Γιώργος Παπαδάκης: Αντιδράσεις για τη διαφήμιση που τον δείχνει να… κερνάει καφέ από τον παράδεισο – Η απάντηση του ιδιοκτήτη της καφετέριας

Σύνοψη από το

  • Μία διαφήμιση με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Παπαδάκη για μια καφετέρια στην Πελοπόννησο κάνει τον γύρο του διαδικτύου μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του, δείχνοντάς τον να κερνάει καφέ από τις πύλες του παραδείσου.
  • Η εν λόγω διαφήμιση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Γιώργο Λιάγκα να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Είναι ανήθικο, είναι απαράδεκτο, είναι ακραίο, είναι διαστροφικό».
  • Ο ιδιοκτήτης της καφετέριας, Διονύσης Σωτηρόπουλος, απάντησε στις αντιδράσεις δηλώνοντας: «Εγώ είμαι ο “ηθικός αυτουργός” γι’ αυτό. … Ήταν μόνο χιούμορ. Στον παράδεισο τον έβαλα, όχι στην κόλαση.»
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Γιώργος Παπαδάκης: Αντιδράσεις για τη διαφήμιση που τον δείχνει να… κερνάει καφέ από τον παράδεισο – Η απάντηση του ιδιοκτήτη της καφετέριας

Μία διαφήμιση με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Παπαδάκη για μια καφετέρια στην Πελοπόννησο, κάνει τον γύρο του διαδικτύου μία εβδομάδα μετά τον θάνατό του.

Στην εν λόγω φωτογραφία ο παρουσιαστής φαίνεται να… κερνάει καφέ από τις πύλες του παραδείσου.

«Είναι ανήθικο, είναι απαράδεκτο, είναι ακραίο, είναι διαστροφικό» σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας παρουσιάζοντας το συγκεκριμένο θέμα στο Πρωινό του ΑΝΤ1.

Στη συνέχεια, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εστίασης, Διονύσης Σωτηρόπουλος μίλησε για αυτή την κίνηση και τις αντιδράσεις που προκάλεσε.

«Εγώ είμαι ο “ηθικός αυτουργός” γι’ αυτό. Ούτε διαστροφικό είναι το μυαλό μου, ούτε παρανοϊκό. Εμείς θεωρούμε τον Γιώργο Παπαδάκη για τη γενιά μας, τηλεοπτικό μας πατέρα. Ήταν μόνο χιούμορ. Στον παράδεισο τον έβαλα, όχι στην κόλαση. Μακάρι να μην είχε πεθάνει ποτέ» απάντησε χαρακτηριστικά.

«Δεν είμαι Θεός, δεν είμαι κριτής. Στα μάτια τα δικά μου, μόνο στον παράδεισο μπορεί να πάει» σημείωσε. «Έχουμε κάνει και με τον Πάπα αντίστοιχο» τόνισε. «Δεν ζητάω άλλοθι και δεν ήταν σκοπός μας. Από την πλευρά που το βλέπετε να πω συγγνώμη. Δεν είναι θέμα εξυπνάδας, είναι θέμα marketing. Μόνο εγώ το σκέφτηκα» σχολίασε.

«Όταν κατάλαβα ότι με καλέσατε και έγινε ντόρος, το απέσυρα από το προφίλ της καφετέριας. Δεν σκέφτηκα ότι θα δημιουργήσω πρόβλημα, είμαι ένα συνοικιακό μαγαζί, για αυτούς και μόνο ζητάω πρόβλημα» υπογράμμισε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χρησιμοποιείτε οδοντόκρεμες και τσίχλες με μέντα; Πώς μπερδεύουν τον εγκέφαλο σας

Η γρίπη πιέζει το ΕΣΥ- Έκκληση για εμβολιασμό από τον υπουργό Υγείας

Νέο «ειδικό» πρόγραμμα κατάρτισης για ανέργους από τη ΔΥΠΑ: Ποιοι και μέχρι πότε μπορούν να κάνουν αίτηση

Airbnb: Σε ποιους θα επιβληθούν μετά τις 28 Φεβρουαρίου έξτρα φόροι και τσουχτερά πρόστιμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:42 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Κιλκίς: Παρέσυρε αστυνομικό με το αυτοκίνητο επειδή του έκοβε κλήση για παράνομη στάθμευση

Στο νοσοκομείο με τραύμα στο πόδι μεταφέρθηκε χθες ένας αστυνομικός, όταν παρασύρθηκε από αυτο...
11:30 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: Εισαγγελική έρευνα για τις αναφορές του «Χαμόγελου του Παιδιού» προ ετών για το περιβάλλον του 16χρονου

Εισαγγελική έρευνα είναι σε εξέλιξη μετά τις δηλώσεις του προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού, ...
10:50 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο – Έριξαν πέτρες σε οχήματα, τραυματίστηκε στο κεφάλι αστυνομικός

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς σήμερα (12/01) το πρωί αστυνομική επιχείρηση στους οικισμούς Νέ...
10:37 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβολή για τον Σεπτέμβριο πήρε η δίκη της για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας

Αναβολή για τις 18 Σεπτεμβρίου έλαβε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπιρίγκου για την δο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι