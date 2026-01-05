Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Μυστηριώδης εξαφάνιση –Ένα καθηλωτικό θρίλερ γεμάτο αγωνία από τον διεθνώς αναγνωρισμένο συγγραφέα Rick Mofina

Η Σαμάνθα Μουρ, φοιτήτρια από τη Νέα Υόρκη, ταξιδεύει με τον φίλο της προς τον Καναδά για μια νέα αρχή. Δεν θα φτάσει ποτέ, καθώς η Σαμάνθα εξαφανίζεται μυστηριωδώς από ένα απόμερο, φτηνό μοτέλ στο Βερμόντ.

Ο Ρέι Ουάιτ, ένας βετεράνος δημοσιογράφος που πασχίζει να ορθοποδήσει μετά την τραγική απώλεια της συζύγου του και του γιου του, αναλαμβάνει να καλύψει την ιστορία της αγνοούμενης γυναίκας. Καθώς προχωρά η έρευνά του και εμβαθύνει στο μυστήριο, ανακαλύπτει ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Κάτι πολύ επικίνδυνο κρύβεται σε αυτή τη φαινομενικά αθώα, μικρή πόλη.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα καθώς η αστυνομία και ο Ρέι ψάχνουν να βρουν την αγνοούμενη φοιτήτρια σε αυτό το καταιγιστικό θρίλερ γεμάτο ανατροπές.

