«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Τι συμβαίνει στα γυρίσματα της νέας οικογενειακής σειράς του Alpha;

Τα γυρίσματα της νέας σειράς του Alpha «Μπαμπά σ’ αγαπώ» βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη θετική ενέργεια και τα διασκεδαστικά πειράγματα μεταξύ των συντελεστών να διαδέχονται το ένα το άλλο.

Οι τρεις πρωταγωνιστές – Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου και Βασίλης Μηλιώνης – απολαμβάνουν τους ρόλους τους ως μπαμπάδες και οι ατάκες που ανταλλάσσουν μεταξύ τους συνεχίζονται ακόμη και όταν οι κάμερες κλείνουν. Φυσικά δεν λείπουν και οι μικρές backstage στιγμές που θυμίζουν παρέα και όχι απλώς συνεργασία.

Δείτε εδώ backstage video από τα γυρίσματα:

 

Η προετοιμασία της σειράς, την οποία θα απολαύσουμε πολύ σύντομα στον Alpha, εξελίσσεται σε κλίμα ομαδικότητας, με όλους να δουλεύουν με ενθουσιασμό και καλή διάθεση, βάζοντας τα καλύτερα θεμέλια για όσα θα δούμε στη μικρή οθόνη.

Λίγα λόγια για τη σειρά

Τρεις ξεχωριστοί μπαμπάδες, o Νίκος, ο Δημήτρης κι ο Ηρακλής συναντώνται κάθε μέρα στην είσοδο του νηπιαγωγείου που αφήνουν τα παιδιά τους, κι αρχίζουν να γίνονται φίλοι και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον στην απίθανη περιπέτεια που λέγεται «πατρότητα».

Ο Νίκος, προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο οικογένειες, αυτή που έφτιαξε με την πρώην γυναίκα του την Βιργινία κι αυτή που προσπαθεί να αρχίσει με τη νεαρή γυναίκα που ερωτεύτηκε την Στέλλα. Ο Δημήτρης, ένας γοητευτικός εργένης, γίνεται μπαμπάς ξαφνικά, όταν μία πρώην ερωμένη του, αφήνει στο κατώφλι του τον πεντάχρονο γιο τους. Ο Ο Ηρακλής, χήρος πριν τα 30 του, μεγαλώνει με αγάπη το γιο του Στέλιο κι είναι έτοιμος να αγωνιστεί ενάντια στον σκληρό παππού του μικρού που διεκδικεί την κηδεμονία του.

«Μπαμπά,σ’αγαπώ»: Έρχεται στον Alpha!

Δείτε εδώ το trailer:

Συντελεστές

Σενάριο: Γιώργος Φειδάς

Σκηνοθεσία: Νίκος Κρητικός

Παίζουν: Αναστάσης Ροϊλός, Μιχάλης Βαλάσογλου, Βασίλης Μηλιώνης, Ευσταθία Τσαπαρέλη, Θεόβη Στύλλου, Νάντια Κατσούρα, Λένα Μποζάκη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Σπύρος Τσεκούρας, Ελένη Σακκά, Μορτ Κλωναράκη, Ιωάννης Απέργης και η Δήμητρα Σιγάλα

Στο ρόλο του παππού Ευριπίδη, ο Δημήτρης Μαυρόπουλος.

Παίζουν τα παιδιά: Ιάσονας Τσιώνης, Ζωή Πυλιώτη, Θοδωρής Μαρουλάκης

Παραγωγή: Arcadia Media

