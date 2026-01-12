Ελένη Χατζίδου για Ιωάννα Τούνη: «Εκθέτει τον πρώην σύντροφό της, τον πατέρα του παιδιού της»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ελένη Χατζίδου
Φωτογραφία: Instagram/eleni.hatzidou

Η Ιωάννα Τούνη μέσα από Instagram stories της το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, αποκάλυψε πως χρειάστηκε να πάει τον γιο που έχει αποκτήσει με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, Πάρη, στα επείγοντα, όπου διαγνώστηκε με ωτίτιδα. Το θέμα έπαιξε το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, με τους παρουσιαστές και τους συνεργάτες τους να σχολιάζουν τα όσα είπε η influencer και επιχειρηματίας.

Σχολιάζοντας τα λεγόμενα της Ιωάννας Τούνη, η Ελένη Χατζίδου ανέφερε πως: «Περαστικά φυσικά στο παιδάκι, δεν το συζητάω. Εντάξει, το θέμα τώρα είναι παιδιά, αυτό που λέει ότι το προσπερνάει χωρίς να κάνει κουβέντα και συζήτηση, αλλά νομίζω ότι αυτό αξίζει να γίνει συζήτηση».

«Γιατί, λέγοντας ότι απορώ γιατί πέταξε από Αθήνα και γιατί μπήκε σε αυτή τη διαδικασία το παιδί και μου ήρθε ενώ ψηνόταν στον πυρετό, εκθέτει τον πρώην σύντροφό της, τον πατέρα του παιδιού της. Έτσι δεν είναι; Δηλαδή, σαν να λέει ότι “είσαι τόσο αδιάφορος που άφησες το παιδί να πετάξει σε αυτή την κατάσταση;”», συνέχισε η παρουσιάστρια την τοποθέτησή της.

