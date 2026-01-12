Φάμελλος: Η κοινωνία είναι μπροστά σε μεγάλα αδιέξοδα – Θα πρέπει να γίνει μια πολιτική αλλαγή

  • Ο Σωκράτης Φάμελλος υποστήριξε την ανάγκη για νέα ελληνική και βιώσιμη επιχειρηματικότητα, η οποία θα πρέπει να στηριχθεί στον πλουραλισμό της οικονομίας και όχι στο μοντέλο Πισσαρίδη, όπου «το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό».
  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ανέφερε πως η χώρα έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή, καθώς «η κοινωνία είναι μπροστά σε μεγάλα αδιέξοδα», παρά τις κυβερνητικές περιγραφές για έναν κόσμο που «πηγαίνει πάρα πολύ καλά».
  • Ο Σωκράτης Φάμελλος εξέφρασε την ανάγκη η χώρα να υπηρετεί μια στρατηγική υπέρ της ειρήνης, τονίζοντας ότι «μόνο με μια ειρηνική στρατηγική μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στην πρόοδο».
«Ένα από τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε να επιλύσουμε, είναι να υπάρχει νέα ελληνική επιχειρηματικότητα και ισχυρή ελληνική εργασία. Και για να υπάρχει νέα ελληνική και βιώσιμη επιχειρηματικότητα, αυτή θα πρέπει να στηριχθεί στον πλουραλισμό της οικονομίας και όχι στο μοντέλο Πισσαρίδη, όπου το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό» υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στον χαιρετισμό του στην εκδήλωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.

Η χώρα έχει ανάγκη από πολιτική αλλαγή υποστήριξε ο Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε: «Είμαστε σε μια περίοδο, Σεβασμιώτατε, μεγάλων αβεβαιοτήτων. Και πρέπει να προσέχουμε την αξιοπιστία όσων λέμε, γιατί (τα στελέχη της κυβέρνησης) περιγράφουν έναν κόσμο ο οποίος “πηγαίνει πάρα πολύ καλά”, αλλά η κοινωνία είναι μπροστά σε μεγάλα αδιέξοδα. Και δυστυχώς είναι και η παγκόσμια κοινωνία μπροστά σε μεγάλα αδιέξοδα. Θα πρέπει να γίνει μια πολιτική αλλαγή. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σήμερα στην Ελλάδα είναι η αξιοπιστία της πολιτικής. Όλα αυτά για τα οποία συζητάμε, η ειρήνη, η επιχειρηματικότητα, ο πλουραλισμός, η εργασία και η ανάπτυξη, είναι πολιτική. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να επιλέξουμε και εμείς, ως Έλληνες και Ελληνίδες, αν η βιωσιμότητα, και της οικονομίας και της κοινωνίας, θα στηριχθεί και σε ένα πολιτικό μοντέλο που θα δίνει δικαίωμα πρόσβασης στα αγαθά της προόδου και της επιχειρηματικότητας σε όλους και όλες».

O πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξέφρασε την ανάγκη να υπηρετεί η χώρα μας μια στρατηγική υπέρ της ειρήνης: «Και οι ελληνικές θάλασσες και η ελληνική ναυτιλία, αλλά και ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος, έχει πρώτα απ’ όλα ανάγκη από μια ειρηνική χρονιά. Δεν μπορούμε να ζήσουμε αλλιώς. Μόνο με μια ειρηνική στρατηγική μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στην πρόοδο» σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος βράβευσε τον Δ/ντα Σύμβουλο, τον Γενικό Διευθυντή και τον Διευθυντή της Megatugs Salvage and Towage για την προσφορά τους στο επιχειρείν και στην ελληνική ναυτιλία.

