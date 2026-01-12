Μπαμπά, σ’ αγαπώ: Ο Μιχάλης Βαλάσογλου είναι ο «Μπαμπά-τρέχας»

Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», που έρχεται σύντομα στον Alpha, θα απολαύσουμε τρεις άντρες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας.

Τα «Τρία Μπαμπαδάκια» o Νίκος, ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής, συναντώνται κάθε μέρα στην είσοδο του νηπιαγωγείου που αφήνουν τα παιδιά τους κι αρχίζουν να γίνονται φίλοι και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην απίθανη περιπέτεια που λέγεται «πατρότητα».

Ο Νίκος, που υποδύεται ο Μιχάλης Βαλάσογλου, είναι ένας οικογενειάρχης, που ερωτεύτηκε για δεύτερη φορά κι έχει δυο κόρες από την πρώτη του σύζυγο, τη Βιργινία ενώ προσπαθεί να κάνει παιδάκι με την καινούρια σύντροφο του, τη Στέλλα.

Ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί προσπαθώντας να ικανοποιήσει και τη Στέλλα που θέλει να ξεκινήσει μια καινούρια οικογένεια μαζί του αλλά και τις κόρες του, την πεντάχρονη Σοφία και την έφηβη Ζωή, ώστε να μην αισθανθούν ότι τις εγκατέλειψε παρότι ο γάμος του με τη μητέρα τους δε συνεχίζεται.

Νίκος και Σοφία:

Από την άλλη, η Βιργινία, την οποία ενσαρκώνει η Ευσταθία Τσαπαρέλη, είναι μια δυναμική γυναίκα, διευθύντρια του νηπιαγωγείου και πρώην σύζυγος του Νίκου, που την πλήγωσε όταν της ζήτησε να χωρίσουν επειδή ερωτεύτηκε τη Στέλλα, και καθώς είναι ακόμα ερωτευμένη μαζί του, δεν αποδέχεται τη σχέση του με την καινούρια σύντροφο του.

Δεν έχει καταφέρει να συγχωρήσει τον Νίκο που την απάτησε με μια γυναίκα πολύ νεότερη από αυτήν και τον εκδικείται ακόμα με κάθε τρόπο.

Η νέα σύντροφος του Νίκου, η Στέλλα, που υποδύεται η Νάντια Κατσούρα, είναι μια ελκυστική, ζεστή και αυθόρμητη γυναίκα που αναζητά συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα, που νόμιζε ότι βρήκε όταν ερωτεύτηκε τον Νίκο, τον οποίο αγαπάει πραγματικά, παρά τα καψόνια που του κάνει.

Όμως ο Νίκος έχει ακόμα πολλές συναισθηματικές αποσκευές και δεσμεύσεις από την παλιά του ζωή και η αγάπη της Στέλλας και εκείνου θα δοκιμαστεί από αυτό.

Καθώς φυσικά και από τις προσπάθειες της πεντάχρονης κόρης του, Σοφίας (Ζωή Πυλιώτη), η οποία θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να αφήσει τη Στέλλα ο μπαμπάς της και να γυρίσει πίσω στο σπίτι τους.

