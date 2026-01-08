Ντόναλντ Τραμπ: Η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα με τα έσοδα από το πετρέλαιο

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει αποκλειστικά αμερικανικά προϊόντα με τα έσοδα από την πώληση πετρελαίου. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο συμφωνίας που, όπως δήλωσε, επιβλήθηκε από την Ουάσινγκτον στο Καράκας.
  • Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο». Στις αγορές αυτές περιλαμβάνονται αγροτικά προϊόντα, φάρμακα και ιατρικός εξοπλισμός.
  • Μία ημέρα νωρίτερα, ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας πρόκειται να παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ουάσινγκτον, με τα έσοδα να βρίσκονται υπό τον δικό του έλεγχο.
Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Βενεζουέλα πρόκειται να προχωρήσει σε αγορές αποκλειστικά αμερικανικών προϊόντων, χρησιμοποιώντας τα έσοδα από την πώληση μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου, στο πλαίσιο συμφωνίας που –όπως ο ίδιος δήλωσε– επιβλήθηκε από την Ουάσινγκτον στο Καράκας.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social το βράδυ της Τετάρτης, ο Τραμπ έγραψε: «Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», τονίζοντας μάλιστα τη λέξη «μόνο» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις αγορές αυτές περιλαμβάνονται αγροτικά προϊόντα των ΗΠΑ, φάρμακα, ιατρικός εξοπλισμός, καθώς και υλικά για τη βελτίωση των ενεργειακών υποδομών και του ηλεκτρικού δικτύου της Βενεζουέλας.

Μία ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη το βράδυ, ο Τραμπ είχε αναφέρει ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας πρόκειται να παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ουάσινγκτον, διευκρινίζοντας ότι οι πωλήσεις θα γίνουν στις τιμές της αγοράς και πως τα έσοδα θα βρίσκονται υπό τον δικό του έλεγχο.

04:37 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

