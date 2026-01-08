Σολτ Λέικ Σίτι: Ένοπλη επίθεση σε Εκκλησία Μορμόνων – Δύο νεκροί και αρκετοί τραυματίες

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση σε χώρο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την αστυνομία. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης και δεν έχουν ακόμη δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα ή την ταυτότητα του δράστη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Σολτ Λέικ Σίτι, υπήρξαν τουλάχιστον οκτώ θύματα, δύο από τα οποία υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι αρχές ανέφεραν ότι τουλάχιστον ένας ύποπτος διέφυγε από τον τόπο του περιστατικού, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του είναι σε εξέλιξη.

Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρώτες έρευνες.

❗️ — Reports of at least 2 dead and 3 injured following a shooting on Redwood Road in Salt Lake City, Utah. Large police presence from multiple agencies responding to the scene. The suspect is reportedly still on the run. pic.twitter.com/aR0EcGUvuM — The Palestinian Observer (@TPObserver) January 8, 2026

Πηγή: Reuters