Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης αντί να λύσει τα προβλήματα των αγροτών, τους στέλνει τα ΜΑΤ – Να υλοποιηθούν οι 7 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε ότι «μετά από 40 ημέρες κινητοποιήσεων των αγροτών… η κυβέρνηση … ετοιμάζεται να τους στείλει τα ΜΑΤ» αντί να λύσει τα προβλήματά τους.
  • Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επέλεξε «τις γενικότητες και τις υπεκφυγές και πλέον στρέφεται στον αυταρχισμό», με προτεραιότητα «την ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης».
  • Για τον λόγο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε 7 προτάσεις για ουσιαστικό διάλογο, οι οποίες περιλαμβάνουν «επτά λεπτά την kWh για το αγροτικό ρεύμα, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο» και «επιστροφή στους τίμιους αγρότες των καταχρασθέντων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Σωκράτης Φάμελλος - ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ

«Μετά από 40 ημέρες κινητοποιήσεων των αγροτών για την επιβίωση της ελληνικής υπαίθρου, η κυβέρνηση της διαφθοράς, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών και των υποκλοπών, ετοιμάζεται να τους στείλει τα ΜΑΤ» αναφέρει σε δήλωσή του στο Facebook ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Ενώ θα μπορούσε να αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα σταματούσαν το μπλακ άουτ των εθνικών οδών και θα στήριζαν τον ελληνικό πρωτογενή τομέα, επέλεξε μέχρι και χθες τις γενικότητες και τις υπεκφυγές και πλέον στρέφεται στον αυταρχισμό. Όλα όμως στην πολιτική είναι θέμα προτεραιοτήτων. Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες» σημειώνει.

«Ο κ. Μητσοτάκης δεν λύνει τα προβλήματα των αγροτών, διότι έχει άλλες προτεραιότητες. Και τώρα προσπαθεί να αποφύγει τη συνάντηση μαζί τους με γελοίες δικαιολογίες. Και όμως υπάρχει λύση. Για τον λόγο αυτόν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε τη Δευτέρα 7 προτάσεις ώστε να ανοίξουν οι δρόμοι και να γίνει ουσιαστικός διάλογος. Επτά λεπτά την kWh για το αγροτικό ρεύμα, αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, ξεκάθαρη απόρριψη της συμφωνίας Mercosur, πλήρης αποζημίωση του απωλεσθέντος ζωικού κεφαλαίου από την ευλογιά, αποζημίωση εισοδήματος των κτηνοτρόφων και επιστροφή στους τίμιους αγρότες των καταχρασθέντων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ» πρόσθεσε.

«Και να σταματήσουν όλα τα μέτρα κατάσχεσης και διοικητικών μέτρων για οφειλές αγροτών. Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί πλέον να εξαπατήσει κανέναν με εκβιασμούς κοινωνικού αυτοματισμού. Η αγροτιά δεν είναι εχθρός. Εχθρός της Ελλάδας είναι η πολιτική που εγκαταλείπει τον πρωτογενή τομέα, την ύπαιθρο και τους ανθρώπους της. Για αυτό πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Και μία προοδευτική κυβέρνηση να κάνει πράξη την Προοδευτική Ελλάδα» καταλήγει ο κ. Φάμελλος.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δυσκοιλιότητα: Τι να φάτε αν έχετε μέρες να πάτε τουαλέτα, σύμφωνα με ειδικούς

33χρονος με καρκίνο του εντέρου αποκαλύπτει το σύμπτωμα που είχε 2 χρόνια πριν τη διάγνωση: «Έβγαιναν συνέχεια αρνητικά τα ...

Λογαριασμοί ρεύματος 2026: Νέος οδηγός για να εξασφαλίσετε έκπτωση έως 70% – Τι πρέπει να κάνετε

Αγρότες: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση -Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:06 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Γιάνης Βαρουφάκης: «Θύελλα» αντιδράσεων μετά τις δηλώσεις του για τα ναρκωτικά – Η εισαγγελική παρέμβαση και η απάντηση του

Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μετά τις δηλώσεις του επικεφαλής τ...
21:11 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Κυβερνητικές πηγές σε αγρότες: Αν είστε όλοι μαζί θα συναντηθείτε με τον Πρωθυπουργό – Παραπέμπουν σε διάλογο με Χατζηδάκη και Τσιάρα

Θετικός στο να συναντήσει αγρότες, που θα εκπροσωπούν, ωστόσο, το σύνολο των ανθρώπων του πρωτ...
20:55 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Μαρινάκης για Βαρουφάκη: «Ντροπή και αηδία – Γονείς έχουν χάσει παιδιά από ναρκωτικά» – Τι είπε για τους αγρότες

“Η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει η χώρα να κοπεί στα δύο”. Σαφής ήταν η προειδοποίηση...
20:34 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Βαρουφάκης: «Κάνουν τα πάντα για να μας πάνε πίσω, στα πέτρινα χρόνια των 50s» – Η πρώτη αντίδραση μετά την προκαταρκτική έρευνα

Μέσω social media ήρθε η πρώτη αντίδραση του Γιάνη Βαρουφάκη, μετά την γνωστοποίηση της είδηση...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι