Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε καταζητούμενο της Interpol – Συνελήφθησαν 3 σε επιχείρηση του «ελληνικού FBI»

  • Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησε αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα.
  • Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται καταζητούμενος της Interpol Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν από τις τουρκικές αρχές για διακίνηση ναρκωτικών.
  • Οι συλληφθέντες είναι υπήκοοι Τουρκίας και Γαλλίας, ενώ κατά τις έρευνες σε 4 οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 124 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 1.050 ευρώ.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε σήμερα, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά τρία άτομα, εκ των οποίων ο ένας είναι καταζητούμενος της Interpol Τουρκίας για διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της οποίας, συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα.

Πρόκειται για υπηκόους Τουρκίας, ηλικίας 38 και 30 ετών, καθώς και υπήκοο Γαλλίας, ηλικίας 28 ετών, ενώ επιπλέον προσήχθησαν στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας συνολικά 6 ακόμα άτομα- υπήκοοι Τουρκίας, οι οποίοι αποχώρησαν, καθώς δεν διαπιστώθηκε κάτι σε βάρος τους.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης που υλοποιήθηκε από κοινού με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, καθώς και του Τμήματος Πληροφοριακών και Ειδικών Δράσεων, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε συνολικά 4 οικίες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο 38χρονος και η 28χρονη κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, καθώς σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία που διαμένουν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 124 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγαριλίκι με ακατέργαστη κάνναβη, 2 κινητά τηλέφωνα και 200 ευρώ. Σημειώνεται ότι, ο 38χρονος, ο οποίος απουσίαζε από την ανωτέρω οικία την ώρα του ελέγχου, εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο σε χώρο στάθμευσης Νοσοκομείου και συνελήφθη.

Παράλληλα, στο ίδιο αυτοκίνητο επέβαιναν ο 30χρονος, καθώς και έτερο άτομο, οι οποίοι επίσης προσήχθησαν. Στη συνέχεια, ο 30χρονος συνελήφθη, καθώς όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία διεθνών αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας και αναζητούνταν από τις Τουρκικές Αρχές, προκειμένου να δικαστεί για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 124 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, αυτοσχέδιο τσιγαριλίκι με ακατέργαστη κάνναβη, 3 κινητά τηλέφωνα και 1.050 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

21:53 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι