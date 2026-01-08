Γαλλία: Αγρότες με τρακτέρ απέκλεισαν το κέντρο του Παρισιού – Διαμαρτυρίες κάτω από τον Πύργο του Άιφελ

Οι Γάλλοι αγρότες έβγαλαν τα τρακτέρ στους δρόμους, μεταφέροντας στην «καρδιά» του Παρισιού την οργή τους για μια εμπορική συμφωνία που θεωρούν απειλή για το μέλλον τους και για τη συνολική στάση της κυβέρνησης απέναντι στον αγροτικό κόσμο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν σημεία του Παρισιού την Πέμπτη, διαμαρτυρόμενοι για την εκτεταμένη εμπορική συμφωνία που η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να υπογράψει με χώρες της Νότιας Αμερικής, αλλά και για μια σειρά τοπικών ζητημάτων που, όπως λένε, επιβαρύνουν τον κλάδο τους.

Οι κινητοποιήσεις οργανώθηκαν από αγρότες του συνδικάτου Coordination Rurale, οι οποίοι κάλεσαν σε διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα εν μέσω έντονης δυσαρέσκειας για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μπλοκ της Mercosur.

Οι αγρότες φοβούνται ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να κατακλύσει τη χώρα με φθηνά εισαγόμενα τρόφιμα, πλήττοντας σοβαρά την εγχώρια παραγωγή, ενώ εκφράζουν παράλληλα την οργή τους για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση διαχειρίζεται μια ασθένεια που πλήττει τα βοοειδή.

«Βρισκόμαστε ανάμεσα στην αγανάκτηση και την απόγνωση. Έχουμε ένα αίσθημα εγκατάλειψης, όπως και με τη Mercosur. Μας έχουν εγκαταλείψει», δήλωσε στο Reuters ο Στεφάν Πελετιέ, αναπληρωτής πρόεδρος του συνδικάτου στη Βιέν, στην κεντρική Γαλλία.

Η κινητοποίηση έρχεται λίγες ημέρες αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να καταστήσει διαθέσιμα νωρίτερα 45 δισεκατομμύρια ευρώ από κονδύλια της ΕΕ προς τους αγρότες και συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς εισαγωγής σε ορισμένα λιπάσματα, σε μια προσπάθεια να πείσει χώρες που εμφανίζονται διστακτικές να στηρίξουν τη συμφωνία με τη Mercosur.

Η συμφωνία υποστηρίζεται από χώρες όπως η Γερμανία και η Ισπανία, ενώ η Κομισιόν φαίνεται ότι έχει εξασφαλίσει και τη στήριξη της Ιταλίας, γεγονός που σημαίνει ότι διαθέτει πλέον τις απαραίτητες ψήφους για να εγκρίνει τη συμφωνία, με ή χωρίς τη στήριξη της Γαλλίας.

Η ψηφοφορία για τη συμφωνία αναμένεται να διεξαχθεί την Παρασκευή.

Πέρα από το ζήτημα της Mercosur, οι αγρότες απαιτούν επίσης να σταματήσει η μαζική θανάτωση αγελάδων που εφαρμόζεται λόγω μιας σειράς ιδιαίτερα μεταδοτικών κρουσμάτων οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών, την οποία θεωρούν υπερβολική πρακτική και υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί από προγράμματα εμβολιασμού.

Δεκάδες τρακτέρ στάθμευσαν κατά μήκος της όχθης του Σηκουάνα, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, ενώ αγρότες απέκλεισαν ορισμένες προσβάσεις προς το κέντρο της πόλης από τον περιφερειακό δρόμο, όπως στην περιοχή Porte d’Auteuil.

Οι διαδηλωτές κατάφεραν να φτάσουν στο κέντρο του Παρισιού, παρά το γεγονός ότι η γαλλική αστυνομία είχε επιβάλει αυστηρή απαγόρευση.