Κυβερνητικές πηγές για αγρότες: Η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική

Σύνοψη από το

  • Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι «Η Κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική» μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο της συνάντησης με τους αγρότες.
  • Οι ίδιες πηγές διαμηνύουν ότι «θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων» και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων «μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές».
  • Η κυβέρνηση αποδίδει την αποτυχία του διαλόγου στην «αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα», που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μέγαρο Μαξίμου

«Η Κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική» τονίζουν κυβερνητικές πηγές μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο της αυριανής συνάντησης των αγροτών με τον πρωθυπουργό, στο Μαξίμου.

Οι ίδιες πηγές διαμηνύουν ότι «θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές».

Τι επισημαίνουν οι κυβερνητικές πηγές

Αναλυτικά, οι ίδιες κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν τα εξής:

«Η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή είχε πει Ναι” στο διάλογο με τους αγρότες, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στις 6 Δεκεμβρίου από το Μαρκόπουλο, να τους προτείνει συνάντηση, εφόσον έχουν συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα.

Σαράντα ημέρες μετά, αποδείχθηκε πως οι προθέσεις κάποιων εκπροσώπων των μπλόκων ήταν άλλες και δεν αφορούσαν σε καμία περίπτωση την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Γιατί, όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση, προσέρχεται στο διάλογο. Η τελευταία πρόσκληση σε συνάντηση από την Κυβέρνηση ήταν χθες το απόγευμα και μάλιστα για δύο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό καθώς η μία ομάδα εκπροσώπων των μπλόκων δεν επιθυμούσε να προσέλθει μαζί με τη δεύτερη ομάδα των κινητοποιήσεων.

Από την πρώτη στιγμή έγινε σαφές ότι ο διάλογος προϋποθέτει κανόνες λειτουργίας, ώστε να είναι αποτελεσματικός και όχι προσχηματικός. Η πρόβλεψη για ανώτατο αριθμό 20 εκπροσώπων ανά συνάντηση αποτελεί στοιχειώδη όρο, για να μπορεί να διεξαχθεί μια ουσιαστική συζήτηση με τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορεί να τίθεται εκ των υστέρων υπό αμφισβήτηση κάτι που είχε εξαρχής γνωστοποιηθεί.

Ωστόσο το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνέχισε να εξαντλεί κάθε περιθώριο επιείκειας για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος και αποδέχθηκε ο αριθμός των 20 ατόμων που είχε ζητηθεί και υπάρχει δυνατότητα να μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου, να ανέβει στα 25.

Δυστυχώς, για ακόμη μια φορά η όποια προσπάθεια διαλόγου από πλευράς της Κυβέρνησης, τινάζεται στον αέρα με αποκλειστική υπαιτιότητα μιας μικρής μειοψηφίας εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα, που χρησιμοποιεί τον αγροτικό αγώνα ως άλλοθι για προσωπικές ή εξωθεσμικές επιδιώξεις και η οποία επιθυμούσε να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό και πρόσωπα ελεγχόμενα από τις Αρχές για παράνομες επιδοτήσεις ή παραβατικές συμπεριφορές.

Από την πρώτη στιγμή, ως Πολιτεία τηρήσαμε κάθε υπόσχεση, αφού λάβαμε την έγκριση από την Ε.Ε. και ολοκληρώσαμε το σύνολο των πληρωμών, φθάνοντας τα 3,8 δις ευρώ, ποσό ρεκόρ σε σύγκριση με το παρελθόν, ενώ σε συνέχεια όσων πολλών έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια, ικανοποιούμε την πλειονότητα των αιτημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρότεινε τη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.

Ο διάλογος γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς – στους περίπου 600.000 γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους της χώρας – και όχι για να εξυπηρετηθούν οι προσωπικές επιλογές ή οι κομματικές σκοπιμότητες των λίγων.

Η Κυβέρνηση, αλλά κυρίως η κοινωνία δεν έχει άλλο χρόνο για εκείνους που με οποιοδήποτε κίνητρο θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική.
Θα εφαρμοστούν όλα όσα έχουν προαναγγελθεί προς όφελος των αγροτών και των κτηνοτρόφων και σε περίπτωση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων μόνες αρμόδιες είναι οι αρχές».

