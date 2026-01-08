Θρυλική συνταγή του Γάλλου σεφ Jacques Pépin για ψητό κοτόπουλο

Για να αλλάξει το status ενός γεύματος, χρειάζεται περισσότερα από μία απλή αλλαγή ονόματος, αλλά όχι και πολλά παραπάνω. Το ψητό κοτόπουλο παραμένει ψητό κοτόπουλο, είτε το χαρακτηρίσετε ως υψηλή κουζίνα, αστική κουζίνα ή εναλλακτική μαγειρική.

Ακόμα και αν το πείτε «πουλέ ροτί», δεν θα μεταμορφώσετε αυτό το απλό πτηνό.

Όμως, αν μεταφέρετε το πιάτο από την κουζίνα στο τραπέζι και από τα καθημερινά σκεύη στα πορσελάνινα πιάτα αν προσθέσετε ορεκτικό και επιδόρπιο, τότε ένα οικογενειακό γεύμα μετατρέπεται σε μία εορταστική βραδιά για τους καλεσμένους.

Συνολικός Χρόνος: 55 λεπτά

Χρόνος Προετοιμασίας: 3 λεπτά

Χρόνος Μαγειρέματος: 50 λεπτά

Υλικά

Για 4 μερίδες

1,5 κιλό κοτόπουλο

Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Βήμα 1

Προθερμάνετε τον φούρνο στους 220 βαθμούς Κελσίου.

Πασπαλίστε το κοτόπουλο από μέσα και έξω με αλάτι και πιπέρι και διπλώστε τα φτερά έτσι ώστε να είναι κοντά στο σώμα.

Τοποθετήστε το κοτόπουλο στο πλάι σε ένα ταψί που είναι κατάλληλο για φούρνο, κατά προτίμηση από χυτοσίδηρο.

Βήμα 2

Τοποθετήστε το κοτόπουλο στο ταψί στον φούρνο και μαγειρέψτε το για 20 λεπτά, στη συνέχεια γυρίστε το κοτόπουλο και μαγειρέψτε για άλλα 20 λεπτά.

Μαγειρεύοντας το κοτόπουλο στην πλευρά του, οι χυμοί παραμένουν στο στήθος και, αφού μόνο η πλάτη εκτίθεται, το κοτόπουλο δεν χρειάζεται συνεχές ράντισμα.

Τέλος, γυρίστε το κοτόπουλο στην πλάτη του, ραντίστε το με τους χυμούς του και συνεχίστε το μαγείρεμα για 10 λεπτά. Θα πρέπει να έχει χρυσό χρώμα.

Βήμα 3

Όταν το κοτόπουλο είναι έτοιμο, κόψτε το σε κομμάτια και σερβίρετε, με τους χυμούς του στο πλάι.