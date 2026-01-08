Κατερίνα Γερονικολού: Ευχήθηκε στον Γιάννη Τσιμιτσέλη για την ονομαστική του εορτή – Δείτε φωτογραφίες

Τις ευχές της για την ονομαστική του εορτή έστειλε στον Γιάννη Τσιμιτσέλη η Κατερίνα Γερονικολού, με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, συνοδεύοντας τα λόγια της με κοινές τους φωτογραφίες από καλοκαιρινές και χειμερινές στιγμές.

Η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε στιγμιότυπα από εξορμήσεις τους τόσο στη φύση όσο και δίπλα στη θάλασσα, αναδεικνύοντας το δέσιμο που έχουν χτίσει με τον καιρό. Εικόνες από ταξίδια, διακοπές και στιγμές χαλάρωσης αποτυπώνουν την καθημερινότητά τους, είτε ξεκούραστη είτε γεμάτη πίεση.

Στην περιγραφή της ανάρτησης, η Κατερίνα Γερονικολού έγραψε χαρακτηριστικά: «Σε θάλασσες και σε βουνά, χειμώνες και καλοκαίρια… Ξεκούραστοι και πιεσμένοι. Σε όλα αυτά Χρόνια πολλά», αφιερώνοντας με αυτόν τον τρόπο μια δημόσια, αλλά παράλληλα προσωπική ευχή στον σύντροφό της.