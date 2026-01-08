Γιώργος Δασκουλίδης: «Είμαι άντρας παλαιάς κοπής, θέλω να υπάρχουν ρόλοι στο σπίτι»

Ο Γιώργος Δασκουλίδης μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τη Λιάνα Ζημάλη, αναφερόμενος στην πορεία του, την οικογένειά του και τις αξίες του. Ο τραγουδιστής στάθηκε στη τεχνητή νοημοσύνη, υπογραμμίζοντας πως «το ΑΙ δεν μπορεί να δημιουργήσει έναν τραγουδιστή, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επαφή του καλλιτέχνη με τον κόσμο». Όπως είπε, η ανθρώπινη παρουσία και η ζωντανή επικοινωνία δίνουν το πραγματικό νόημα στη μουσική.

Αναφερόμενος στη ζωή του, αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε τη σύζυγό του μετά από 14 χρόνια σχέσης, τονίζοντας πως «ο γάμος δεν άλλαξε τίποτα, είχαμε άλλωστε και την κόρη μας». Μίλησε και για τον γιο του με ειδικές ανάγκες, εξηγώντας την επιλογή της οικογένειας να ζει στην Αγγλία λόγω των καλύτερων παροχών για παιδιά με αναπηρίες.

Τέλος, τοποθετήθηκε για τις αξίες και τους ρόλους μέσα στην οικογένεια, λέγοντας: «Είμαι άντρας παλαιάς κοπής, θέλω να υπάρχουν ρόλοι στο σπίτι. Ο άντρας να είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα». Αναφέρθηκε επίσης στον Νίκο Οικονομόπουλο, σημειώνοντας: «Ο καθένας έχει δικαίωμα να πιστεύει όπου θέλει, αν αυτό τον γεμίζει».