρες θέλουμε, σε όποιο σημείο θέλουμε».

Ο Ρίζος Μαρούδας ανέλυσε τι έγινε την τελευταία εβδομάδα και η κατάσταση οδηγήθηκε στο «ναυάγιο» της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν έξι μπλόκα που δεν συμβαδίζουν με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

«Μετά από 45 μέρες στον δρόμο. Μας φέρονται με τρομοκρατία και απειλές. Πήγε να μας βάλει τρικλοποδιά, ούτε τις δικές τους δεσμεύσεις δεν τηρούν. Εμείς θέλαμε να πάμε στην συνάντηση, αλλά μας ακυρώνουν για να παίξουν τα δικά τους παιχνίδια. Ο κόσμος δεν έχει φράγκο, κόσμος αυτοκτονεί. Πάνε να διασπάσουν το αγροτικό κίνημα. Να συζητήσουν με τα έξι μπλόκα αν θέλουν. Δεν πουλάμε την ζωή μας εμείς για ψίχουλα. Ο λαός μας στηρίζει γιατί λένε οι αγρότες μπορούν να κερδίσουν. Γιατί είναι και δική τους νίκη» τόνισε.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι στο μπλόκο στα Μάλγαρα οι αγρότες ξεκαθάριζαν πως: «Αν ο Μητσοτάκης δεν δεχθεί 25+10 δεν θα προσέλθουμε σε διάλογo».

«Όχι» από το μπλόκο της Σιάτιστας στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό – Κλείνουν την Εγνατία την Τρίτη

Δεν κατεβαίνουν τελικά την Τρίτη στην Αθήνα και οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας, που συγκροτούν το μεγαλύτερο μπλόκο, αυτό στη Μπάρα Σιάτιστας, καθώς θεωρούν προσχηματικό το διάλογο και κάνουν λόγο για «ανακολουθία της Κυβέρνησης σε ότι αφορά την εκπροσώπηση των μπλόκων».

Μάλιστα στη συνεδρίαση της συντονιστικής αποφασίστηκαν περαιτέρω κινητοποιήσεις, με κλείσιμο και πάλι της Εγνατίας Οδού για όλα τα οχήματα από αύριο τις 12 το μεσημέρι. Επίσης αύριο από τις 13:00 – 15:00 θα κλείσουν και τον παράδρομο της παλαιάς Εθνικής οδού Κοζάνης – Καστοριάς μόνο για τα φορτηγά.

«Όχι» των αγροτών της Κρήτης σε συνάντηση στο Μαξίμου

Έπειτα από δύο μαραθώνιες σε διάρκεια συσκέψεις, το απόγευμα της Κυριακής και το μεσημέρι της Δευτέρας, η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Αγροτών – Κτηνοτρόφων, αποφάσισε τελικά να μην σταλεί αντιπροσωπεία στην συνάντηση της Τρίτης με τον Πρωθυπουργό.

Παρότι οι εισηγήσεις της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής ήταν αρχικά θετικές, στην απόφαση βάρυνε η άποψη μερίδας συναδέλφων τους της ηπειρωτικής χώρας οι οποίοι εξέφρασαν αντιρρήσεις στην παρουσία Κρητών, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στο νησί δεν είχαν κρατήσει εξαρχής ενιαία στάση με την Πανελλήνια συντονιστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ, υπήρξαν διαρκείς επικοινωνίες το τελευταίο 24ωρο ώστε να υπάρξει συμπόρευση ενώπιον της συνάντησης, ωστόσο -σύμφωνα πάντα με Κρήτες συνδικαλιστές- η συμπεριφορά συγκεκριμένων μελών της Πανελλήνιας επιτροπής «υπήρξε ιδιαίτερα απαξιωτική, απέναντι στους συναδέλφους τους στην Κρήτη, οι οποίοι ήταν και οι μόνοι οι οποίοι προέβησαν σε δυναμικές ενέργειες».

Έτσι λήφθηκε η απόφαση το βράδυ της Δευτέρας, περί αποχής, αλλά και της πλήρους διάρρηξης με την Πανελλήνια Επιτροπή. «Ευχόμαστε να γίνει η συνάντηση και να βγει κάτι καλό για το σύνολο του αγροτικού κόσμου της χώρας, αν και το θεωρούμε δύσκολο» έλεγαν συνδικαλιστές της Κρήτης, «αλλά την Κρήτη να την ξεχάσουν. Πλάτη δεν ξαναβάζουμε».

Πάτρα: Δεν συμμετέχουν στη συνάντηση οι αγρότες από το μπλόκο της Περιμετρικής

Πλήρης η ταύτιση με τις αποφάσεις της Νίκαιας για τους αγρότες της Αχαΐας. Το μπλόκο της Εγλυκάδας στην περιμετρική οδό της Πάτρας αποφάσισε να συνταχτεί για ακόμα μία φορά με τα μπλόκα της Νίκαιας και να μην παραστεί στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Παράλληλα οι αγρότες της Αχαΐας ετοιμάζονται να σκληρύνουν τη στάση τους και να προχωρήσουν και σε νέες μορφές κινητοποιήσεων. Οι αποφάσεις για τις μορφές αυτές, θα ληφθούν έπειτα από την πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια.

Μπλόκο επ’ αόριστον για όλα τα οχήματα από τους αγρότες στο Αγγελόκαστρο

Την απόφαση για μπλόκο επ’ αόριστον στο Αγγελόκαστρο, πήραν οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας στη συνέλευσή τους το βράδυ της Δευτέρας. Το κλίμα στη συνέλευση μετά και το ναυάγιο σε σχέση με τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό ήταν ιδιαίτερα θερμό.

Οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα διόδια του Αγγελόκαστρου μην επιτρέποντας τη διέλευση των οχημάτων, πλην των έκτακτων περιπτώσεων. Όπως λένε οι αγρότες, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ. Στο τραπέζι έχουν πέσει προτάσεις για κλείσιμο παραδρόμων αλλά και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο του Αγρινίου.

Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, «η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε πει «Ναι» στο διάλογο με τους αγρότες, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, να τους προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα.

Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου. Γιατί, όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο. Η τελευταία πρόσκληση σε συνάντηση από την Κυβέρνηση ήταν χθες το απόγευμα και μάλιστα για δύο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό καθώς η μία ομάδα εκπροσώπων των μπλόκων δεν επιθυμούσε να προσέλθει μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κινητοποιήσεων.

Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικός και όχι προσχηματικός. Η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να τίθεται εκ των υστέρων υπό αμφισβήτηση κάτι που είχε εξαρχής γνωστοποιηθεί. Ωστόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25.

Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της Κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές.

Από την πρώτη στιγμή, ως Πολιτεία τηρήσαμε κάθε υπόσχεση, αφού λάβαμε την έγκριση από την Ε.Ε. και ολοκληρώσαμε το σύνολο των πληρωμών, φθάνοντας τα 3,8 δις ευρώ, ποσό ρεκόρ σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ σε συνέχεια όσων πολλών έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ικανοποιούμε την πλειονότητα των αιτημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

Ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς – στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας – και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων.

Η Κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική.

Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές».

Σέρρες – Κλείνουν το Τελωνείο Προμαχώνα για φορτηγά επ’ αόριστον

Την απόφαση να κλείσει ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα την Τρίτη στις 12:00 για τα φορτηγά επ αόριστον, έλαβαν οι αγρότες από το μπλόκο του Προμαχώνα. Σύμφωνα με την απόφαση, θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μόνο για τα φορτηγά.

Η απόφαση ελήφθη το βράδυ της Δευτέρας στη γενική συνέλευση των αγροτών του Μπλόκου του Προμαχώνα. Οι αγρότες σκληραίνουν τη στάση τους αφού, όπως λένε, κάποιες ώρες της ημέρας θα προχωράνε στον αποκλεισμό του σταθμού και για τα ΙΧ αυτοκίνητα.

Όπως αποφάσισαν, θα εκτιμούν την κατάσταση και θα προχωρούν -για πρώτη φορά από τις 3 Δεκεμβρίου- σε αποκλεισμό του Μεθοριακού σταθμού και για τα ΙΧ αυτοκίνητα.

Το μήνυμα της κυβέρνησης για τον διάλογο

Νωρίτερα, στην κυβέρνηση έστελναν το μήνυμα ότι στον διάλογο: «δεν μπορεί τους όρους να τους βάζει η μια πλευρά» και επιπλέον ότι «κάποιος που αρνείται να προσέλθει στον διάλογο, δείχνει πολλά για τις προθέσεις του».

Επιμένουν ότι η επιδίωξη για διάλογο, αποδείχθηκε εκ νέου, με την κίνηση καλής θέλησης- παρότι η πρόθεση της ήταν για μια συνάντηση- να αποδεχθεί στο παρά πέντε των συζητήσεων, το αίτημα για δυο ραντεβού. Από την άλλη όμως, όπως έλεγε στην ΕΡΤ, κυβερνητικός αξιωματούχος υπάρχει και η προϋπόθεση της σοβαρής διαχείρισης αυτών των συναντήσεων. Τι σημαίνει αυτό;

Καταρχάς, ο συνολικός αριθμός σε όσους θα συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία θα έπρεπε να είναι τέτοιος, που να βοηθάει τη συζήτηση, να είναι παραγωγική ενώ όπως λένε αρμόδια στελέχη ρόλο παίζουν και τα πρόσωπα που θα κάτσουν στο ίδιο τραπέζι με τον Πρωθυπουργό.

Σε κάθε περίπτωση, στην Ηρώδου Αττικού προετοιμάζονται για το ραντεβού με τους εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων που θα προσέλθουν στον διάλογο στις 15.00 το μεσημέρι της Τρίτης.

«Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων»

«Η Κυβέρνηση και πολύ περισσότερο ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να λειτουργεί με όρους τελεσιγράφων. Ο στόχος είναι να συναντηθεί με όλους τους εκπροσώπους των κινητοποιήσεων.

Έχουμε διαμηνύσει μέσω του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ότι για λόγους ασφαλείας και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση και όχι ένα πανηγύρι που δεν βγαίνει άκρη να υπάρχει ένα ανώτατο όριο των 20 ατόμων έκαστη», διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Το χρονικό του θρίλερ

Η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων είχε προτείνει εξ αρχής να πάνε στο Μέγαρο Μαξίμου δύο επιτροπές: Μία που θα απαρτίζεται από 25 αγρότες, και άλλη μία, 10 ατόμων, που θα περιλαμβάνονται κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να παρουσιάσουν στον Πρωθυπουργό τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κλάδοι τους, αλλά και τα επιμέρους αιτήματά τους.

Ωστόσο, αργά το απόγευμα της Κυριακής (11/01), κυβερνητικά στελέχη έκαναν λόγο για δύο συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτών που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου, η πρώτη στις 13:00 και η δεύτερη στις 15:00-15:30. Όπως ανέφεραν, πρόθεση της κυβέρνησης ήταν να γίνει μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ωστόσο επειδή οι εκπρόσωποι διαφόρων μπλόκων δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κοινή εκπροσώπηση, «δεχόμαστε καλή τη πίστει να πραγματοποιηθούν δυο συναντήσεις την Τρίτη». Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε από τους εκπροσώπους των μπλόκων να του δοθούν δύο συνθέσεις μέχρι 20 άτομα.

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, από το βράδυ της Κυριακής, που έγινε γνωστή η συγκεκριμένη εξέλιξη, άρχισαν να ζητούν διευκρινίσεις σχετικά με το ποιοι θα είναι σε αυτές τις δύο συναντήσεις, καθώς υποστήριζαν πως στην πράξη το αίτημά τους δεν έγινε αποδεκτό. Μάλιστα, εκπρόσωποι των αγροτοσυνδικαλιστών τόνιζαν σε δηλώσεις τους από το πρωί της Δευτέρας, πως σε περίπτωση που δεν γίνει δεκτή η πρότασή τους για τη σύνθεση των επιτροπών, ενδέχεται να μην πάνε στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.

Οι αγρότες θεωρούν την πρόταση «20+20» της κυβέρνησης προσχηματική, καθώς εκτιμούν ότι έτσι «κλείνουν το μάτι» σε μπλόκα που είχαν διαχωρίσει τη θέση τους από την Πανελλαδική Επιτροπή, όπως το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια και ορισμένοι Κρητικοί, οι οποίοι μάλιστα είχαν συναντηθεί και με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Οι αγρότες της Πανελλαδικής Επιτροπής κάνουν λόγο για προσπάθεια «διχοτόμησης» των αγροτών προκειμένου να εμφανιστούν ως «σκληροί» και «αδιάλλακτοι» όσοι απαιτήσουν την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που θα θέσουν ή δεν δεχτούν όσα πει ο Πρωθυπουργός σε αντίθεση με τους συναδέλφους τους.