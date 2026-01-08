Σαν σήμερα 8 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1895: Συλλαλητήριο διοργανώνεται στο Πεδίο του Άρεως κατά της βαριάς φορολογίας των ακινήτων, που επέβαλε η κυβέρνηση Τρικούπη.
- 1912: Ιδρύεται στη Νότιο Αφρική το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, που θα παίξει τον καθοριστικότερο ρόλο στην ανατροπή του απαρτχάιντ.
- 1940: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: η Μεγάλη Βρετανία καθιερώνει δελτίο τροφίμων.
- 1961: Εγκαινιάζεται το κλειστό γήπεδο 1.500 θέσεων της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, γνωστό και ως «Τάφος του Ινδού».
- 1969: Ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Οδυσσέας Αγγελής, αναλαμβάνει υπουργός Άμυνας, θέση την οποία διατηρούσε ο ίδιος ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.
- 1973: Αρχίζει η δίκη για το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ. Επτά κατηγορούμενοι κάθονται στο εδώλιο για τη διάρρηξη στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτήριο Γουότεργκεϊτ.
- 1974: Η Νέσι, το τέρας του Λοχ Νες, «συλλαμβάνεται» από τον φωτογραφικό φακό.
- 1991: Ο εκπαιδευτικός Νίκος Τεμπονέρας χάνει τη ζωή του σε συμπλοκή με τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας και δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Καλαμπόκα, κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων στην Πάτρα. (Υπόθεση Τεμπονέρα).
- 1994: Ο Ρώσος κοσμοναύτης Βαλέρι Πολυάκοφ από το Soyuz TM-18 μεταβαίνει στον διαστημικό σταθμό Μιρ. Θα μείνει στον διαστημικό σταθμό μέχρι τις 22 Μαρτίου 1995, κάνοντας ρεκόρ με 437 ημέρες στο διάστημα.
Γεννήσεις
- 1926: Γιάννης Χρήστου, Έλληνας συνθέτης.
- 1935: Έλβις Πρίσλεϊ, Αμερικανός τραγουδιστής, ο «βασιλιάς» του rock ’n’ roll.
- 1942: Στίβεν Χόκινγκ, Άγγλος θεωρητικός φυσικός και αστροφυσικός, με πρωτοποριακό έργο στην κοσμολογία και τις μελανές οπές.
- 1947: Ντέιβιντ Μπάουι, Άγγλος τραγουδιστής, παραγωγός και ηθοποιός
- 1984: Κιμ Γιονγκ Ουν, Βορειοκορεάτης ηγέτης
Θάνατοι
- 1324: Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής.
- 1642: Γκαλιλέο Γκαλιλέι, γνωστός στην Ελλάδα ως Γαλιλαίος, Ιταλός αστρονόμος και φυσικός, που υποστήριξε την ηλιοκεντρική θεωρία, την οποία εξαναγκάστηκε από την Ιερά Εξέταση ν’ απαρνηθεί.
- 1902: Γεώργιος Αλ. Μαυροκορδάτος, Έλληνας ιστοριοδίφης
- 1941: Ρόμπερτ Μπέηντεν-Πάουελ, Άγγλος στρατιωτικός, συγγραφέας και ιδρυτής του προσκοπισμού
- 1944: Ναπολέων Λαπαθιώτης, Έλληνας ποιητής
- 1962: Θεόκλητος Β΄, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
- 1996: Φρανσουά Μιτεράν, Γάλλος πολιτικός, που διετέλεσε Πρόεδρος της Γαλλίας (1981-1995).