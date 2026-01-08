Σαν σήμερα 8 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

Συλλαλητήριο διοργανώνεται στο Πεδίο του Άρεως κατά της βαριάς φορολογίας των ακινήτων, που επέβαλε η κυβέρνηση Τρικούπη. 1912: Ιδρύεται στη Νότιο Αφρική το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο, που θα παίξει τον καθοριστικότερο ρόλο στην ανατροπή του απαρτχάιντ.

Ο αρχηγός ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγος Οδυσσέας Αγγελής, αναλαμβάνει υπουργός Άμυνας, θέση την οποία διατηρούσε ο ίδιος ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. 1973: Αρχίζει η δίκη για το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ. Επτά κατηγορούμενοι κάθονται στο εδώλιο για τη διάρρηξη στα γραφεία του Δημοκρατικού Κόμματος στο κτήριο Γουότεργκεϊτ.

Ο εκπαιδευτικός Νίκος Τεμπονέρας χάνει τη ζωή του σε συμπλοκή με τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας και δημοτικό σύμβουλο Ιωάννη Καλαμπόκα, κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων στην Πάτρα. (Υπόθεση Τεμπονέρα). 1994: Ο Ρώσος κοσμοναύτης Βαλέρι Πολυάκοφ από το Soyuz TM-18 μεταβαίνει στον διαστημικό σταθμό Μιρ. Θα μείνει στον διαστημικό σταθμό μέχρι τις 22 Μαρτίου 1995, κάνοντας ρεκόρ με 437 ημέρες στο διάστημα.

Γεννήσεις

1926: Γιάννης Χρήστου, Έλληνας συνθέτης.

Γιάννης Χρήστου, Έλληνας συνθέτης. 1935: Έλβις Πρίσλεϊ, Αμερικανός τραγουδιστής, ο «βασιλιάς» του rock ’n’ roll.

Έλβις Πρίσλεϊ, Αμερικανός τραγουδιστής, ο «βασιλιάς» του rock ’n’ roll. 1942: Στίβεν Χόκινγκ, Άγγλος θεωρητικός φυσικός και αστροφυσικός, με πρωτοποριακό έργο στην κοσμολογία και τις μελανές οπές.

Στίβεν Χόκινγκ, Άγγλος θεωρητικός φυσικός και αστροφυσικός, με πρωτοποριακό έργο στην κοσμολογία και τις μελανές οπές. 1947: Ντέιβιντ Μπάουι, Άγγλος τραγουδιστής, παραγωγός και ηθοποιός

Ντέιβιντ Μπάουι, Άγγλος τραγουδιστής, παραγωγός και ηθοποιός 1984: Κιμ Γιονγκ Ουν, Βορειοκορεάτης ηγέτης

Θάνατοι