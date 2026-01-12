Κρήτη: «Όχι» των αγροτών σε συνάντηση στο Μαξίμου

  • Να μην σταλεί αντιπροσωπεία στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, την Τρίτη, αποφάσισε η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Αγροτών – Κτηνοτρόφων.
  • Παρότι οι εισηγήσεις της πλειοψηφίας ήταν αρχικά θετικές, στην απόφαση βάρυνε η άποψη συναδέλφων της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίοι εξέφρασαν αντιρρήσεις στην παρουσία Κρητών.
  • Η συμπεριφορά συγκεκριμένων μελών της Πανελλήνιας Επιτροπής «υπήρξε ιδιαίτερα απαξιωτική» προς τους Κρητικούς, οδηγώντας σε πλήρη διάρρηξη. «Την Κρήτη να την ξεχάσουν. Πλάτη δεν ξαναβάζουμε», δήλωσαν οι συνδικαλιστές του νησιού.
Να μην σταλεί αντιπροσωπεία στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, την Τρίτη, αποφάσισε η Παγκρήτια Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Αγροτών – Κτηνοτρόφων ύστερα από δύο μαραθώνιες σε διάρκεια συσκέψεις, το απόγευμα της Κυριακής και το μεσημέρι της Δευτέρας.

Παρότι οι εισηγήσεις της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής ήταν αρχικά θετικές, στην απόφαση βάρυνε η άποψη μερίδας συναδέλφων τους της ηπειρωτικής χώρας, οι οποίοι εξέφρασαν αντιρρήσεις στην παρουσία Κρητών, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα στο νησί δεν είχαν κρατήσει εξαρχής ενιαία στάση με την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, υπήρξαν διαρκείς επικοινωνίες το τελευταίο 24ωρο ώστε να υπάρξει συμπόρευση ενώπιον της συνάντησης, ωστόσο -σύμφωνα πάντα με Κρήτες συνδικαλιστές- η συμπεριφορά συγκεκριμένων μελών της Πανελλήνιας Επιτροπής «υπήρξε ιδιαίτερα απαξιωτική, απέναντι στους συναδέλφους τους στην Κρήτη, οι οποίοι ήταν και οι μόνοι οι οποίοι προέβησαν σε δυναμικές ενέργειες».

Έτσι λήφθηκε η απόφαση το βράδυ της Δευτέρας περί αποχής, αλλά και της πλήρους διάρρηξης με την Πανελλήνια Επιτροπή. «Ευχόμαστε να γίνει η συνάντηση και να βγει κάτι καλό για το σύνολο του αγροτικού κόσμου της χώρας, αν και το θεωρούμε δύσκολο» έλεγαν συνδικαλιστές της Κρήτης, «αλλά την Κρήτη να την ξεχάσουν. Πλάτη δεν ξαναβάζουμε».

