Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 8 Ιανουαρίου

Σύνοψη από το

  • Σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν αρκετά ονόματα, μεταξύ των οποίων οι Αγάθων, Βασίλισσα, Κέλσιος, Δομινίκη και Δομήνικος.
  • Η Οσία Δομνίκη γεννήθηκε στην Καρθαγένη της Αφρικής και το 384 έφτασε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με άλλες σαράντα συνομήλικες της.
  • Ο Πατριάρχης Νεκτάριος τη βάπτισε και την έκανε μοναχή, διακρίνοντας την πίστη, τον ζήλο και την αγνότητα της ψυχής της. Η ηθική της καθαρότητα και η ταπεινοφροσύνη της οδήγησαν την Εκκλησία στην κατάταξή της στο χορό των Αγίων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο
Φωτογραφία: Unsplash

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Αγάθων, Βασίλισσα, Κέλσιος, Κέλσια, Κέλσα, Κέλση, Δομινίκη, Δομνίκα, Δομνίκη, Δομήνικος, Παρθένα, Έλσα, Έλση, Νένα.

Η Οσία Δομνίκη

Η Οσία Δομνίκη γεννήθηκε στην Καρθαγένη της Αφρικής. Το 384, όταν έφτασε σε νεαρή ηλικία, για προσωπικούς λόγους έρχεται στην Κωνσταντινούπολη μαζί με άλλες σαράντα συνομήλικες της. Τότε αυτοκράτορας ήταν ο Μέγας Θεοδόσιος και Πατριάρχης ο Νεκτάριος. Μόλις γνωρίζει τη Δομνίκη ο Πατριάρχης, διακρίνει τις αγνές της προθέσεις και αμέσως τη βαπτίζει και μετά την κάνει μοναχή. Στη χριστιανική μοναχική ζωή διακρίνεται νωρίς η Αγία για την πίστη της, το ζήλο, την αφοσίωση της στη φιλανθρωπία και, προπάντων, για την αγνότητα της ψυχής της, αποδεικνύοντας και αυτή με τη ζωή της τα λόγια του Κυρίου μας στους μαθητές Του και, κατ’ επέκταση, σε όσους Τον ακολουθούν: «Σεις τώρα είσθε καθαροί. Και σας έχει καθαρίσει ο λόγος της αληθείας, πού σας έχω πει και διδάξει» (Ιωάννου ιε 3). Η ηθική καθαρότητα της Αγίας Δομνίκης, συνδυασμένη με την αξιοθαύμαστη ταπεινοφροσύνη της, είχε τέτοια απήχηση στη συνείδηση της Εκκλησίας μας, ώστε να την κατατάξει στο χορό των Αγίων της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τεστ 10 δευτερολέπτων: Αν δεν μπορείτε να το κάνετε, ίσως γερνάτε πιο γρήγορα

Το μυστικό των Ιαπώνων σεφ για πεντανόστιμο και βελούδινο ρύζι

Λογαριασμοί ρεύματος 2026: Νέος οδηγός για να εξασφαλίσετε έκπτωση έως 70% – Τι πρέπει να κάνετε

Αγρότες: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι οι διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση -Ποια είναι τα επόμενα βήματα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:54 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου λόγω ισχυρών ανέμων – Ποια δρομολόγια εκτελούνται

Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προκαλούν οι ισχυροί νότιοι άνεμοι που πνέουν σε πολλές θ...
06:31 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (8/1) στην Αθήνα και σε άλλες 10 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορ...
05:58 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Αιγάλεω: Σύγκρουση φορτηγών στο ύψος της Ιεράς οδού – Με δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λ. Κηφισού – Οι πρώτες εικόνες

Μεγάλη δυσκολία αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στη Λεωφόρο Κηφισού, καθώς σημειώθηκε σύ...
05:08 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Μενίδι: Αιμόφυρτο θύμα ληστείας ζήτησε βοήθεια από δημοσιογράφο την ώρα που έκανε ρεπορτάζ για… ληστεία

Ένας αιμόφυρτος ηλικιωμένος άνδρας, διέκοψε, ζητώντας βοήθεια, ρεπορτάζ που πραγματοποιούσε το...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι