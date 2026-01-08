Σολτ Λέικ Σίτι: Ένοπλη επίθεση σε Εκκλησία Μορμόνων – Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Σύνοψη από το

  • Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε χώρο της Εκκλησίας των Μορμόνων στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα.
  • Σύμφωνα με την Αστυνομία, υπήρξαν τουλάχιστον οκτώ θύματα, με δύο θανατηφόρα, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη είναι σε εξέλιξη.
  • Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρώτες έρευνες.
Enikos Newsroom

διεθνή

Σολτ Λέικ Σίτι: Ένοπλη επίθεση σε Εκκλησία Μορμόνων – Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε χώρο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την αστυνομία. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και δεν έχουν ακόμη δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή την ταυτότητα του δράστη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Σολτ Λέικ Σίτι, υπήρξαν τουλάχιστον οκτώ θύματα, δύο από τα οποία υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένας ύποπτος διέφυγε από τον τόπο του περιστατικού, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του είναι σε εξέλιξη.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρώτες έρευνες.

Πηγή: Reuters

