Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του», λέει ο προσωπικός γιατρός του

Ήταν Κυριακή 4 Ιανουαρίου, αργά το απόγευμα, όταν το πανελλήνιο «πάγωσε» με την είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη. Ο «πατριάρχης» της πρωινής ζώνης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη στον δημοσιογραφικό και όχι μόνο κόσμο.

Στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σπύρου Λάμπρου και της Άννας Σταματιάδου, στον «Alpha Radio 98.9», μίλησε ο παθολόγος και διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής, του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Σωτήρης Αδαμίδης. Ο επιστήμονας, ο οποίος ήταν και προσωπικός γιατρός του Γιώργου Παπαδάκη, αναφέρθηκε στον αείμνηστο δημοσιογράφο, καθώς και στη κατάσταση της υγείας του.

Μιλώντας στους δύο παρουσιαστές, ο κ. Αδαμίδης εξήγησε πως: «Τον είχα εξετάσει πάρα πολλές και είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του, το οποίο δεν φαινόταν σε εσάς προς τα έξω, εμείς όμως το είχαμε ζήσει από πολλών ετών αυτό. Είχε μία χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υπήρχαν και προβλήματα τα οποία έκαναν και την καθημερινότητά του πιο δύσκολη».

«Η χρόνια νόσος την οποία υπέφερε και για την οποία τον νοσήλεψα στο νοσοκομείο αρκετές φορές, ήταν εκείνη η οποία δυσκόλευε πάρα πολύ την συνολική του εικόνα. Άκουγε, αλλά όχι απόλυτα. Βοηθούσε η Τίνα πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν με την καλή έννοια το καρφί, που με έπαιρνε και μου έλεγε “γιατρέ μου αυτό και αυτό”», είπε σε άλλο σημείο ο προσωπικός γιατρός του Γιώργου Παπαδάκη.

Επιπλέον, ανέφερε ότι: «Ο Γιώργος, να ξέρετε, είχε μία γλυκύτητα σαν χαρακτήρας, σαν άνθρωπος, και μπορούσε εύκολα να σε δυσκολέψει να είσαι αυστηρός μαζί του. Παρά ταύτα, όσες φορές τον είχα νοσηλέψει, και την τελευταία ακόμα φορά, και πριν από λίγες ημέρες δηλαδή μου είχε πει ότι θα ερχόταν να κάνει έναν έλεγχο, δεν προλάβαμε, είχε βγει αλώβητος από τις όποιες περιπέτειες και ακμαίος».