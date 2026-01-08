Financial Times: Η Κίνα φέρεται να «χάκαρε» email των επιτροπών του Κογκρέσου των ΗΠΑ

Σε μια σοβαρή καταγγελία που φέρνει στο φως η εφημερίδα Financial Times, η Κίνα φέρεται να έχει χακάρει τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσωπικού που εργάζεται σε επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Η εν λόγω ενέργεια, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, αποτελεί μέρος μιας εκτεταμένης εκστρατείας κυβερνοκατασκοπίας, γνωστής με την ονομασία «Salt Typhoon».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι παραβιάσεις φέρονται να αφορούν email που χρησιμοποιούν υπάλληλοι της επιτροπής για την Κίνα, καθώς και βοηθοί στις επιτροπές Εξωτερικών Υποθέσεων, Πληροφοριών και Ένοπλων Δυνάμεων. Παρότι το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την πληροφορία, ο Λευκός Οίκος δεν προχώρησε άμεσα σε κάποιο σχόλιο.

Η δραστηριότητα της ομάδας που φέρεται να κρύβεται πίσω από την επιχείρηση, χαρακτηρίζεται από Αμερικανούς αξιωματούχους ως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την κυβερνοασφάλεια των ΗΠΑ. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως η δράση της δεν περιορίζεται μόνο στη συλλογή πληροφοριών, αλλά ενδέχεται να αποτελεί προετοιμασία για πλήγμα σε κρίσιμες υποδομές, σε περίπτωση πολεμικής έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Από την πλευρά του, το Πεκίνο έχει απορρίψει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί ανάμειξης, τονίζοντας επανειλημμένα ότι δεν εμπλέκεται σε τέτοιου είδους επιθέσεις.