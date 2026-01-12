Τραμπ: Την Πέμπτη η συνάντηση με την ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί την Πέμπτη με την ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή του Σον Χάνιτι στο Fox News, ο Τραμπ ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να συναντηθεί με τη Ματσάδο στον απόηχο της πρόσφατης αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. «Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι θα έρθει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Ανυπομονώ να τη χαιρετήσω», είχε πει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η Ματσάδο, στην οποία απονεμήθηκε φέτος το Νόμπελ Ειρήνης, έχει αφήσει να εννοηθεί πως είναι διατεθειμένη να παραδώσει το βραβείο της στον Τραμπ. «Άκουσα πως θέλει να το κάνει. Θα ήταν μεγάλη τιμή», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα στην πατρίδα της, δηλώνοντας έτοιμη να κερδίσει τις επόμενες εκλογές.

Ωστόσο, ο Τραμπ έχει εκφράσει πρόσφατα αμφιβολίες για το εάν η Ματσάδο μπορεί να κυβερνήσει τη Βενεζουέλα, υποστηρίζοντας πως «δεν έχει ούτε την υποστήριξη ούτε τον σεβασμό» του λαού.

Η συνάντηση με τον Πάπα

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, είπε την Δευτέρα ότι «η ήττα του κακού πλησιάζει». Έκανε την δήλωση κατά την συνάντηση που είχε με τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄, από τον οποίο ζήτησε να «παρέμβει» υπέρ των πολιτικών κρατουμένων στη χώρα της.

Pope Leo XIV meets María Corina Machado at the Vatican in surprise audience Nobel Peace Prize winner asks the first American pope to help free Venezuela’s political prisoners 116 prisoners 🅱️eing released as Machado lobbies world leaders She meets Trump next pic.twitter.com/f7yF2KeRfG — Boi Agent One (@boiagentone) January 12, 2026

«Με την υποστήριξη της Εκκλησίας και την άνευ προηγουμένου στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η ήττα του κακού στη χώρα πλησιάζει», ανέφερε στην ανακοίνωσή της, σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. «Ζήτησα (από τον Πάπα) να μεσολαβήσει για όλους τους Βενεζουελάνους που παραμένουν σε απομόνωση ή αγνοούνται», πρόσθεσε.

Η απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς στη Βενεζουέλα όπου η κυβέρνηση ανακοίνωσε σήμερα άλλες 116 αποφυλακίσεις. Ωστόσο, οι οικογένειες των φυλακισμένων ανυπομονούν, μετά την υπόσχεση που έδωσαν οι αρχές την περασμένη Πέμπτη. Μόνο 50 άνθρωποι έχουν απελευθερωθεί, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης και της αντιπολίτευσης.

«Εξέφρασα στον Άγιο Πατέρα την ευγνωμοσύνη μας για την υποστήριξή του σε όσα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα. Του μετέφερα και τη δύναμη του λαού μας, ο οποίος συνεχίζει να προσεύχεται και να αγωνίζεται για την ελευθερία», πρόσθεσε η Ματσάδο.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του κινήματός της, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο ζήτησε από τον Αμερικανό Πάπα να βοηθήσει, με παρεμβάσεις του, ώστε να μπορέσουν να απελευθερωθούν οι περισσότεροι από χίλιοι πολιτικοί κρατούμενοι και να επιταχυνθεί η διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης στη χώρα της.

