Γιώργος Παπαδάκης: Στις 10:30 στη Ριτσώνα το «τελευταίο αντίο» – Ποιος θα εκφωνήσει τον επικήδειο και τι έχει ζητήσει η οικογένειά του

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, στις 10:30, θα τελεστεί στη Ριτσώνα η κηδεία του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος πέθανε ξαφνικά την Κυριακή από οξύ έμφραγμα.
  • Τον επικήδειο λόγο θα εκφωνήσει ο Στρατής Λιαρέλλης, καθώς η οικογένεια του εκλιπόντος είναι συντετριμμένη.
  • Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη απηύθυνε έκκληση, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές σε δύο οργανισμούς με κοινωνικό αποτύπωμα: «Το Εργαστήρι» και «Το Χαμόγελο του Παιδιού».
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Γιώργος Παπαδάκης

Σήμερα, στις 10:30 θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη στη Ριτσώνα. Ο δημοσιογράφος πέθανε ξαφνικά την Κυριακή (4/1) έπειτα από οξύ έμφραγμα που υπέστη, σκορπίζοντας θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους του.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Happy Day», ο Στρατής Λιαρέλλης θα είναι εκείνος που θα εκφωνήσει τον επικήδειο  λόγο, καθώς η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη είναι συντετριμμένη.

Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη, με ανακοίνωσή της, ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι αυτές τις δύσκολες ώρες στέκονται δίπλα της με κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση σε όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του, αντί στεφάνων, να πραγματοποιήσουν δωρεά σε δύο οργανισμούς με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

