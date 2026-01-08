Γιώργος Δασκουλίδης: «Είμαι άντρας παλαιάς κοπής, θέλω να υπάρχουν ρόλοι στο σπίτι»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιώργος Δασκουλίδης μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας πως «το ΑΙ δεν μπορεί να δημιουργήσει έναν τραγουδιστή, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επαφή του καλλιτέχνη με τον κόσμο». Η ανθρώπινη παρουσία και η ζωντανή επικοινωνία δίνουν το πραγματικό νόημα στη μουσική.
  • Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε τη σύζυγό του μετά από 14 χρόνια σχέσης, ενώ μίλησε και για τον γιο του με ειδικές ανάγκες, εξηγώντας την επιλογή της οικογένειας να ζει στην Αγγλία.
  • Τέλος, τοποθετήθηκε για τις αξίες και τους ρόλους μέσα στην οικογένεια, λέγοντας: «Είμαι άντρας παλαιάς κοπής, θέλω να υπάρχουν ρόλοι στο σπίτι. Ο άντρας να είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Γιώργος Δασκουλίδης: «Είμαι άντρας παλαιάς κοπής, θέλω να υπάρχουν ρόλοι στο σπίτι»

Ο Γιώργος Δασκουλίδης μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τη Λιάνα Ζημάλη, αναφερόμενος στην πορεία του, την οικογένειά του και τις αξίες του. Ο τραγουδιστής στάθηκε στη τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας πως «το ΑΙ δεν μπορεί να δημιουργήσει έναν τραγουδιστή, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επαφή του καλλιτέχνη με τον κόσμο». Όπως είπε, η ανθρώπινη παρουσία και η ζωντανή επικοινωνία δίνουν το πραγματικό νόημα στη μουσική.

Αναφερόμενος στη ζωή του, αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε τη σύζυγό του μετά από 14 χρόνια σχέσης, τονίζοντας πως «ο γάμος δεν άλλαξε τίποτα, είχαμε άλλωστε και την κόρη μας». Μίλησε και για τον γιο του με ειδικές ανάγκες, εξηγώντας την επιλογή της οικογένειας να ζει στην Αγγλία λόγω των καλύτερων παροχών για παιδιά με αναπηρίες.

Τέλος, τοποθετήθηκε για τις αξίες και τους ρόλους μέσα στην οικογένεια, λέγοντας: «Είμαι άντρας παλαιάς κοπής, θέλω να υπάρχουν ρόλοι στο σπίτι. Ο άντρας να είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα». Αναφέρθηκε επίσης στον Νίκο Οικονομόπουλο, σημειώνοντας: «Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει όπου θέλει, αν αυτό τον γεμίζει».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να στέλνετε το παιδί σας στο σχολείο αν δεν θέλει να πάει; Ειδικός ανατρέπει τα όσα πιστεύουμε

Αλκοόλ και ανήλικοι: 14χρονη στο νοσοκομείο- 1.000 παιδιά νοσηλεύονται κάθε χρόνο

Σκόπελος: Στην κορυφή των προορισμών της Ευρώπης με κινηματογραφική λάμψη για τους Γερμανούς

Καλαφάτης: Φέρνουμε την τεχνολογία σε άμεση επαφή με τις ανάγκες των πολιτών

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:25 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Ευγενία Σαμαρά: Η κρίση ηλικίας στα 30 και η «απελευθέρωση» της όταν προχώρησε σε κατάψυξη ωαρίων

Στην ηλικιακή κρίση που αντιμετώπισε στα 30 της και στο αίσθημα απελευθέρωσης που ένιωσε όταν ...
22:42 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Δανάη Μπάρκα: Έκανε τατουάζ για τον παππού της – «Εύχομαι εκεί ψηλά να είναι γαλήνιος κι ευτυχισμένος»

Την πολύ τρυφερή ιστορία πίσω από το νέο τατουάζ που έκανε, το οποίο είναι αφιερωμένο στον παπ...
22:07 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Λουκίλα Καρρέρ για Μίμη Πλέσσα: «Δεν θυμόταν το “Τι σου κάνα και πίνεις” με την Πόλυ Πάνου»

Η απώλεια του Μίμη Πλέσσα τον Οκτώβριο του 2024 σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο. Δεκατέσσερις...
20:18 , Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026

Αγγελική Ηλιάδη για τη διαθήκη της Καίτης Γκρέυ: «Η επιθυμία της πρέπει να γίνει σεβαστή»

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ημέρα που η Καίτη Γκρέυ έφυγε από τη ζωή. Η ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι