Φάμελλος: «Εύχομαι μία χρονιά αναγέννησης της πατρίδας μας» – Οι δηλώσεις του από τη Θεσσαλονίκη για τα Θεοφάνια

Σύνοψη

  • Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, ευχήθηκε η φετινή χρονιά να είναι «μια χρονιά αναγέννησης της πατρίδας μας» και «μια χρονιά του φωτός και της φώτισης».
  • Ο κ. Φάμελλος τόνισε την ανάγκη «να μη συζητάμε μόνο για προβλήματα, για αρνήσεις, για αντιθέσεις» και «να μη συζητάμε για πολέμους και για συρράξεις», ευχόμενος «μία χρονιά ειρήνης».
  • Ζήτησε «να κάνουμε πραγματικά τη Θεσσαλονίκη μητρόπολη των Βαλκανίων και το λιμάνι της, η πόλη μας, να είναι κέντρο του εμπορίου, της προόδου και της ασφάλειας».
Enikos Newsroom

πολιτική

Φάμελλος Θεοφάνια
Φωτογραφία: Initime

«Η γιορτή των Θεοφανίων είναι μία γιορτή πρώτα απ’ όλα αναγέννησης. Κι αυτό εύχομαι να είναι και η φετινή χρονιά. Μια χρονιά αναγέννησης της πατρίδας μας. Αλλά και μια χρονιά του φωτός και της φώτισης. Το φως να μας δίνει δύναμη για να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερες τις ζωές μας» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, μετά την τελετή αγιασμού των Υδάτων στον Α’ προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Φάμελλος πρόσθεσε «να μη συζητάμε μόνο για προβλήματα, για αρνήσεις, για αντιθέσεις. Να μη συζητάμε για πολέμους και για συρράξεις. Να έχουμε μία χρονιά ειρήνης, να έχουμε δύναμη. Να κάνουμε πραγματικά τη Θεσσαλονίκη μητρόπολη των Βαλκανίων και το λιμάνι της, η πόλη μας, να είναι κέντρο του εμπορίου, της προόδου και της ασφάλειας. Γιατί έτσι με τη συνεργασία δομείται και η ασφάλεια και όχι με αυτόκλητους σερίφηδες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

σχολίασε κι εσύ

13:04 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

