Σαν σήμερα 8 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σύνοψη από το

  • Το 1973, αρχίζει η δίκη για το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, με επτά κατηγορούμενους να κάθονται στο εδώλιο για τη διάρρηξη στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος.
  • Το 1912, ιδρύεται στη Νότιο Αφρική το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, που θα παίξει τον καθοριστικότερο ρόλο στην ανατροπή του απαρτχάιντ.
  • Το 1991, ο εκπαιδευτικός Νίκος Τεμπονέρας χάνει τη ζωή του σε συμπλοκή κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων στην Πάτρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 8 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1895: Συλλαλητήριο διοργανώνεται στο Πεδίο του Άρεως κατά της βαριάς φορολογίας των ακινήτων, που επέβαλε η κυβέρνηση Τρικούπη.
  • 1912: Ιδρύεται στη Νότιο Αφρική το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, που θα παίξει τον καθοριστικότερο ρόλο στην ανατροπή του απαρτχάιντ.
  • 1940: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: η Μεγάλη Βρετανία καθιερώνει δελτίο τροφίμων.
  • 1961: Εγκαινιάζεται το κλειστό γήπεδο 1.500 θέσεων της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, γνωστό και ως «Τάφος του Ινδού».
  • 1969: Ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Οδυσσέας Αγγελής, αναλαμβάνει υπουργός Άμυνας, θέση την οποία διατηρούσε ο ίδιος ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.
  • 1973: Αρχίζει η δίκη για το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ. Επτά κατηγορούμενοι κάθονται στο εδώλιο για τη διάρρηξη στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτήριο Γουότεργκεϊτ.
  • 1974: Η Νέσι, το τέρας του Λοχ Νες, «συλλαμβάνεται» από τον φωτογραφικό φακό.
  • 1991: Ο εκπαιδευτικός Νίκος Τεμπονέρας χάνει τη ζωή του σε συμπλοκή με τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας και δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Καλαμπόκα, κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων στην Πάτρα. (Υπόθεση Τεμπονέρα).
  • 1994: Ο Ρώσος κοσμοναύτης Βαλέρι Πολυάκοφ από το Soyuz TM-18 μεταβαίνει στον διαστημικό σταθμό Μιρ. Θα μείνει στον διαστημικό σταθμό μέχρι τις 22 Μαρτίου 1995, κάνοντας ρεκόρ με 437 ημέρες στο διάστημα.

Γεννήσεις

  • 1926: Γιάννης Χρήστου, Έλληνας συνθέτης.
  • 1935: Έλβις Πρίσλεϊ, Αμερικανός τραγουδιστής, ο «βασιλιάς» του rock ’n’ roll.
  • 1942: Στίβεν Χόκινγκ, Άγγλος θεωρητικός φυσικός και αστροφυσικός, με πρωτοποριακό έργο στην κοσμολογία και τις μελανές οπές.
  • 1947: Ντέιβιντ Μπάουι, Άγγλος τραγουδιστής, παραγωγός και ηθοποιός
  • 1984: Κιμ Γιονγκ Ουν, Βορειοκορεάτης ηγέτης

Θάνατοι

  • 1324: Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής.
  • 1642: Γκαλιλέο Γκαλιλέι, γνωστός στην Ελλάδα ως Γαλιλαίος, Ιταλός αστρονόμος και φυσικός, που υποστήριξε την ηλιοκεντρική θεωρία, την οποία εξαναγκάστηκε από την Ιερά Εξέταση ν’ απαρνηθεί.
  • 1902: Γεώργιος Αλ. Μαυροκορδάτος, Έλληνας ιστοριοδίφης
  • 1941: Ρόμπερτ Μπέηντεν-Πάουελ, Άγγλος στρατιωτικός, συγγραφέας και ιδρυτής του προσκοπισμού
  • 1944: Ναπολέων Λαπαθιώτης, Έλληνας ποιητής
  • 1962: Θεόκλητος Β΄, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
  • 1996: Φρανσουά Μιτεράν, Γάλλος πολιτικός, που διετέλεσε Πρόεδρος της Γαλλίας (1981-1995).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο αν δεν θέλει να πάει; Ειδικός ανατρέπει τα όσα πιστεύουμε

Αλκοόλ και ανήλικοι: 14χρονη στο νοσοκομείο- 1.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο

Σκόπελος: Στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης με κινηματογραφική λάμψη για τους Γερμανούς

Καλαφάτης: Φέρνουμε την τεχνολογία σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των πολιτών

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:31 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (8/1) στην Αθήνα και σε άλλες 10 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορ...
05:58 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Αιγάλεω: Σύγκρουση φορτηγών στο ύψος της Ιεράς οδού – Με δυσκολία η κυκλοφορία των οχημάτων στην Λ. Κηφισού – Οι πρώτες εικόνες

Μεγάλη δυσκολία αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στη Λεωφόρο Κηφισού, καθώς σημειώθηκε σύ...
05:08 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Μενίδι: Αιμόφυρτο θύμα ληστείας ζήτησε βοήθεια από δημοσιογράφο την ώρα που έκανε ρεπορτάζ για… ληστεία

Ένας αιμόφυρτος ηλικιωμένος άνδρας, διέκοψε, ζητώντας βοήθεια, ρεπορτάζ που πραγματοποιούσε το...
04:29 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά των Αντικυθήρων

Σεισμός μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης ανοιχτά τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι