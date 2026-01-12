Κωνσταντίνος Φλώρος στον ΑΝΤ1: Οι εξελίξεις στο Ιράν ανησυχούν ιδιαιτέρως και την Τουρκία

Σύνοψη από το

  • Ο Κωνσταντίνος Φλώρος, επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τις εξελίξεις στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι όλη η υφήλιος βρίσκεται σε αναταραχή στο ξεκίνημα του 2026.
  • Όπως υπογράμμισε, στο Ιράν «επιχειρείται μια αλλαγή καθεστώτος», με τη λαϊκή εξέγερση πιθανόν να οδηγήσει σε αυτήν την εξέλιξη.
  • Μια πιθανή αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν θα επηρεάσει τη συμμαχία Ρωσίας, Κίνας, Ιράν, Βόρειας Κορέας, στην οποία συμμετέχει και η Τουρκία.
Enikos Newsroom

διεθνή

Για τις εξελίξεις στο Ιράν μίλησε ο Κωνσταντίνος Φλώρος, επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ – Σύμβουλος του «K Group» στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, υπογραμμίζοντας ότι όλη η υφήλιος βρίσκεται σε αναταραχή στο ξεκίνημα του 2026.

Όπως υπογράμμισε, στο Ιράν «επιχειρείται μια αλλαγή καθεστώτος. Προφανώς η λαϊκή εξέγερση που βλέπουμε στο Ιράν πιθανό να οδηγήσει και σε αυτό, αλλά εμείς πρέπει να διατηρούμε την μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα για τις ΗΠΑ είναι η ανάσχεση της Κίνας. Εάν τελικά έχουμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, αυτό θα επηρεάσει δύο άξονες. Ο ένας η γνωστή συμμαχία Ρωσίας, Κίνας, Ιράν, Βόρειας Κορέας με τη συμμετοχή της Τουρκίας. Η άλλη επίπτωση θα είναι η αποκατάσταση αυτού που λέμε “δακτυλίου ανάσχεσης” των ναυτικών δυνάμεων».

Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Κωνσταντίνος Φλώρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:

 

 

21:58 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

