Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του», λέει ο προσωπικός γιατρός του

  • Ο προσωπικός γιατρός του Γιώργου Παπαδάκη, Σωτήρης Αδαμίδης, μίλησε για την κατάσταση της υγείας του αείμνηστου δημοσιογράφου, μετά τον θάνατό του στις 4 Ιανουαρίου.
  • Ο κ. Αδαμίδης ανέφερε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης “είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του” και έπασχε από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.
  • Η χρόνια νόσος δυσκόλευε την καθημερινότητά του και τη συνολική του εικόνα, αν και ο δημοσιογράφος είχε “μία γλυκύτητα σαν χαρακτήρας” και έβγαινε αλώβητος από τις περιπέτειες, σύμφωνα με τον επιστήμονα.
Ήταν Κυριακή 4 Ιανουαρίου, αργά το απόγευμα, όταν το πανελλήνιο «πάγωσε» με την είδηση του θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη. Ο «πατριάρχης» της πρωινής ζώνης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη στον δημοσιογραφικό και όχι μόνο κόσμο.

Στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σπύρου Λάμπρου και της Άννας Σταματιάδου, στον «Alpha Radio 98.9», μίλησε ο παθολόγος και διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής, του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Σωτήρης Αδαμίδης. Ο επιστήμονας, ο οποίος ήταν και προσωπικός γιατρός του Γιώργου Παπαδάκη, αναφέρθηκε στον αείμνηστο δημοσιογράφο, καθώς και στη κατάσταση της υγείας του.

Μιλώντας στους δύο παρουσιαστές, ο κ. Αδαμίδης εξήγησε πως: «Τον είχα εξετάσει πάρα πολλές και είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του, το οποίο δεν φαινόταν σε εσάς προς τα έξω, εμείς όμως το είχαμε ζήσει από πολλών ετών αυτό. Είχε μία χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υπήρχαν και προβλήματα τα οποία έκαναν και την καθημερινότητά του πιο δύσκολη».

«Η χρόνια νόσος την οποία υπέφερε και για την οποία τον νοσήλεψα στο νοσοκομείο αρκετές φορές, ήταν εκείνη η οποία δυσκόλευε πάρα πολύ την συνολική του εικόνα. Άκουγε, αλλά όχι απόλυτα. Βοηθούσε η Τίνα πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν με την καλή έννοια το καρφί, που με έπαιρνε και μου έλεγε “γιατρέ μου αυτό και αυτό”», είπε σε άλλο σημείο ο προσωπικός γιατρός του Γιώργου Παπαδάκη.

Επιπλέον, ανέφερε ότι: «Ο Γιώργος, να ξέρετε, είχε μία γλυκύτητα σαν χαρακτήρας, σαν άνθρωπος, και μπορούσε εύκολα να σε δυσκολέψει να είσαι αυστηρός μαζί του. Παρά ταύτα, όσες φορές τον είχα νοσηλέψει, και την τελευταία ακόμα φορά, και πριν από λίγες ημέρες δηλαδή μου είχε πει ότι θα ερχόταν να κάνει έναν έλεγχο, δεν προλάβαμε, είχε βγει αλώβητος από τις όποιες περιπέτειες και ακμαίος».

 

Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Παρασκευή Κερασιώτη: Η τρυφερή ανάρτηση για τον σύντροφό της – «Αυτός είναι ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου σε όλα…»

Το 2025 ήταν μία πολύ ιδιαίτερη και συγκινητική χρονιά για την Παρασκευή Κερασιώτη και τον Κων...
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Παύλος Κοντογιαννίδης για την ταινία «Καποδίστριας»: «Όντως είμαι στεναχωρημένος από τις κριτικές αυτές»

Στην εκπνοή του 2025 έκανε πρεμιέρα η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας». Ανάμεσα σ...
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Εκμεκτσίογλου: Η νέα ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο – «Σας ευχαριστώ για τις χιλιάδες ευχές…»

Η Μαρία Εκμεκτσίογλου με ανάρτησή της στο προφίλ της στο Instagram την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, ...
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Δημήτρης Σαμόλης για τον πατέρα του: «Ήταν πιο πικρό το ότι με αποδέχτηκε όταν το έκανε και το ευρύ κοινό»

Το 1994 η Αλίκη Βουγιουκλάκη πρωταγωνίστησε στη παράσταση «Η μελωδία της ευτυχίας», στην οποία...
